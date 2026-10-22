Cần làm gì để phát hiện sớm ung thư gan?

BS Nguyễn Minh Ngọc, Viện Tiêu hóa - Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, ung thư gan thường tiến triển âm thầm. Ở giai đoạn đầu, người bệnh hầu như không có triệu chứng rõ ràng, trong khi khối u vẫn có thể phát triển.

Siêu âm kết hợp với xét nghiệm mới giúp sớm phát hiện ung thư gan (ảnh minh họa).

Hiện nhiều người có thói quen kiểm tra gan bằng siêu âm ổ bụng và xét nghiệm AFP (giúp phát hiện ung thư gan hoặc nguy cơ bị ung thư). Tuy nhiên, BS Ngọc cho hay, những phương pháp này vẫn có giới hạn nhất định. Theo số liệu được cung cấp, siêu âm đơn thuần phát hiện khoảng 47% trường hợp ung thư gan ở giai đoạn sớm. Khi kết hợp thêm xét nghiệm AFP, tỷ lệ này tăng lên khoảng 63%.

Theo BS Nguyễn Minh Ngọc, không phải ai cũng cần xét nghiệm ung thư gan với tần suất như nhau. Những người có nguy cơ cao cần được theo dõi định kỳ, đặc biệt là người mắc viêm gan B, viêm gan C mạn tính; Người bị xơ gan do virus, rượu hoặc các nguyên nhân khác. Hoặc người mắc bệnh gan nhiễm mỡ, đặc biệt khi có tình trạng xơ hóa gan, béo phì hoặc đái tháo đường.

Với những người thuộc nhóm nguy cơ, bác sĩ có thể khuyến cáo kiểm tra định kỳ khoảng 6 tháng/lần hoặc thường xuyên hơn tùy tình trạng bệnh. Nếu siêu âm phát hiện tổn thương bất thường hoặc xét nghiệm cho thấy nguy cơ cao, người bệnh có thể được chỉ định chụp CT hoặc MRI để kiểm tra kỹ hơn.

"Ung thư gan có thể âm thầm trong thời gian dài. Khi xuất hiện các biểu hiện như vàng da, sút cân, mệt mỏi kéo dài hoặc đau tức vùng bụng, bệnh có thể đã tiến triển. Người có bệnh gan mạn tính không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới đi khám. Chủ động kiểm tra định kỳ, lựa chọn phương pháp phù hợp với nguy cơ và tuân thủ lịch theo dõi của bác sĩ giúp phát hiện ung thư gan sớm, từ đó tăng cơ hội điều trị hiệu quả", BS Ngọc khuyến cáo.