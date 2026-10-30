Cần khắc phục những điểm đèn đường không hoạt động

Phố Nguyễn Lam (phường Phúc Lợi), đèn đường hoàn toàn trong tình trạng không hoạt động. Ảnh: PV

Khi đường phố thiếu đèn

Theo khảo sát của phóng viên Báo Hànộimới, khi Hà Nội bắt đầu lên đèn, tại nhiều tuyến phố, ngõ nhỏ và khu dân cư, tình trạng đường phố chìm trong bóng tối vẫn tồn tại. Trong khi đó, hệ thống chiếu sáng công cộng tại các tuyến phố này đa số được lắp đặt đầy đủ nhưng lại không hoạt động.

Cụ thể, ghi nhận tại phố Nguyễn Lam (phường Phúc Lợi), đèn đường hoàn toàn trong tình trạng không sáng. Dọc tuyến đường, hệ thống cột đèn cao áp đã được lắp đặt ở hai bên và khu vực dải phân cách, nhưng toàn bộ đèn đường không bật.

Tương tự, tuyến đường Nguyễn Thế Rục (phường Bồ Đề) cũng có nhiều đoạn thiếu sáng dù hệ thống đèn đường đã được lắp đặt. Trên thực tế, một số vị trí trên tuyến đường và khu vực dải phân cách vẫn có đèn hoạt động, nhưng nhiều cột đèn cao áp ngay sát vỉa hè lại trong trạng thái "đắp chiếu".

Tại phố Nguyễn Đình Tứ (phường Đông Ngạc), hệ thống chiếu sáng cũng trong trạng thái "án binh bất động" dù nhiều cột đèn cao áp được bố trí dọc tuyến đường. Còn tại khu vực Vành đai 2 trên cao (đoạn từ Ngã Tư Vọng đến chân cầu Vĩnh Tuy), hệ thống đèn chiếu sáng không hoạt động nhiều năm qua, khiến các xe ô tô lưu thông gặp không ít khó khăn. Theo phản ánh của người dân, tình trạng này xuất hiện từ khá lâu, nhưng chưa được cải thiện. Trong khi đó, đây là tuyến đường có lượng phương tiện lưu thông hằng ngày đông đúc.

Đường Nguyễn Thế Rục (phường Bồ Đề) cũng có nhiều đoạn thiếu sáng dù hệ thống đèn đường đã được lắp đặt. Ảnh: PV

Tiếp tục ghi nhận tại các tuyến đường lớn và một số ngõ, ngách trong khu dân cư, tình trạng đèn hỏng, đường thiếu ánh sáng cũng xuất hiện ở nhiều dạng khác nhau. Tại ngách 195, ngõ 68 phố Phú Diễn (phường Phú Diễn), đèn đường bị hỏng khiến đoạn ngõ thiếu ánh sáng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Dọc phố Đỗ Đình Thiện (phường Từ Liêm) hiện không có bóng đèn nào hoạt động. Cũng tại phường Từ Liêm, nhiều đoạn đường tại phố Đình Thôn luôn trong tình trạng tối om khi thiếu hệ thống chiếu sáng đồng bộ. Đường Kiều Mai, đoạn từ Trường Liên cấp Tây Hà Nội đến phố Trịnh Văn Bô (phường Xuân Phương) dù có nhiều phương tiện qua lại, nhưng đèn đường trong nhiều thời điểm không được bật.

Ngoài ra, người dân trên địa bàn phường Việt Hưng còn phản ánh tình trạng sau khi hệ thống chiếu sáng được thay thế bằng đèn led thì tại ngách 95, ngõ 210 phố Đức Giang, đèn đường vẫn chưa được lắp đặt trở lại từ năm 2024 đến nay. Đường Hoàng Đôn Hòa (phường Kiến Hưng) cũng không có đèn chiếu sáng vào ban đêm do tuyến phố này nằm trong một dự án chưa hoàn thành và chưa được bàn giao. Phố Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân) được mở rộng đã có các cột đèn cao áp, nhưng đèn chưa hoạt động. Tình trạng này cũng xuất hiện tại các phường: Ô Chợ Dừa, Kim Liên, Cầu Giấy...

