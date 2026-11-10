Cần lấp 'khoảng trống pháp lý' để ngăn chặn lạm thu trong khám, chữa bệnh

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn.

Chiều 9/11, tại Nhà Quốc hôi, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Tại phiên họp, nhiều ý kiến thống nhất với sự cần thiết của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh nhằm phục vụ bệnh nhân ngày càng tốt hơn; đồng thời đảm bảo việc minh bạch, rõ ràng các khoản chi phí, dịch vụ mà người bệnh phải tự chi trả ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế...

Đại biểu Nguyễn Khánh Vũ – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho biết Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện hành quy định người bệnh có bảo hiểm y tế phải tự trả chi phí ngoài phạm vi được hưởng nhưng chưa cho họ quyền được biết trước các khoản đó.

Người bệnh mới được biết thông tin về giá dịch vụ, còn quyền được giải thích các khoản chi trả tại khoản 2 Điều 12 chỉ phát sinh khi có yêu cầu. Trong khi đó, mức hưởng khác nhau từ 80 đến 100% lại tùy thuộc nơi khám và tỷ lệ thanh toán của một số thuốc, dịch vụ, nên người bệnh không thể tự tính phần trả của mình.

Đại biểu Nguyễn Khánh Vũ – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Quochoi.vn.

Theo đại biểu Nguyễn Khánh Vũ, dự thảo Luật lần này sửa đổi nhiều nội dung nhưng chưa sửa đổi Điều 12, nên quyền được biết trước vẫn chưa được bổ sung. Thực tiễn, cử tri đã phản ánh có trường hợp người bệnh được chỉ định 8 loại thuốc thì 7 loại thuốc không thuộc danh mục bảo hiểm y tế, phải tự mua. Có tình trạng người bệnh tự mua cả thuốc, vật tư thuộc phạm vi quỹ chi trả. Có trường hợp khám đúng thủ tục vẫn phải nộp thêm ngoài phần chi trả và Bộ Y tế đã phải chấn chỉnh.

Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Khánh Vũ cũng đề nghị tại Điều 6 dự thảo Luật bổ sung vào khoản 6 Điều 22: Trường hợp người bệnh chỉ định thuốc ngoài danh mục nhưng danh mục có thuốc cùng chỉ định thì Chính phủ quy định quỹ thanh toán theo mức của thuốc trong danh mục, còn người bệnh chỉ trả phần chênh lệch. Như vậy, quỹ không vượt phần người bệnh vốn được hưởng và người bệnh được dùng thuốc tốt hơn để đảm bảo quyền lợi.

Khi không được thông báo trước, người bệnh không biết khoản nào đúng, khoản nào sai và đây là khoảng trống pháp lý, dễ trở thành kẽ hở cho việc lạm thu ở một số cơ sở khám, chữa bệnh.

Báo cáo giải trình cho rằng Luật hiện hành đã có quy định và Bộ Y tế sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra, tuy nhiên, theo đại biểu, các quy định được viện dẫn mới dừng lại ở tư vấn, giải thích khi có yêu cầu và cấm kê đơn nhằm trục lợi chứ chưa buộc thông báo trước. Bộ Y tế cho biết sẽ ưu tiên kiểm tra nơi có nhiều phản ánh, nhưng người bệnh không biết thì không thể phản ánh trong khi thanh tra chỉ xử lý sau khi sai phạm đã xảy ra.

Chính báo cáo giải trình khẳng định, dịch vụ theo yêu cầu phải dựa trên sự tự nguyện và thông tin đầy đủ người bệnh. Vì vậy, thuốc và dịch vụ mà người bệnh buộc phải tự chi trả càng phải cần làm rõ, bởi khi luật chưa quy định thì Chính phủ chưa có căn cứ quy định thống nhất.

Do đó, đại biểu Nguyễn Khánh Vũ đề nghị bổ sung vào Điều 3 dự thảo Luật một khoản sửa đổi Điều 12 Luật Khám, chữa bệnh. Theo đó, bổ sung quy định: Được thông báo trước các khoản chi phí phải tự chi trả ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế khi được chỉ định thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật, trừ trường hợp cấp cứu và giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung, hình thức thông báo.

Đại biểu Hà Anh Thư – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Quochoi.vn.

Còn đại biểu Hà Anh Thư – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi cho biết báo cáo của Bộ Y tế nêu phương án sửa Khoản 7 Điều 110 quy định quyền được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khi người bệnh chọn dịch vụ theo yêu cầu. Tuy nhiên, dự thảo ngày 08/11 mới thể hiện được nội dung quyết định giá và công khai giá.

Do vậy, đại biểu đề nghị ghi rõ ngay tại Khoản 7 người bệnh chọn dịch vụ theo yêu cầu vẫn được quỹ thanh toán theo phạm vi được hưởng, mức hưởng và điều kiện thanh toán của pháp luật về bảo hiểm y tế. Trước khi người bệnh lựa chọn, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thông tin rõ phần quỹ dự kiến thanh toán và phần người bệnh dự kiến phải trả. Khi thanh toán, hai khoản này phải được thể hiện riêng lẻ trên bảng kê để có thể theo dõi.

Liên quan đến quyền được điều trị phù hợp, đại biểu Hà Anh Thư đề nghị quan tâm thêm đến khả năng tiếp cận thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Chỉ định phải căn cứ vào tình trạng bệnh, hiệu quả và độ an toàn của thuốc.

Khi rà soát danh mục thuốc bảo hiểm y tế, cần ưu tiên xem xét thuốc thế hệ mới có bằng chứng mang lại lợi ích rõ rệt cho người bệnh như kéo dài thời gian sống, giảm biến chứng hoặc giảm tác dụng phụ nghiêm trọng. Cần xác định nhóm người bệnh hưởng lợi rõ nhất, đồng thời đánh giá chi phí của cả quá trình điều trị và khả năng chi trả của quỹ.