Cần khẩn trương ổn định bữa ăn bán trú cho học sinh

Áp lực gia tăng khi chưa có bán trú

Ghi nhận tại cổng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Quốc Toản (phường Kinh Bắc) vào các giờ tan tầm buổi trưa, từng đoàn xe của phụ huynh chen chúc, ken đặc trên hai tuyến đường Trần Quốc Toản và Đỗ Trọng Vỹ. Nguyên nhân là do nhà trường chưa triển khai dịch vụ ăn bán trú, học sinh buộc phải trở về nhà sau giờ học buổi sáng.

Cô Nguyễn Thị Nga, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Năm học này, trường có gần 3.800 học sinh, trong đó khoảng 90% các em có nhu cầu ăn bán trú. Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất sẵn sàng phục vụ. Tuy nhiên, theo quy định mới, trường phải chờ văn bản chỉ đạo và hướng dẫn chính thức từ UBND phường mới có thể thực hiện".

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Quốc Toản đã chuẩn bị đủ cơ sở vật chất, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu bán trú cho 90% học sinh nhà trường.

Thực trạng này diễn ra tương tự tại nhiều trường học trên địa bàn các phường, xã khác. Với đặc thù là địa phương phát triển mạnh về công nghiệp và dịch vụ, phần lớn phụ huynh trên địa bàn thành phố đều trong độ tuổi lao động, làm việc theo giờ hành chính hoặc ca kíp tại các khu công nghiệp, không có người thân hỗ trợ.

Chị Nguyễn Thị Hòa (phường Võ Cường) chia sẻ, hai con chị đang học tại Trường Tiểu học Võ Cường. Từ ngày khai giảng đến nay, vợ chồng chị phải luân phiên xin nghỉ giữa giờ hoặc vội vã chạy xe về đón con, nấu nướng rồi lại tất bật chở con đến lớp buổi chiều. Có những ngày công việc đột xuất, chị đành phải nhờ hàng xóm đón hộ. Các con về nhà sinh hoạt trưa vội vã, nghỉ ngơi không trọn vẹn, có hôm ngủ quên dẫn tới đi học muộn.

Mặc dù 10 giờ 30 phút là học sinh tan học sáng nhưng ngày 23/9, chị Nguyễn Thị Hòa (khu Khả Lễ, phường Võ Cường) phải thu xếp công việc đến tận 11h30 mới đón được 2 con là học sinh Trường Tiểu học Võ Cường.

Khi chưa có bán trú, khoảng thời gian ngắn ngủi giữa hai buổi học trở thành "bài toán khó" cho nhiều gia đình. Mong muốn lớn nhất của phụ huynh lúc này là các trường sớm tổ chức ăn trưa, nghỉ ngơi an toàn ngay tại trường để con trẻ ổn định sức khỏe, bố mẹ yên tâm làm việc.

Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự gián đoạn này, được biết điểm mới nổi bật của năm học 2026 - 2027 là sự thay đổi về phương thức quản lý bữa ăn bán trú. Nhằm nâng cao tính pháp lý, siết chặt công tác quản lý Nhà nước và bảo đảm an toàn thực phẩm, từ năm học này, UBND cấp xã sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc lựa chọn và ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp suất ăn, dịch vụ nấu ăn cho các trường công lập thuộc địa bàn quản lý (thay vì các trường tự đứng ra hợp đồng như trước đây).

Nhu cầu bán trú của học sinh Trường Trung học cơ sở Tiền An, phường Kinh Bắc (ảnh) rất lớn nhưng trường chưa thể triển khai do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể từ UBND phường.

Do là năm đầu tiên áp dụng, quy trình thẩm định hồ sơ, tư cách pháp nhân và năng lực của các đơn vị cung ứng đòi hỏi thời gian và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều đơn vị.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Chủ tịch UBND phường Võ Cường cho biết: Địa phương đã tiếp thu chỉ đạo của UBND tỉnh (nay là thành phố Bắc Ninh) tại Văn bản số 10414/UBND-KGVX ngày 19/9/2026 về việc tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục. Hiện UBND phường đang chờ chỉ đạo cụ thể từ các ngành hữu quan thành phố để nhanh chóng hoàn thiện thủ tục, ban hành hướng dẫn tạo điều kiện cho các trường triển khai bán trú trong thời gian sớm nhất.

Cần giải pháp linh hoạt để không làm gián đoạn

Trong thời gian chờ kết quả thẩm định chính thức, một số địa phương đã chủ động, linh hoạt đưa ra giải pháp tạm thời nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân.

Điển hình như tại phường Bắc Giang - nơi có 7/10 trường học công lập có nhu cầu bán trú. Để tháo gỡ khó khăn ngay trong tuần đầu năm học, UBND phường đã chỉ đạo các nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện để thống nhất phương án, mức ăn và quy trình cung ứng thực phẩm tạm thời. Việc kiểm soát từ khâu tiếp nhận, chế biến đến chia suất ăn được siết chặt dưới sự chịu trách nhiệm trực tiếp của hiệu trưởng. Nhờ đó, tất cả các trường đủ điều kiện trên địa bàn phường đã nhanh chóng mở lại dịch vụ bán trú.

Nhân viên bếp ăn của Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên (phường Bắc Giang) chuẩn bị bữa ăn bán trú cho học sinh.

Tương tự, tại Trường Tiểu học Đại Đồng, được sự đồng ý của UBND xã, nhà trường đã ký hợp đồng tạm thời (thời hạn 1 tháng) với đơn vị cung cấp thực phẩm cũ để tổ chức bán trú cho gần 1.400 học sinh (chiếm hơn 50% tổng số học sinh toàn trường) kể từ ngày 14/9. Thầy Vũ Văn Hải, Hiệu trưởng nhà trường cho biết giải pháp này đã nhận được sự đồng thuận và phấn khởi rất lớn từ phía phụ huynh.

Mới đây, lãnh đạo UBND thành phố Bắc Ninh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, trọng tâm là Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế khẩn trương ban hành bộ quy định, hướng dẫn chuẩn hóa về tổ chức bữa ăn bán trú; làm rõ quy trình, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Đồng thời, cơ quan y tế sẽ tăng cường giám sát nguy cơ mất an toàn thực phẩm, hướng dẫn thực đơn dinh dưỡng hợp lý cho học sinh.

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Phú Lâm (phường Tiên Du).

Việc siết chặt quản lý để nâng cao chất lượng và an toàn cho bữa ăn học đường là chủ trương hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. Tuy nhiên, các địa phương và ngành chức năng cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thẩm định, lựa chọn nhà cung cấp; đồng thời linh hoạt áp dụng các phương án chuyển tiếp phù hợp để hoạt động bán trú sớm đi vào ổn định, giải tỏa nỗi lo cho hàng vạn phụ huynh trên địa bàn thành phố.