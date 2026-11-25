Đất san lấp

26,70triệu m³

Cát xây dựng

9,04triệu m³

Đá xây dựng

5,68triệu m³

Tổng nhu cầu

41,42

triệu m³

Tổng nhu cầu41,42triệu m³

Nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các dự án đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030Mỗi lớp theo đúng tỷ lệ khối lượng. Nguồn: Báo cáo kết quả giám sát của Ban Đô thị HĐND thành phốẢnh: các tầng khai thác tại một mỏ đá ở xã Núi Thành.

Khoanh định 676 khu vực mỏ làm vật liệu xây dựng thông thường

Theo báo cáo kết quả giám sát của Ban Đô thị HĐND thành phố về hoạt động giám sát công tác quy hoạch, quản lý, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho biết, theo quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Đà Nẵng đã khoanh định 676 khu vực mỏ làm vật liệu xây dựng thông thường.

Tính đến ngày 12/8/2026, thành phố đã phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 104 khu vực, tổ chức đấu giá thành công 90 khu vực (gồm 11 mỏ đá, 33 mỏ cát, 29 mỏ đất san lấp và 17 mỏ khoáng sản khác). Cập nhật đến ngày 5/11, trên địa bàn thành phố hiện có 45 khu vực mỏ làm vật liệu xây dựng thông thường đang còn hiệu lực giấy phép khai thác (gồm 24 mỏ đá, 13 mỏ cát, 8 mỏ đất san lấp).

Trong giai đoạn 2024 - 2025, tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước từ hoạt động khoáng sản đạt 585 tỷ đồng. Từ ngày 1/1/2024 đến 1/6/2025, công tác thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính 696 triệu đồng và truy thu số lợi bất hợp pháp đạt 25,04 tỷ đồng.

Kiểm tra các mỏ khoáng sản tại xã Núi Thành.Kéo ngang để xem toàn cảnh

Nguy cơ đứt gãy nguồn cung vật liệu

Nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các dự án đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn thành phố là 41,42 triệu mét khối (bao gồm 26,70 triệu mét khối đất san lấp; 9,04 triệu mét khối cát xây dựng và 5,68 triệu mét khối đá xây dựng).

Khu chế biến tại mỏ đá Duy Trung nhìn từ trên cao.

Tuy nhiên, báo cáo của đoàn giám sát HĐND thành phố ngày 18/11/2026 về kết quả giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch, quản lý, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thể hiện, nguồn cung một số loại khoáng sản chủ yếu còn thiếu hụt rất lớn so với nhu cầu, nhất là cát xây dựng và đất san lấp. Về cát xây dựng, tổng công suất khai thác của 13 giấy phép hiện hữu chỉ đạt 75.159m³/năm, mới đáp ứng được 14,8% nhu cầu năm 2026, 2,4% nhu cầu năm 2027 và vỏn vẹn 7,2% nhu cầu cả giai đoạn 2026 - 2030.

Về đất san lấp, công suất khai thác hiện có khoảng 1,25 triệu mét khối/năm, chỉ đáp ứng 21,5% nhu cầu năm 2026. Dự kiến năm 2027, công suất giảm xuống còn 0,7 triệu mét khối/năm (đáp ứng 8,4% nhu cầu) và toàn giai đoạn 2026 - 2030 chỉ đáp ứng 30,8% nhu cầu.

Ảnh minh họa.

Trong số 90 khu vực mỏ trúng đấu giá, tính đến ngày 12/8/2026 mới chỉ cấp phép khai thác được 30 mỏ. Đáng nói, có 2 mỏ trúng đấu giá từ năm 2017 và 2019 nhưng đến nay vẫn chưa được cấp phép. UBND thành phố đã ban hành 7 quyết định khoanh định 60 khu vực mỏ không đấu giá phục vụ đầu tư công, nhưng đến ngày 5/11/2026 mới chỉ cấp phép được 1/60 mỏ (mỏ đá xã Chiên Đàn - Công ty CP Minh Đạt Quảng Nam).

Tỷ lệ khu vực mỏ đã được cấp phép khai thác

Mỗi ô là một khu vực mỏ

Đã cấp phép khai thác

Chưa cấp phép

Khu vực mỏ trúng đấu giá

30/90

Cấp phép khai thác 30 mỏ, tính đến ngày 12/8/2026

Khu vực mỏ không đấu giá phục vụ đầu tư công

1/60

Cấp phép 1/60 mỏ, tính đến ngày 5/11/2026

Nguồn: Báo cáo kết quả giám sát của Ban Đô thị HĐND thành phố

Trong hoạt động quản lý khoáng sản xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp trúng đấu giá nhiều điểm mỏ cùng loại khoáng sản tại một thời điểm, dẫn đến nguy cơ hạn chế cạnh tranh, chậm triển khai hoặc bỏ cọc (tiêu biểu như Công ty CP Trường Lợi trúng 2 mỏ cát ĐL12B1 và ĐL12B2; Công ty TNHH Phú Long trúng 2 mỏ đất PN-BS04 và PN-BS05; Công ty TNHH Kỳ Thịnh An Tâm trúng 2 mỏ đất Núi Lò Rèn và Hòn Mới).

