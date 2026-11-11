Cần làm rõ quy hoạch, tháo gỡ vướng mắc về đất đai tại xã Quảng Hà

Trước kiến nghị của công dân, Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (Ban Quản lý) đã có những chỉ đạo, hướng dẫn, yêu cầu địa phương rà soát toàn diện, làm rõ cơ sở xác định chức năng sử dụng đất, bảo đảm hài hòa giữa quyền lợi hợp pháp của người dân và yêu cầu quản lý quy hoạch.

Vướng mắc từ chức năng sử dụng đất

Theo đơn kiến nghị tập thể của các hộ dân do ông Hoàng Việt Cường đại diện, khu đất được đề cập thuộc thửa đất số 458 và 457, tờ bản đồ địa chính số 365, tại thôn Đại Điền Nam, xã Quảng Hà. Các hộ cho biết, diện tích đất đang được quản lý, sử dụng ổn định, không có tranh chấp, nằm trong khu dân cư hiện hữu, có kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kinh tế và xã hội. Đáng chú ý, phần lớn các hộ chưa có nhà ở ổn định, hiện vẫn phải sống cùng bố mẹ hoặc thuê nhà.

Một góc khu đất tại thôn Đại Điền Nam, xã Quảng Hà đang gặp vướng mắc trong quá trình làm thủ tục chuyển đổi.

Ngày 8/4/2026, ông Hoàng Việt Cường đại diện các hộ dân nộp hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Hà. Tuy nhiên, đến ngày 18/5/2026, UBND xã Quảng Hà ban hành Văn bản số 1289/UBND-KT về việc dừng giải quyết hồ sơ để xin ý kiến Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Theo ông Hoàng Việt Cường, trước những vướng mắc kéo dài, ngày 22/9/2026, UBND xã Quảng Hà đã tổ chức buổi làm việc với ông và đại diện các hộ dân. Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND xã cho rằng, chưa đủ cơ sở để giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đối với diện tích 743m² theo kiến nghị của người dân.

Ông Hoàng Việt Cường, đại diện các hộ dân nộp hồ sơ kiến nghị tới cơ quan chức năng.

Tìm hiểu về vấn đề này, phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật đã liên hệ với Sở Xây dựng TP Quảng Ninh. Bà Phạm Thị Hương, Chánh Văn phòng Sở, đã cung cấp thông tin, văn bản liên quan. Theo đó, ngày 31/8/2026, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 8511/SXD-QHĐT hướng dẫn UBND xã Quảng Hà về sự phù hợp quy hoạch đối với hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Theo Sở Xây dựng, đối chiếu với Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1123/QĐ-TTg ngày 23/6/2026 và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái được điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 11/6/2026, diện tích 743m² mà các hộ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất nằm trong khu vực được định hướng chức năng sử dụng đất là đất đơn vị ở hiện trạng.

Tuy nhiên, khi đối chiếu với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà (cũ), được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3788/QĐ-UBND ngày 29/10/2021, toàn bộ diện tích đề nghị chuyển mục đích lại nằm trong ô đất ký hiệu DTPT-B1, có diện tích 6.614m², được xác định là đất dự trữ phát triển.

Khu đất liền kề với Trường Tiểu học Quảng Hà.

Như vậy, việc xác định là đất dự trữ phát triển tại Quy hoạch phân khu của huyện Hải Hà cũ chính là nút thắt khiến việc xem xét hồ sơ của người dân kéo dài, chưa thể đi đến kết quả cuối cùng.

Làm rõ căn cứ quy hoạch, bảo đảm quyền lợi của người dân, tránh phát sinh khiếu kiện

Trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, ông Ngô Bá Trọng, Trưởng phòng Quản lý quy hoạch và Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, cho biết, Ban cũng đã tiếp nhận đơn kiến nghị của ông Cường và các hộ dân. Sau khi xem xét nội dung, Ban đã chuyển kiến nghị đến UBND xã Quảng Hà để kiểm tra, làm rõ cơ sở xác định khu đất nêu trên là đất dự trữ phát triển trong quá trình lập quy hoạch phân khu trước đây, đồng thời xem xét, giải quyết kiến nghị của người dân theo đúng thẩm quyền.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.

Đáng chú ý, tại văn bản 4046 /BQLKKT-QHXD, ngày 9/10/2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, về việc xem xét, giải quyết kiến nghị của các hộ gia đình, cá nhân về chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Quảng Hà, Ban Quản lý không chỉ dừng lại ở việc đối chiếu các quy hoạch đã được phê duyệt mà còn đề nghị UBND xã Quảng Hà, với trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai trên địa bàn, chủ động rà soát toàn diện nội dung kiến nghị của người dân.

Trong đó, địa phương cần làm rõ cơ sở xác định chức năng đất dự trữ phát triển tại lô đất DTPT-B1 trong quá trình lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực thị trấn Quảng Hà trước đây; đánh giá mức độ phù hợp với định hướng quy hoạch chung, tình hình quản lý, sử dụng đất, điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và định hướng phát triển của địa phương.

Đồng thời, cần rà soát nguồn gốc, hiện trạng, quá trình quản lý, sử dụng đất, nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình và các quy hoạch có liên quan; đánh giá sự cần thiết, tính khả thi cũng như tác động của việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu trên cơ sở xem xét tổng thể khu vực, bảo đảm tính đồng bộ về quy hoạch, hạ tầng và phù hợp với nhu cầu phát triển chung của địa phương…

Trên cơ sở kết quả rà soát, Ban Quản lý đề nghị UBND xã Quảng Hà chủ động xem xét, có ý kiến cụ thể về sự cần thiết, cơ sở và phương án xử lý kiến nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu của các hộ gia đình. Trường hợp xác định có đủ cơ sở và sự cần thiết điều chỉnh, địa phương cần chủ động triển khai các thủ tục thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Ngược lại, nếu chưa có cơ sở điều chỉnh, cần làm rõ lý do, thông tin và giải thích cụ thể để các hộ gia đình được biết.

Ông Ngô Bá Trọng thông tin thêm, đến nay, Ban vẫn chưa nhận được văn bản phản hồi của địa phương về nội dung này. Có thể UBND xã đang trong quá trình kiểm tra, rà soát để có cơ sở giải quyết kiến nghị. Quan điểm của Ban là việc xem xét, giải quyết phải căn cứ vào các quy định pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, chính xác và phù hợp với quy hoạch; đồng thời quan tâm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân, tránh phát sinh những vướng mắc, khiếu kiện kéo dài.

Thiết nghĩ, việc UBND xã Quảng Hà tổ chức rà soát một cách thực chất, công khai, minh bạch là hết sức cần thiết. Đây không chỉ là cơ sở để cơ quan quản lý đưa ra quyết định đúng quy định pháp luật. Nếu phát hiện bất cập trong quy hoạch, cần chủ động tham mưu điều chỉnh theo đúng trình tự, thẩm quyền. Trường hợp quy hoạch đã phù hợp, cần giải thích rõ ràng, thấu đáo để người dân hiểu và đồng thuận, tránh để kiến nghị kéo dài, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ gia đình.