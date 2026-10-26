Cần khép lại những đoạn dang dở trên đường Thống Nhất

Người dân tổ dân phố 5 Thắng Lợi, phường Sông Công trao đổi với phóng viên về những bất tiện do đường Thống Nhất thi công dang dở.

Dự án xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại phường Sông Công do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Lộc làm chủ đầu tư, triển khai từ năm 2017.

Theo thiết kế, đoạn đường dài hơn 1km, được đầu tư cùng hệ thống thoát nước, vỉa hè, điện chiếu sáng và cây xanh hai bên. Khi hoàn thiện, các hạng mục này sẽ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Tuy nhiên, theo phản ánh của các hộ dân thuộc tổ dân phố 5 Thắng Lợi, trên tuyến vẫn còn hai vị trí chưa được thảm nhựa, mỗi vị trí dài hơn 100m. Lớp vật liệu phủ mặt đường đã bong tróc, xuất hiện nhiều hố và chỗ trũng. Những phần đường còn dang dở khiến việc đi lại hằng ngày gặp trở ngại, nhất là khi thời tiết thay đổi.

Ông Dương Như Vượng, người dân sống cạnh tuyến đường cho biết, trời nắng thì bụi, trời mưa lầy lội, tình trạng này kéo dài nhiều năm ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của các gia đình. Điều bà con mong muốn là những đoạn đường còn lại sớm được hoàn thiện.

Khó khăn chưa dừng ở mặt đường. Hệ thống đèn chiếu sáng hai bên tuyến đã được đầu tư nhưng không hoạt động. Theo phản ánh của người dân, buổi tối đi qua đoạn đường này mặt đường hỏng, lại thiếu ánh sáng khiến người điều khiển phương tiện khó quan sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Từ thực tế ấy, mong mỏi của bà con rất cụ thể: đường được sửa chữa, đèn được vận hành để việc đi lại thuận lợi hơn. Đây cũng là những nhu cầu cần được quan tâm trong thời gian xử lý các phần việc còn lại của dự án, bởi sự bất tiện vẫn đang diễn ra mỗi ngày.

Về nguyên nhân hai vị trí chưa hoàn thiện, bà Nguyễn Thị Hoa, tổ dân phố 5 Thắng Lợi, phường Sông Công, cho biết: Thời điểm triển khai dự án, những vị trí này chưa giải phóng được mặt bằng nên chủ đầu tư để lại. Sau đó, người dân đã đồng thuận, bàn giao mặt bằng, nhưng việc thi công vẫn chưa được tiếp tục. Vì sao công trình chưa triển khai trở lại là điều khu dân cư mong được giải thích rõ.

Đại diện tổ dân phố cũng cho biết đã nhiều lần chuyển kiến nghị của người dân tới UBND phường và chủ đầu tư, song những bất cập vẫn chưa được giải quyết. Việc phản ánh xuất phát từ nhu cầu đi lại, sinh hoạt thiết thực của bà con. Khi kiến nghị kéo dài, điều cần thiết là có thông tin cụ thể về hướng xử lý để khu dân cư có cơ sở theo dõi và thông tin lại cho người dân.

Những phản ánh trên cần được đối chiếu với hồ sơ bàn giao mặt bằng và điều kiện thi công thực tế. Nếu mặt bằng đã đủ điều kiện, cần làm rõ phần việc còn vướng, đơn vị chịu trách nhiệm và thời gian có thể triển khai. Trường hợp còn thủ tục chưa hoàn tất, nguyên nhân và phương án giải quyết cũng cần được thông tin đầy đủ.

Đối với chủ đầu tư, cần sớm xác định phương án hoàn thiện hai đoạn đường, cùng thời gian dự kiến thực hiện. Riêng hệ thống chiếu sáng, cần kiểm tra tình trạng kỹ thuật, việc nghiệm thu, bàn giao và trách nhiệm quản lý, vận hành. Làm rõ từng nội dung sẽ giúp xác định đúng đầu mối xử lý, tránh để công trình tiếp tục dang dở mà người dân chưa biết phải chờ đến bao giờ.

Trước những kiến nghị của người dân, các cơ quan liên quan cần sớm vào cuộc kiểm tra, rà soát kiến nghị và thông tin kết quả giải quyết. Trước mắt, cần xem xét sửa chữa tạm những vị trí hư hỏng, bố trí cảnh báo phù hợp và kiểm tra điều kiện khôi phục chiếu sáng, bảo đảm an toàn cho người qua lại.