Nhiều sai phạm

Báo cáo giám sát cho biết, Thông báo số 2996/TB-TTTP của Thanh tra thành phố phát hiện Công ty CP Wei Xern Sin Việt Nam tại mỏ đá Núi Trà và Nam Núi Trà (thôn Hòa Đông, xã Núi Thành) có hành vi khai thác vượt ra ngoài phạm vi cấp phép.

Mỏ đá Khe Rọm (xã Thạnh Mỹ) của Công ty CP Kim Toàn khi chuyển nhượng cho Công ty CP Bóng đá Futsal Quảng Nam chưa hoàn thành nghĩa vụ tiền thuê đất và tiền ký quỹ phục hồi môi trường. Theo quy định mỗi năm phải nộp 639,65 triệu đồng (giai đoạn 2014 - 2025), nhưng đơn vị mới nộp 108,31 triệu đồng.

Ngoài ra, công tác phê duyệt ranh giới tại Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 20/3/2026 của UBND thành phố xuất hiện sai sót thực địa: điểm mỏ cát DX09 tại Nam Cầu Đen (xã Thu Bồn) có ranh giới chồng lấn với mỏ cát DX3B và DX4B; điểm mỏ đất san lấp PN-BS07 (kế hoạch Hòn Dền) nằm trên địa bàn 2 xã Chiên Đàn và Phú Ninh nhưng văn bản chỉ ghi xã Chiên Đàn.

Cùng với đó, Cơ quan thuế thành phố phát hiện và xử lý nhiều doanh nghiệp kê khai sai giá tính thuế và sản lượng, điển hình như: Công ty CP Wei Xern Sin Việt Nam: truy thu và xử phạt 3,34 tỷ đồng; Công ty TNHH TM&DV Cẩm Phát: truy thu và xử phạt 2,92 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Đại Đồng: truy thu và xử phạt 346,09 triệu đồng; Công ty CP Quang-HT: truy thu và xử phạt 347,41 triệu đồng.

Báo cáo cũng chỉ ra tình trạng chậm đóng cửa mỏ và vướng mắc đền bù dự án trọng điểm. Toàn thành phố có 170 trường hợp hết hạn giấy phép khai thác phải thực hiện đóng cửa mỏ. Trong khi đó, mới chỉ có 80 mỏ hoàn thành đóng cửa; 32 mỏ đang thực hiện; 29 mỏ đang làm thủ tục và 29 mỏ chưa nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án.

170 trường hợp hết hạn giấy phép khai thác phải đóng cửa mỏ

Tình hình thực hiện đóng cửa mỏ trên địa bàn thành phố

80

32

29

29

80mỏ

Hoàn thành đóng cửa

32mỏ

Đang thực hiện

29mỏ

Đang làm thủ tục

29mỏ

Chưa nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án

Nguồn: Báo cáo kết quả giám sát của Ban Đô thị HĐND thành phố

Cơ quan quản lý, địa phương nói gì?

Báo cáo số 777/BC-SNNMT của Sở Nông nghiệp và Môi trường ngày 30/6/2026 cho biết, vẫn còn một số tổ chức, cá nhân chậm thực hiện hoặc chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ sau khai thác; một số trường hợp chưa ký quỹ hoặc đã ký quỹ nhưng chưa lập, trình phê duyệt Đề án, Phương án đóng cửa mỏ, dẫn đến tiến độ hoàn thành công tác đóng cửa mỏ còn chậm.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm và áp dụng các biện pháp quản lý cần thiết nhằm bảo đảm các mỏ đã kết thúc hoạt động khai thác được cải tạo, phục hồi môi trường và đóng cửa theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế các nguy cơ mất an toàn, ô nhiễm môi trường và thất thoát tài nguyên khoáng sản.

Báo cáo của Sở Xây dựng gửi đoàn giám sát liên quan giá vật liệu biến động, cho rằng trước diễn biến biến động phức tạp của giá vật liệu xây dựng, đặc biệt là các loại vật liệu có nguồn gốc từ khai thác khoáng sản (đất làm vật liệu san lấp, đắp nền móng công trình và cát, đá làm vật liệu xây dựng thông thường), việc khảo sát, thu thập, tổng hợp và công bố giá gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng và tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.

