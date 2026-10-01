Cần làm rõ việc triển khai của 4 dự án tại xã Suối Hai

Diện tích đất đang tranh chấp này đã được UBND huyện Ba Vì trước đây phê duyệt thực hiện dự án đầu tư xây dựng vườn hộ trồng cây ăn quả kết hợp nuôi gà thả vườn. Ảnh: MT

Ông Nguyễn Văn Bân, ở thôn Phương Hòa, xã Suối Hai cho biết, năm 1989, gia đình ông được Hợp tác xã Phương Hòa, xã Tản Lĩnh (cũ) cho sử dụng khoảng 1,8ha đất để trồng rừng PAM, liền kề diện tích này còn có diện tích gia đình tự khai hoang. Năm 2003, gia đình chuyển nhượng 3.000m² cho ông Nguyễn Tuấn Đ., có hộ khẩu ở nội thành Hà Nội. Theo ông Bân, phần diện tích còn lại gia đình vẫn quản lý, sử dụng, trồng cây từ đó đến nay.

Tuy nhiên, năm 2008, UBND huyện Ba Vì (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Tuấn Đ. với diện tích 17.189m². Ông Bân phản ánh, gia đình không nhận được quyết định thu hồi đất của cơ quan chức năng và không biết ông Đ. được cấp giấy chứng nhận. Việc này đã dẫn đến tranh chấp giữa các bên.

Công trình trên phần đất tranh chấp vẫn do gia đình ông Nguyễn Văn Bân sử dụng. Ảnh: MT

Trao đổi về việc hồ sơ của ông Đ. chưa có quyết định thu hồi đất, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Suối Hai Nghiêm Xuân Hải dẫn bản án sơ thẩm số 61/2026/DS-ST xét xử ngày 25 - 29-5-2026 của Tòa án nhân dân khu vực 9. Theo đó, Tòa án xác định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Tuấn Đ. là “đúng đối tượng, đúng mục đích theo đúng trình tự của quy định pháp luật”. Tuy nhiên, bản án đang bị kháng cáo, vì vậy, UBND xã chờ kết quả xét xử phúc thẩm để tiếp tục xem xét nội dung này.

Ngoài nội dung trên, người dân còn phản ánh, cùng ngày 15-5-2008, ngoài trường hợp ông Nguyễn Tuấn Đ., UBND huyện Ba Vì còn ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 người nữa có hộ khẩu ở nội thành Hà Nội thuê đất tại xã Tản Lĩnh, nay là xã Suối Hai, để thực hiện các dự án trồng cây ăn quả kết hợp nuôi gà thả vườn, nuôi thủy sản... Tuy nhiên, sau 18 năm, các dự án cơ bản chưa triển khai đúng quyết định phê duyệt của UBND huyện Ba Vì; không có hoạt động đầu tư nuôi gà hay thủy sản. Việc trồng cây chỉ mang tính đối phó để giữ đất, gây lãng phí tài nguyên.

Nhiều diện tích trên đất được UBND huyện Ba Vì trước đây phê duyệt dự án đang được trồng cây công trình. Ảnh: MT

Về vấn đề này, ông Nghiêm Xuân Hải thông tin, năm 2008, UBND huyện Ba Vì làm thủ tục cho 4 trường hợp thuê đất để thực hiện các dự án trồng cây kết hợp nuôi gà, nuôi thủy sản, thời hạn thuê 50 năm, các chủ dự án nộp tiền thuê đất hằng năm đầy đủ.

Khi nhận được thông tin từ cơ quan báo chí phản ánh, Phòng Kinh tế đã mời các chủ sử dụng đất làm về tiến độ thực hiện dự án và hiện trạng sử dụng đất. Đại diện các chủ sử dụng đất khẳng định trên diện tích đất được cấp giấy chứng nhận vẫn trồng cây và sử dụng đúng mục đích. Tuy nhiên, theo ông Nghiêm Xuân Hải, hiệu quả sử dụng đất cũng cần được đánh giá lại. Trước đây đã có đoàn kiểm tra, đánh giá việc sử dụng đất của các dự án nhưng chưa có kết luận. Theo Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Suối Hai, thời gian tới, Phòng sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc người thuê đất thực hiện dự án; nếu dự án không được triển khai sẽ phải xem xét.

Theo quyết định phê duyệt dự án từ năm 2008 của UBND huyện Ba Vì, các dự án nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo môi trường sinh thái bền vững cho vùng núi Ba Vì, thời gian triển khai trong năm 2008-2009. Vì vậy, đến thời điểm này hoàn toàn có thể rà soát, đối chiếu hiện trạng với nội dung, tiến độ trong quyết định phê duyệt, làm rõ dự án đã thực hiện đến đâu, hiệu quả thế nào và có gây lãng phí đất đai như phản ánh hay không.

Cùng với việc xem xét hồ sơ thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Đ. sau kết quả xét xử phúc thẩm, chính quyền địa phương cần đánh giá đầy đủ việc thực hiện cả 4 dự án, làm cơ sở xử lý đúng quy định đối với dự án chậm triển khai (nếu có).