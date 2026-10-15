Cần làm rõ hiệu quả kinh tế-xã hội dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Báo cáo với đoàn công tác, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân cho biết, qua nghiên cứu tiền khả thi, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum có chiều dài tuyến khoảng 136,2km, tổng mức đầu tư hơn 52.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai năm 2026, hoàn thành vào năm 2030 và vận hành trong năm 2031.

Theo tính toán sơ bộ, tổng diện tích đất dự án chiếm dụng 1.454,36ha, gồm rừng tự nhiên 405,42ha; rừng trồng 303,4ha; đất chưa có rừng 321,88ha; 423,66ha đất ngoài 3 loại rừng; số hộ bị ảnh hưởng khoảng 896 hộ, tái định cư khoảng 246 hộ; chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án khoảng 207,49ha.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo ông Nguyễn Phúc Nhân, việc sớm đầu tư hoàn thành dự án là cấp thiết vì 5 lý do. Đó là, cụ thể hóa chủ trương, định hướng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và liên kết vùng của Đảng, Nhà nước; giải quyết điểm nghẽn về kết nối giao thông trên hành lang đông-tây; tăng cường kết nối các cực tăng trưởng, mở rộng không gian và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ biên giới và ứng phó các tình huống khẩn cấp; bảo đảm hiệu quả đầu tư và năng lực khai thác lâu dài.

“Dự án có quy mô đầu tư lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Để thực hiện thành công và sớm hoàn thành toàn bộ dự án như tiến độ dự kiến, cần thiết phải áp dụng một số chính sách đặc thù, đặc biệt, gồm: thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư; thẩm định khả năng cân đối vốn cho dự án; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bãi đổ vật liệu thừa; chỉ định thầu; điều chỉnh quy hoạch liên quan”, ông Nguyễn Phúc Nhân kiến nghị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm khẳng định, dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với tỉnh và vùng bắc Tây Nguyên, không chỉ kết nối đông-tây mà còn với hai nước Lào và Campuchia; qua đó tạo động lực cho tỉnh phát triển, nhất là khu vực phía tây.

Ngoài phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, dự án này còn ý nghĩa, vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh quốc phòng, cho nên tỉnh rất muốn làm tuyến nối với Cửa khẩu quốc tế Bờ Y nhằm mở rộng hành lang kinh tế, nhất là vùng Đăk Hà để phát triển, khai thác vùng cà-phê xứ lạnh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: HIỂN CỪ)

“Dù khó khăn về nguồn vốn nhưng tỉnh sẽ cân đối, bố trí đủ 2.047 tỷ đồng thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm có vốn ngay từ đầu năm 2027. Nếu được Quốc hội thông qua, tỉnh quyết tâm thực hiện dự án và sẽ lựa chọn nhà thầu có năng lực tốt nhất cả nước hiện nay để tổ chức thi công”, đồng chí Nguyễn Đức Tâm cam kết.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu, kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng dự đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum là rất cần thiết đối với tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, địa phương cần làm rõ hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án trước khi trình Quốc hội.

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phạm Thị Hồng Yến phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: HIỂN CỪ)

“Về phương án tuyến, tỉnh không nên chủ quan với phương án tuyến đã lựa chọn mà phải rà soát lại, nhất là nội dung biến đổi khí hậu, địa chất sụt trượt. Việc đầu tư dự án nhằm phát triển kinh tế-xã hội nhưng phải tính toán, cân nhắc giữ diện tích rừng, hạn chế tối đa tác động đến rừng, đến môi trường. Đồng thời, cần làm rõ các nội dung về rừng phòng hộ, rừng tự nhiên trong hồ sơ trước khi trình Quốc hội”, đồng chí Nguyễn Minh Sơn đề nghị.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, đồng chí Nguyễn Minh Sơn lưu ý, Quảng Ngãi phải bảo đảm hạ tầng thiết yếu tốt hơn nơi ở cũ, áp dụng cơ chế bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư ở mức cao nhất để bảo đảm quyền lợi, đời sống của người dân.