Trong khi đó, hiện nay trên địa bàn xã Núi Thành có 4 cơ sở khai thác khoáng sản hoạt động gồm: mỏ đá Đông Hòa Vân của Công ty CP Vinaconex 25; mỏ đá Núi Trà và Nam Núi Trà của Công ty CP Wei Xern Sin Việt Nam; mỏ đá Hưng Long của Tổng Công ty Xây dựng trình giao thông 8 - CTCP - Xí nghiệp Hưng Long Cienco 8; mỏ đá Chu Lai của Công ty CP đá Chu Lai và 1 cơ sở khai thác mới hết hạn.

Mặc dù tình hình khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Núi Thành cơ bản được kiểm soát, song vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tại một số khu vực giáp ranh, khu vực có trữ lượng đất san lấp. Cùng với đó, công tác tuyên truyền pháp luật về khoáng sản có thời điểm chưa thường xuyên, hình thức tuyên truyền chưa thực sự đa dạng. Việc kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác thác, vận chuyển khoáng sản tại một số thời điểm còn khó khăn do địa bàn rộng, nhân lực mỏng. Nguồn lực phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoáng sản ở cấp xã còn hạn chế, công chức kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, chưa có cán bộ chuyên môn phụ trách khoáng sản.

Kiểm tra thực tế hoạt động khai thác khoáng sản tại xã Núi Thành.

Tại xã Chiên Đàn có 3 khu vực mỏ khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đã được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) cấp phép, gồm dự án khai thác tận thu đất san lấp, xây dựng công trình dư thừa từ Dự án Khu dân cư - Tái định cư Hạ Lào của Công ty TNHH Vương Quân; mỏ đá núi Chà Ró - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thiên An Khương; mỏ đá núi Tân Phú - Công ty CP Minh Đạt Quảng Nam. Bất cập trong quản lý là việc giám sát hoạt động vận chuyển khoáng sản ngoài giờ hành chính còn gặp nhiều khó khăn. Công tác phát hiện, xử lý vi phạm ở một số thời điểm chưa kịp thời.

Cần siết chặt quản lý

Công văn Số 542 /HĐND-ĐT ngày 18/11/2026 do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn ký gửi UBND thành phố liên quan đến kết quả giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch, quản lý, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố thời gian qua đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai và đạt được một số kết quả tích cực. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và quản lý sau khai thác từng bước được chú trọng.

Đặc biệt, UBND thành phố chủ động rà soát, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bổ sung nguồn cung khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, góp phần đáp ứng nhu cầu triển khai các công trình, dự án đầu tư công, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục. Nổi bật là tình trạng thiếu hụt nguồn cung khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong năm 2025, dẫn đến giá vật liệu xây dựng tăng cao bất thường; công tác quy hoạch, dự báo nhu cầu, đấu giá quyền khai thác và tổ chức nguồn cung khoáng sản còn những bất cập; việc cấp phép, quản lý hoạt động sau cấp phép và giải quyết các vướng mắc pháp lý liên quan đến các điểm mỏ còn hạn chế.

Thêm nữa, việc kiểm soát hoạt động khai thác, ranh giới, thiết kế khai thác và trữ lượng khoáng sản chưa chặt chẽ; công tác quản lý thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính, kiểm soát hóa đơn, chứng từ trong hoạt động mua bán khoáng sản còn bất cập. Cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp quản lý và xử lý vi phạm chưa đáp ứng yêu cầu; việc đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường và thực hiện các trách nhiệm có liên quan sau khai thác còn tồn tại, chậm được giải quyết.

Triển khai 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Trước thực trạng trên, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan rà soát những tồn tại, bất cập được nêu trong báo cáo giám sát; nghiên cứu, xem xét các kiến nghị của Đoàn giám sát, tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND thành phố trong quý I/2027. Trên cơ sở đó, tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Trước hết, cần nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, phân tích, đánh giá và dự báo nhu cầu sử dụng khoáng sản cát, đá, đất san lấp phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn thành phố, bao gồm cả dự án đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong tháng 12/2026.

Đối với công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Thường trực HĐND thành phố yêu cầu rà soát, hoàn thiện quy chế đấu giá theo hướng chặt chẽ, công khai, minh bạch; quy định cụ thể tiêu chí, điều kiện để kiểm soát thực chất năng lực tài chính, kinh nghiệm và khả năng tổ chức triển khai của các tổ chức, cá nhân tham gia.

Đối với các điểm mỏ thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Thường trực HĐND thành phố đề nghị chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các ban quản lý dự án và cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xác định cụ thể khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục đưa các điểm mỏ vào khai thác; khẩn trương đề xuất giải pháp tháo gỡ theo thẩm quyền. Mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ cấp phép, sớm bổ sung nguồn vật liệu phục vụ thi công các công trình, dự án đầu tư công, góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thời hạn hoàn thành trong quý I/2027.

