Cần khắc phục tình trạng ô nhiễm do nước thải sinh hoạt tại tổ 23, phường Tô Hiệu

Tình trạng nước thải sinh hoạt ứ đọng kéo dài gây bốc mùi hôi thối tại nhóm 4, tổ 23, phường Tô Hiệu. Ảnh chụp lúc 17h15p ngày 1/10/2026.

Theo phản ánh của người dân, từ năm 2022, sau khi tuyến đường Đặng Thai Mai được thi công và xây dựng cống ngầm, nước thải sinh hoạt từ khu dân cư và Trường Đại học Tây Bắc dồn về khu vực này nhưng không tiêu thoát hết.

Rãnh thoát nước dài khoảng 800 m thường xuyên xuất hiện nước tù đọng, có màu đen kịt, nhất là những ngày nắng nóng, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân sống xung quanh. Mong các cấp, các ngành, địa phương sớm có biện pháp khắc phục, đảm bảo tiêu thoát nước, chấm dứt ô nhiễm tại khu dân cư.

Nước tù đọng, có màu đen kịt, bốc mùi hôi thối tại rãnh thoát nước tại nhóm 4, tổ 23, phường Tô Hiệu. Ảnh chụp lúc 17h15p ngày 1/10/2026.