Phố Nguyễn Đình Tứ (phường Đông Ngạc) đã được trang bị nhiều cột đèn cao áp, nhưng hệ thống đèn đường không sáng. Ảnh: PV

Sớm xử lý các điểm thiếu sáng

Về vấn đề này, lãnh đạo các địa phương cho biết, hệ thống chiếu sáng công cộng tại các tuyến đường chính là do các đơn vị thuộc Sở Xây dựng vận hành, địa phương chỉ chịu trách nhiệm quản lý tại các đường, ngõ nhỏ. Vì vậy, việc mất hoặc thiếu tín hiệu chiếu sáng ở các tuyến đường chính, UBND xã, phường có trách nhiệm thông báo đến đơn vị quản lý vận hành hoặc đường dây nóng phản ánh các vấn đề về hạ tầng đô thị để xử lý. Đối với sự cố tại ngõ, ngách, UBND xã, phường sẽ tiếp nhận và cử đơn vị đến duy tu, sửa chữa.

Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ô Chợ Dừa Nguyễn Doãn Thành cho biết, thông qua các phản ánh của người dân về tình trạng chiếu sáng trên các tuyến đường, ngõ trên địa bàn, UBND phường đã tiến hành rà soát toàn bộ và lên kế hoạch, lập dự án lắp đặt bổ sung hệ thống chiếu sáng.

"Trong năm 2026, UBND phường Ô Chợ Dừa đã lập dự án, giao cho Ban Quản lý Dự án đầu tư và hạ tầng phường làm chủ đầu tư, dự kiến triển khai trong quý IV-2026. Sau khi hoàn thành, hệ thống sẽ được bổ sung, phủ kín những khu vực còn thiếu sáng", ông Nguyễn Doãn Thành nói.

Theo ông Nguyễn Hưng, Cán bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Diễn, hiện trên địa bàn phường Phú Diễn có một số bóng đèn đường trong tình trạng chập chờn, phần lớn sự cố phát sinh do thiết bị hư hỏng tự nhiên hoặc hết tuổi thọ sử dụng. Phường đã báo với đơn vị điện lực để sửa chữa ngay đối với bóng đèn hỏng, còn bóng đèn đã hết niên nạn sử dụng, đơn vị điện lực sẽ lập kế hoạch, thời gian để thay thế đồng bộ. Đối với các tuyến phố chính thuộc phạm vi thành phố quản lý, việc duy trì, vận hành được thực hiện theo phân cấp, khi phát sinh sự cố, đơn vị quản lý kiểm tra hiện trường, xác định nguyên nhân và tổ chức khắc phục ngay.

Hệ thống đèn đường tại phố Nguyễn Lam (phường Phúc Lợi) hoàn toàn không hoạt động. Ảnh: PV

Thực tế cho thấy, cùng với việc đầu tư mới, công tác duy tu, duy trì và xử lý nhanh sự cố là yếu tố quyết định hiệu quả của hệ thống chiếu sáng đô thị. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị liên quan cần sát sao, quan tâm hơn nữa để những sự cố về đèn đường, hệ thống chiếu sáng được sửa chữa, thay thế kịp thời. Những khu vực chưa có đèn cần được rà soát, đưa vào kế hoạch đầu tư ngay trong năm, công trình đã lắp đặt nhưng chưa bàn giao cần xác định rõ trách nhiệm và tiến độ vận hành. Có như vậy, vấn đề chiếu sáng đô thị mới được cải thiện, đảm bảo an toàn giao thông, văn minh đô thị và không còn là mối lo của người dân khi di chuyển trên các tuyến phố ở Hà Nội.