Cùng với đó, khẩn trương xem xét, giải quyết thủ tục cấp phép khai thác đối với 103/104 khu vực mỏ khoáng sản cát, đá, đất san lấp, gồm 44 mỏ đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản và 59 mỏ thuộc khu vực không đấu giá. Đối với các điểm mỏ còn thời hạn khai thác nhưng phải tạm dừng do chưa hoàn thiện thủ tục đất đai, hoặc đã hết thời hạn khai thác nhưng vẫn còn trữ lượng, cần yêu cầu doanh nghiệp báo cáo cụ thể khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý từng trường hợp. Nhiệm vụ này hoàn thành trong tháng 12/2026.

Những trường hợp không đủ điều kiện gia hạn phải thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ; tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án, nghiệm thu kết quả thực hiện, quyết định đóng cửa mỏ và tham mưu UBND thành phố thu hồi đất, giao địa phương quản lý.

Đặc biệt, Thường trực HĐND thành phố yêu cầu, nghiên cứu cơ chế phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp xã thẩm định, phê duyệt hồ sơ khai thác tận thu khoáng sản đối với các điểm mỏ quy mô nhỏ, có trữ lượng dưới 10.000m³, diện tích dưới 1ha.

Về điều tiết và quản lý giá khoáng sản, thành phố cần thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả đấu giá, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như trả giá cao bất thường, thông đồng, dìm giá hoặc lợi dụng đấu giá để đầu cơ, giữ quyền khai thác nhưng không triển khai. Các hành vi vi phạm phải được kiểm soát, xử lý nghiêm, tránh thất thu ngân sách nhà nước, đồng thời không để ảnh hưởng đến nguồn cung và mặt bằng giá vật liệu xây dựng.

Cần rà soát, điều chỉnh đơn giá tính thuế tài nguyên đối với các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo đúng quy định, bảo đảm phù hợp giá trị tài nguyên, điều kiện khai thác, tình hình thị trường và tương quan với các địa phương lân cận. Đối với giá bán vật liệu xây dựng thông thường như cát, đá, đất san lấp, cần tăng cường theo dõi, kiểm soát; thường xuyên rà soát, cập nhật và công khai giá bán, đối chiếu với mặt bằng giá tại các địa phương lân cận.

Thường trực HĐND thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc cắm mốc giới khu vực khai thác, bảo đảm đúng vị trí, quy cách; tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện quy trình, công nghệ khai thác, quy chuẩn kỹ thuật và phương án khai thác được phê duyệt. Đối với các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản phục vụ công trình, dự án đầu tư công, phải kiểm soát chặt sản lượng khai thác thực tế.

Hoạt động khai thác tại mỏ đá Duy Trung.

Vận chuyển đá tại một mỏ ở xã Núi Thành.

Đặc biệt, cần xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc chậm thực hiện đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường và đất đai sau khai thác; nhất là những trường hợp đã được phê duyệt đề án đóng cửa mỏ nhưng quá thời hạn vẫn chưa hoàn thành.

Thành phố cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giải pháp kỹ thuật để theo dõi, giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển và sản lượng khoáng sản; xây dựng, hoàn thiện và thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu số về tài nguyên, trữ lượng, giấy phép, tình hình khai thác và việc thực hiện nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân.

Thường trực HĐND thành phố yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về địa chất, khoáng sản, nhất là tại những khu vực có tài nguyên và hoạt động khai thác. Công khai thông tin về tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản sau khi có kết luận hoặc quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền; nêu cụ thể hành vi vi phạm, hình thức và kết quả xử lý.

Bên cạnh các nhóm nhiệm vụ mang tính tổng thể, Thường trực HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo xử lý dứt điểm một số kiến nghị cụ thể được Đoàn giám sát nêu ra. Trong đó, khẩn trương rà soát ranh giới các điểm mỏ khoáng sản thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác theo Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 20/3/2026, bảo đảm phù hợp hiện trạng và tình hình thực tế, nhất là tại các địa phương Thu Bồn, Chiên Đàn. Thời hạn hoàn thành trong tháng 12/2026.

Các mốc thời hạn Thường trực HĐND thành phố đề nghị

Tháng 12/2026

Nâng cao chất lượng tổng hợp, phân tích, đánh giá và dự báo nhu cầu sử dụng khoáng sản cát, đá, đất san lấp

Xem xét, giải quyết thủ tục cấp phép khai thác các khu vực mỏ cát, đá, đất san lấp

Rà soát ranh giới các điểm mỏ thuộc khu vực không đấu giá theo Quyết định số 990/QĐ-UBND, nhất là tại Thu Bồn, Chiên Đàn

Quý I/2027

Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp phép các điểm mỏ thuộc khu vực không đấu giá

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Thường trực HĐND thành phố

Nội dung: TRỌNG HUY

Trình bày: MINH TẠO