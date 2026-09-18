Cần linh hoạt điều chỉnh trợ cấp, nâng cao cuộc sống người có công

Xã Khánh Hưng hiện đang quản lý và chi trả trợ cấp ưu đãi người có công cho 464 đối tượng thụ hưởng.

Thời gian qua, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đưa văn bản quy phạm pháp luật vào cuộc sống. Công tác giám sát, theo dõi thi hành pháp luật liên quan đến chế độ ưu đãi người có công được thực hiện thường xuyên, nhằm bảo đảm từng khoản trợ cấp đến đúng đối tượng, đầy đủ và kịp thời.

Ông Nguyễn Vũ Bằng, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng, cho biết: Trợ cấp hằng tháng được chi trả qua tiền mặt hoặc tài khoản trước ngày 10. Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và chế độ điều dưỡng phục hồi sức khoẻ được trao tận tay người có công. Trong quá trình thực hiện các chính sách, mọi vướng mắc, phản ánh đều được xác minh, giải quyết kịp thời.

Không chỉ thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp, UBND xã Khánh Hưng còn chỉ đạo trạm y tế tổ chức các đợt khám bệnh, tư vấn sức khoẻ; đồng thời huy động nguồn lực xã hội hoá chăm lo gia đình chính sách, người có công.

Từ đầu năm đến nay, thông qua Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và nguồn xã hội hoá, xã đã huy động trên 200 triệu đồng để hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa.

Nhờ tổ chức thực hiện tốt các chính sách ưu đãi và hoạt động chăm lo cho người có công, đến nay trên địa bàn xã Khánh Hưng không còn hộ thương binh, bệnh binh thuộc diện nghèo, cận nghèo.

Ông Trần Hoàng Minh (thương binh 4/4, ấp Trùm Thuật B, xã Khánh Hưng) phấn khởi khi Chính phủ nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công từ ngày 1/7/2026.

Tuy nhiên, từ thực tiễn kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật, quy định được áp dụng vào thực tế vẫn còn những băn khoăn. Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 321/2026 quy định nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng (áp dụng từ ngày 1/7/2026) đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, đáp ứng được phần nào niềm mong mỏi của các đối tượng thụ hưởng.

Dù vậy, tại địa bàn nông thôn như xã Khánh Hưng, cuộc sống phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, trước biến động của giá cả thị trường đã tạo áp lực không nhỏ đối với các thương binh lớn tuổi trong chi tiêu.

Ông Trần Hoàng Minh (thương binh 4/4, ấp Trùm Thuật B, xã Khánh Hưng) sức khoẻ suy giảm do vết thương chiến tranh và tuổi già.

Ông Trần Hoàng Minh (thương binh 4/4, ấp Trùm Thuật B, xã Khánh Hưng) năm nay đã hơn 70 tuổi, chia sẻ: “Khoản trợ cấp khoảng 2 triệu đồng/tháng rất đáng quý, nhưng vết thương cũ tái phát liên tục khiến chi phí thuốc men tốn kém, trong khi giá cả sinh hoạt tăng cao. Tôi mong muốn cấp có thẩm quyền tiếp tục nghiên cứu, xem xét nâng mức hỗ trợ để các thương binh già yên tâm an dưỡng”.

Ngoài ra, nhiều thương, bệnh binh lớn tuổi trên địa bàn xã Khánh Hưng cho biết: Khó khăn lớn hiện nay là chi phí và công sức đi lại khám, chữa bệnh. Nhiều loại thuốc đặc trị hoặc dịch vụ y tế chuyên sâu trạm y tế xã chưa đáp ứng được, buộc người bệnh phải đi lên tuyến trên tốn kém và vất vả.

Việc đi lại khám chữa bệnh gặp nhiều vất vả, người có công mong muốn sớm được hỗ trợ, nâng cao năng lực y tế ngay từ cơ sở.

Từ kết quả đạt được và các vướng mắc nhận thấy trong quá trình theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật, ông Nguyễn Vũ Bằng, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng, đề xuất các cơ quan chức năng xem xét mở rộng danh mục thuốc đặc trị, vật tư y tế kỹ thuật cao do BHYT chi trả riêng cho thương, bệnh binh, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính khi điều trị bệnh nặng; đồng thời tăng cường đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho y tế cơ sở.

“Cùng với đó là nâng mức hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa để phù hợp với biến động giá vật liệu xây dựng hiện nay. Tăng cường nguồn vốn vay ưu đãi để thực hiện các mô hình sản xuất và ưu tiên đào tạo nghề chất lượng cao cho con em thương, bệnh binh, tạo đòn bẩy thoát nghèo bền vững”, ông Nguyễn Vũ Bằng cho biết thêm.

Thực tiễn theo dõi thi hành pháp luật tại xã Khánh Hưng cho thấy, việc linh hoạt điều chỉnh chính sách sát với biến động kinh tế - xã hội sẽ giúp nâng cao hơn chất lượng cuộc sống người có công./.