Cần kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng đổ chất thải xây dựng trên địa bàn phường Bàn Thạch, Đà Nẵng

Bí thư Đảng ủy phường Bàn Thạch Nguyễn Duy Ân (chỉ tay) kiểm tra thực tế tình trạng đổ chất thải xây dựng tại khu đất ở góc đường Bạch Đằng giao nhau với đường Hồ Nghinh. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Trước tình trạng đơn vị thi công Dự án Tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương đã đổ chất thải vật liệu xây dựng gồm: Cấp phối đá dăm, bê-tông nhựa, bùn thải, giả hạ, xà bần… ra khu đất nằm ở góc đường Bạch Đằng và Hồ Nghinh, Bí thư Đảng ủy phường Bàn Thạch Nguyễn Duy Ân cho biết, về các sai phạm trước đây của đơn vị thi công đã đổ chất thải nguy hại tại khu vực này, cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng đang thụ lý giải quyết.

Tuy nhiên, Đảng ủy phường Bàn Thạch đã đề nghị Ủy ban nhân dân phường Bàn Thạch làm việc với chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng để yêu cầu đơn vị thi công trong vòng 5 ngày phải dọn hết chất thải vật liệu xây dựng và phải bảo đảm cho môi trường. Những vấn đề hiện đang phát sinh, chúng tôi sẽ yêu cầu đơn vị thi công phải di chuyển toàn bộ chất thải nguy hại đổ ra tại đây.

Tràn ngập chất thải xây dựng các loại đã được đổ ra tại khu đất nằm ở góc đường Bạch Đằng và Hồ Nghinh. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Chất thải bê-tông nhựa được đổ ra khu đất và qua thời gian đã bị vùi lấp với khối lượng rất lớn. (Ảnh: QUÂN VẠN)

“Còn những chất thải vật liệu xây dựng như xà bần, giả hạ… do người dân đổ ra, Ủy ban nhân dân phường phải có trách nhiệm hợp đồng với đơn vị xử lý môi trường tổ chức hốt dọn và chở đi nơi khác xử lý theo đúng quy định; Công an phường tổ chức lắp đặt camera để theo dõi việc khắc phục xử lý của đơn vị thi công và phát hiện những trường hợp người dân đem giả hạ, xà bần… đến đây để đổ. Tinh thần xử lý phải quyết liệt, triệt để. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm sẽ chuyển cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định và giao cho Công an phường theo dõi, điều tra”, đồng chí Nguyễn Duy Ân nói.

Đoàn công tác của Đảng ủy phường Bàn Thạch do đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Duy Ân (ngoài cùng bên trái) đi kiểm tra thực tế tình trạng đổ chất thải xây dựng tại khu đất ở góc đường Bạch Đằng giao nhau với đường Hồ Nghinh. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Tại Văn bản số 2344/UBND-BQLDA ngày 18/9/2026 của Ủy ban nhân dân phường Bàn Thạch gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng và Liên danh nhà thầu Trưng Nữ Vương là Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Phú Thành cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng-thương mại Nam Việt về việc đổ đất tận dụng và bãi thải vật liệu dự án Tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương.

Chất thải bê-tông nhựa cùng nhiều chất thải xây dựng khác vẫn còn nằm dưới lớp đất. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Theo đó, Ủy ban nhân dân phường Bàn Thạch có đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công chỉ được đổ đất dư thừa trong quá trình thi công xây dựng dự án, gồm: đất hữu cơ, đất thừa khi đào nền và không được đổ các vật liệu thải như: cấp phối đá dăm, bê-tông nhựa, bùn thải, giả hạ, xà bần... tại vị trí khu đất nút giao đường Bạch Đằng và Hồ Nghinh.

Chất thải xây dựng từ công trình Dự án Tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương được vận chuyển về đổ tại khu vực góc đường Hồ Nghinh và Bạch Đằng ghi nhận trong sáng 19/10. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Ủy ban nhân dân phường yêu cầu: Đơn vị thi công cung cấp phương án các tuyến đường vận chuyển vật liệu thải và cam kết bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển vật liệu ra khỏi công trường; Đơn vị tư vấn giám sát giám sát dự án Tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương có trách nhiệm theo dõi giám sát về vấn đề này; Đồng thời đơn vị thi công phải hoàn trả mặt bằng vỉa hè đường Bạch Đằng đoạn từ đường Hồ Nghinh đến Trưng Nữ Vương trước ngày 30/10/2026 và vận chuyển các vật liệu thải ra khỏi mặt bằng ranh giới Dự án San lấp mặt bằng công viên cuối đường Hồ Nghinh trước ngày 30/9/2026.

Phần lớn khu đất ở khu vực góc đường Hồ Nghinh và Bạch Đằng đã được san lấp bằng chất thải xây dựng. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Tại Biên bản họp Liên quan đến tình hình triển khai thi công và các vấn đề liên quan thuộc dự án Tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương được diễn ra vào ngày 17/9/2026 giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát và Ủy ban nhân dân phường Bàn Thạch. Bốn bên đã thống nhất 12 nội dung liên quan đến dự án Tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương, trong đó có nội dung: Nhà thầu thực hiện việc vận chuyển, đổ thải đúng vị trí, phạm vi được phép tại bãi Hồ Nghinh và Vườn ươm Tam Thăng; không tự ý đổ thải tại các vị trí khác. Đối với vị trí bãi thải đường Hồ Nghinh: Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả vỉa hè, thu dọn vật liệu, vệ sinh môi trường và sửa chữa, hoàn trả các hạng mục hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng theo hiện trạng ban đầu. Sau khi hoàn thành có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân phường Bàn Thạch để theo dõi, kiểm tra. Hoàn thành các công việc nêu trên trước ngày 30/10/2026.

Tinh thần của Đảng ủy phường Bàn Thạch là xử lý phải quyết liệt, triệt để tình trạng đổ chất thải xây dựng tại khu đất. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Được biết, theo quy hoạch, khu đất trống nằm sát sông Bàn Thạch ở vị trí đường Bạch Đằng giao nhau với đường Hồ Nghinh nằm trong Dự án San lấp mặt bằng công viên cuối đường Hồ Nghinh do Ủy ban nhân dân phường Bàn Thạch giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường làm chủ đầu tư. Như vậy, việc đơn vị thi công đổ chất thải vật liệu xây dựng nguy hại ra khu vực này tiềm ẩn rất nhiều hệ lụy về môi trường, nhất là đối với một dự án công viên. Cạnh đó, việc người dân cũng đổ thải ra tại đây trong thời gian qua nhưng không có sự phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời khiến dư luận đặt ra câu hỏi về việc quản lý của phường Bàn Thạch.

Thiết nghĩ, phường Bàn Thạch cần rà soát lại địa bàn, nhất là những khu vực bị đổ thải sai quy định để sớm có biện pháp xử lý nhằm lập lại trật tự, bảo đảm mỹ quan đô thị, góp phần hoàn thành mục tiêu chung xây dựng thành phố môi trường.