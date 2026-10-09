Cần khắc phục bất cập tại các hầm chui khi nâng cấp cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Theo cơ quan chức năng, cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa bàn tỉnh có 124 hầm chui dân sinh giao cắt với tuyến đường. Đây là các vị trí phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa của người dân ở hai bên cao tốc.

Ngay từ khi tuyến cao tốc hoàn thành và đưa vào khai thác, một số hầm chui đã phát sinh tình trạng ngập nước, bùn đất ứ đọng. Khi dự án nâng cấp, mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai được triển khai, việc kéo dài các hầm chui theo mặt đường mở rộng tiếp tục phát sinh thêm bất cập, nhất là việc thoát nước và chiếu sáng.

Tại xã Bảo Hà, tình trạng hầm chui ngập úng, lầy lội đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân.

Ông Tô Văn Chiến - Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng xã Bảo Hà cho biết, tuyến cao tốc đi qua địa bàn xã có 18 hầm chui, trong đó 6 hầm thường xuyên xảy ra ngập úng, bùn đất tràn xuống lòng hầm.

Ông Chiến cho biết, điểm hầm chui tại Km205+415, thuộc thôn Khe Dài là một trong những vị trí bất cập rõ nhất. Từ khi thi công mở rộng cao tốc, hầm chui kéo dài thêm khiến bên trong thiếu ánh sáng; mỗi khi trời mưa, bùn đất còn tràn xuống, gây khó khăn thêm cho việc đi lại của người dân.

Không chỉ xã Bảo Hà, tình trạng tương tự cũng xảy ra tại nhiều hầm chui ở khu vực các xã: Châu Quế, Đông Cuông, Mậu A.

Chị Nguyễn Thị Hà Trang - Trưởng thôn An Khang, xã Đông Cuông cho biết, toàn thôn có 4 hầm chui dân sinh dưới cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Từ lâu, mỗi khi mưa lớn, đất, đá từ hai bên đường tràn vào trong hầm gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

“Thời gian qua, trong quá trình thi công mở rộng hầm chui, cứ mưa là bùn đất lại trôi vào trong hầm, gây ách tắc, nhất là tại hầm chui Km166. Người dân nhiều lần đề nghị đơn vị thi công khắc phục nhưng chủ yếu mới dừng ở việc gạt hót bùn đất. Sau mỗi trận mưa, tình trạng lại tái diễn”, chị Trang cho biết.

Theo ông Nguyễn Xuân Dương - Trưởng Phòng Kinh tế xã Đông Cuông, đoạn cao tốc qua địa bàn xã có gần 10 hầm chui. Trong quá trình thi công, một số hạng mục xử lý môi trường và thoát nước chưa được thực hiện đồng bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa của người dân. UBND xã Đông Cuông đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công khắc phục những bất cập tại các hầm chui, song đến nay, một số vị trí vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Qua tìm hiểu thực tế, tình trạng ngập úng tại một số hầm chui không chỉ xuất phát từ quá trình thi công mở rộng cao tốc mà còn liên quan đến hệ thống thoát nước hiện có. Tại một số vị trí, hệ thống thoát nước từ hầm chui được thiết kế thoát về các rãnh hở dọc đường gom. Trong khi đó, cốt nền đường gom thấp hơn khu dân cư lân cận nên khi mưa lớn, nước từ khu vực xung quanh có xu hướng dồn về đường gom và chảy ngược vào trong hầm.

Khi thực hiện dự án mở rộng cao tốc, việc kéo dài hầm chui càng đặt ra yêu cầu phải tổ chức thoát nước và bảo đảm giao thông phù hợp trong suốt quá trình thi công. Tuy nhiên, tại một số điểm, các hạng mục chưa được triển khai đồng bộ, trong khi hầm chui đã bị kéo dài, khiến tình trạng đọng nước, bùn đất và thiếu ánh sáng trở nên rõ hơn. Đây cũng là vấn đề được chính quyền các địa phương kiến nghị nhiều lần.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Ngọc Hải - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Bắc (Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC) cho biết, ngay sau khi nhận được kiến nghị của chính quyền địa phương về tình trạng một số hầm chui bị đọng nước, ứ đọng vật liệu trong quá trình thi công kéo dài hầm, ban đã yêu cầu các nhà thầu khơi thông, dọn dẹp để bảo đảm việc đi lại.

“Chủ đầu tư sẽ nâng cấp, bổ sung đồng bộ hệ thống thoát nước tại các vị trí đường gom, đường dân sinh hai đầu hầm nhằm hạn chế tình trạng đọng nước. Các đơn vị cũng được yêu cầu phối hợp xử lý những tồn tại phát sinh trong quá trình thi công”, ông Hải khẳng định.

Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Yên Bái - Lào Cai có ý nghĩa quan trọng đối với giao thông, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương trong khu vực. Vì vậy, bên cạnh yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, việc duy trì điều kiện đi lại an toàn cho người dân trong thời gian thi công cũng cần được đặt lên hàng đầu. Do đó, những bất cập tại các hầm chui cần được rà soát cụ thể theo từng vị trí, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng đơn vị để có giải pháp xử lý dứt điểm.

Trong thời gian thi công, các nhà thầu cần bảo đảm mặt bằng đi lại, thoát nước, vệ sinh công trường và an toàn tại các hầm chui; không để người dân phải đi qua những vị trí ngập nước, trơn trượt hoặc thiếu ánh sáng.

Về lâu dài, chủ đầu tư cần hoàn thiện đồng bộ hệ thống tiêu thoát nước, chiếu sáng và đường dẫn hai đầu hầm, phù hợp với điều kiện thực tế từng khu vực. Đây là những hạng mục trực tiếp phục vụ đời sống người dân, cần được tính toán đầy đủ trong quá trình hoàn thiện dự án, tránh để những hạn chế, bất cập ở các hầm chui trở thành vấn đề kéo dài sau khi dự án hoàn thành.