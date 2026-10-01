Can Lộc ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng chính quyền hiện đại

Hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ người dân ngày càng thuận tiện, thời gian qua, xã Can Lộc đã ứng dụng công nghệ AI trong tuyên truyền, hướng dẫn cải cách thủ tục hành chính, đồng thời triển khai mã QR hỗ trợ người dân tra cứu và thực hiện các bước nộp hồ sơ trực tuyến.

Người dân quét mã QR tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để tra cứu và thực hiện các bước nộp hồ sơ trực tuyến.

Chỉ mất vài giây quét mã QR được bố trí ngay tại khu vực tiếp nhận hồ sơ, toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ, biểu mẫu, mức phí, thời gian giải quyết... đều được hiển thị đầy đủ trên điện thoại của người dân. Nếu cần tìm hiểu thêm, người dân chỉ cần đặt câu hỏi cho trợ lý AI, hệ thống sẽ tự động giải đáp mà không phải chờ cán bộ hướng dẫn như trước.

Việc tích hợp các tiện ích số giúp người dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hơn trước khi giao dịch, hạn chế phát sinh bổ sung giấy tờ hoặc đi lại nhiều lần. Cán bộ tiếp nhận cũng giảm thời gian hướng dẫn những nội dung phổ biến, có thêm điều kiện tập trung kiểm tra, xử lý hồ sơ. Cùng với đó, các yêu cầu và quy trình được cung cấp thống nhất, góp phần tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Chị Võ Thị Yến - thôn Phú Minh, xã Can Lộc cho biết: “Việc ứng dụng AI và quét mã QR giúp chúng tôi tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục nhanh gọn hơn, giảm thời gian và chi phí đi lại. Các hướng dẫn cũng rõ ràng, dễ thực hiện nên người dân thuận tiện hơn khi giải quyết công việc”.

Việc tích hợp các tiện ích số giúp người dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hơn trước khi giao dịch, hạn chế phát sinh bổ sung giấy tờ hoặc đi lại nhiều lần.

Từ những tiện ích, thuận lợi trong công việc, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 5.540 hồ sơ, 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn.

Cùng với phục vụ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, công nghệ số đang được Can Lộc mở rộng sang quảng bá di sản, sản phẩm và hình ảnh địa phương. Điểm nhấn là nền tảng bản đồ số giới thiệu về xã Can Lộc và tour thực tế ảo tham quan chùa Hương Tích. Với điện thoại hoặc máy tính có kết nối internet, người dùng có thể khám phá Khu di tích chùa Hương Tích qua tour thực tế ảo, tiếp cận các không gian, cảnh quan và điểm nhấn của di tích theo cách trực quan hơn.

Bản đồ số còn tích hợp dữ liệu về di tích lịch sử - văn hóa, các thôn xóm sau sắp xếp, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, trường học, trạm y tế... Qua đó, tạo kênh tra cứu thông tin thuận tiện, đồng thời mở thêm phương thức giới thiệu sản phẩm cho các hộ sản xuất, hợp tác xã và quảng bá điểm đến, hình ảnh địa phương đến du khách trên môi trường số.

Chỉ cần 1 máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối Internet, người dân có thể tìm hiểu đầy đủ thông tin của địa phương.

Ông Lê Viết Kiên – cán bộ Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Can Lộc chia sẻ: “Nền tảng bản đồ số tích hợp VR360 được triển khai nhằm số hóa, hệ thống hóa thông tin về địa phương, đồng thời tạo thêm một phương thức quảng bá di tích, sản phẩm và hình ảnh quê hương trên môi trường số”.

Công nghệ số cũng đang từng bước thay đổi phương thức quản lý, điều hành công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Hệ thống điều hành và xử lý công việc tại các cơ quan Đảng, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ xã được kết nối, vận hành ổn định. Trừ văn bản mật, toàn bộ văn bản đi, đến được xử lý, lưu trữ trên phần mềm hồ sơ công việc; 100% cán bộ lãnh đạo được cấp chứng thư số và thực hiện ký số trên hệ thống.

Xã cũng đang hoàn thiện phần mềm quản trị công vụ, phục vụ giao việc, quản lý, chỉ đạo, điều hành và theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị. Khi công việc được cập nhật trên cùng một hệ thống, lãnh đạo thuận tiện theo dõi, chỉ đạo; cán bộ, đơn vị được giao nhiệm vụ có cơ sở cập nhật tiến độ, kết quả, từng bước giảm phụ thuộc vào hồ sơ giấy.

Tour thực tế ảo tham quan chùa Hương Tích giúp du khách trải nghiệm không gian di tích trực tuyến, góp phần quảng bá điểm đến.

Cùng với hoàn thiện các công cụ đang triển khai, xã Can Lộc xác định tiếp tục nâng cấp hạ tầng, mở rộng các tiện ích số và nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ cho người dân.

Ông Phạm Quốc Đạt - Phó Chủ tịch UBND xã Can Lộc cho biết: “Thời gian tới, địa phương sẽ bám sát các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh để rà soát, triển khai các nhiệm vụ, nhất là tập trung tháo gỡ những tiêu chí khó, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong đó, chú trọng xây dựng chính quyền số; nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, lấy mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng dịch vụ; xây dựng đội ngũ làm công tác chuyển đổi số từ cấp xã đến thôn. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số ở cơ sở, phát huy hiệu quả các nền tảng, ứng dụng số, đưa tiện ích số đến gần hơn với người dân".

Từ giải quyết thủ tục hành chính, quảng bá di sản, sản phẩm đến điều hành công việc, công nghệ số đang dần trở thành một phần trong hoạt động của Can Lộc. Những ứng dụng bước đầu tạo thêm thuận lợi cho người dân, cán bộ, doanh nghiệp và mở ra cách thức mới trong quản lý, quảng bá địa phương. Đây cũng là nền tảng để Can Lộc tiếp tục mở rộng ứng dụng số, đưa chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu thực tế và đời sống.