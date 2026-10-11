Cần khẩn trương giải phóng mặt bằng dự án cầu Đồng Liên ở Thái Nguyên

Nhiều vị trí đường dẫn cầu Đồng Liên phía Hương Sơn dài khoảng 1,2km chưa được giải phóng mặt bằng. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Như đã phản ánh, mặc dù Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu tháo dỡ cầu treo Đồng Liên (cầu Song Điền) bắc qua sông Cầu từ tháng 6/2024 do có nhiều vi phạm. Nhưng người dân địa phương không đồng tình nên từ đó đến nay cầu vẫn tồn tại để phục vụ đi lại, giao thương hàng hóa trong tình trạng ngày càng xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn.

Nhằm thay thế cầu treo Đồng Liên và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương, tháng 4/2025, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã phê duyệt dự án xây dựng cầu đường bộ kết nối phường Hương Sơn và xã Đồng Liên (cầu Đồng Liên), nay thuộc phường Gia Sàng (Thái Nguyên).

Dự án gồm hai phần, cầu Đồng Liên dài 252m, rộng 12m bắc qua sông Cầu, cách cầu treo Đồng Liên khoảng 700m về phía thượng lưu; đường dẫn hai bên cầu dài 1,8km, rộng từ 7,5m đến 12m (tùy từng đoạn) với tổng mức đầu tư hơn 210,5 tỷ đồng. Công trình được khởi công cuối tháng 1/2026 và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 1/2027.

Cầu Đồng Liên được xây dựng bằng bê-tông cốt thép vĩnh cửu để thay thế cầu treo Đồng Liên với nhiều bất cập, bị yêu cầu ngừng sử dụng, tháo dỡ cho thấy sự cần thiết, tính chất khẩn trương nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của học sinh, vận chuyển hàng hóa, giao thương rất lớn của người dân trong khu vực. Nhưng việc giải phóng mặt bằng của Ủy ban nhân dân phường Gia Sàng rất chậm dẫn đến việc xây dựng cầu và đường dẫn bị chậm theo dù thời gian thi công sắp hết.

Cụ thể là, đến nay cầu Đồng Liên mới thi công được 60% khối lượng, mố M2 và trụ T6 với kỹ thuật phức tạp, đường dẫn hai bên cầu dài 1,8km chưa thi công được vì nhà thầu chưa được bàn giao mặt bằng. Đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết: Công trình không thể hoàn thành theo đúng tiến độ vì giải phóng mặt bằng của chính quyền địa phương chậm trễ.

Cầu Đồng Liên và đường dẫn sử dụng 5,94ha, trong đó phải thống kê, kiểm đếm, bồi thường giải phóng mặt bằng 3,29ha của 207 hộ gia đình. Làm việc với chủ đầu tư, sở, ngành chức năng và chính quyền địa phương ngày 5/9, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Linh yêu cầu Ủy ban nhân dân phường Gia Sàng hoàn thành giải phóng mặt bằng công trình này trong tháng 10/2026.

Tuy nhiên, chủ đầu tư cho biết, đến nay chính quyền phường Gia Sàng mới phê duyệt phương án bồi thường được 106 hộ với diện tích 2,05ha, trong đó chi trả bồi thường được 93 hộ với diện tích 1,81ha. Vướng mắc chủ yếu đối với giải phóng mặt bằng công trình là chính quyền địa phương chậm xác định nguồn gốc, chủ sử dụng đất, giá bồi thường đất; thẩm định, phê duyệt bồi thường dẫn đến các khâu tiếp theo bị ách tắc.

Theo đại diện nhà thầu, diện tích đã giải phóng được mặt bằng theo kiểu “xôi đỗ” nên rất khó triển khai thi công, hoặc thi công không hiệu quả, kéo dài và gây thiệt hại lớn cho nhà thầu. Đơn cử như nhà thầu phải thuê đất bên phía Hương Sơn để mở rộng đường; mượn đường bê-tông dân sinh của tổ dân phố để vận chuyển vật tư, vật liệu, máy móc thi công cầu, khi hoàn thành phải sửa chữa hoàn trả với chi phí lớn.

Mố M2 và trụ T6 cầu Đồng Liên chưa thi công được. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Ông Dương Đức Chiến, đại diện nhà thầu tại công trình trần tình: Thời gian vừa qua, máy móc, thiết bị, nhân lực phải thi công cầm chừng để đợi mặt bằng. Với tiến độ này thì thời gian tới phải gia hạn thi công thêm vài tháng, hợp đồng đơn giá cố định trong khi giá nhiên liệu, vật tư, vật liệu đều tăng cao nên chúng tôi đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thua lỗ vì chính quyền địa phương không giải phóng được mặt bằng kịp thời.

Cầu Đồng Liên, đường dẫn thi công kéo dài không chỉ làm nhà thầu thiệt hại mà lãnh đạo tỉnh, chủ đầu tư và người dân địa phương cũng rất sốt ruột. Kiểm tra hiện trường, làm việc với cơ quan, đơn vị, địa phương ngày 13/9, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường kết luận: Tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cầu Đồng Liên, đường dẫn rất chậm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của phường Gia Sàng chưa đáp ứng yêu cầu. Đồng thời yêu cầu phường Gia Sàng khẩn trương xác định giá đất cụ thể đối với các thửa đất đã thống kê; tiếp tục tập trung giải phóng mặt bằng phần đường dẫn, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.