Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, khu tái định cư quy mô lớn và được đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ. Ảnh tư liệu

Trong đó, các địa bàn trọng điểm như khu vực Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Long Khánh, Trảng Bom, Xuân Lộc, Đồng Xoài là những địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu tái định cư lớn.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 63 dự án xây dựng các khu tái định cư đang triển khai hoặc chuẩn bị đầu tư với tổng diện tích gần 1,2 ngàn hécta, quy mô dự kiến cung ứng khoảng gần 18,8 ngàn lô, căn hộ tái định cư.

Cũng theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, hiện nay, tổng quy mô các khu tái định cư theo quy hoạch hiện trạng trên địa bàn thành phố có gần 45 ngàn lô, căn hộ tái định cư. Trong đó, số lô đã hoàn thành thi công hạ tầng hoặc đã tiếp nhận đưa vào sử dụng là hơn 21,5 ngàn lô, căn hộ tái định cư. Trong số này, số lô đã được bố trí cho các hộ dân là hơn 14,4 ngàn lô. Số lô còn trống, đủ điều kiện có thể bố trí tái định cư ngay là gần 9 ngàn lô.

Tuy nhiên, theo đánh giá, hiện nay, một số khu tái định cư trên địa bàn thành phố, dù đã thi công hạ tầng nhưng vướng thủ tục môi trường, trạm xử lý nước thải chưa hoàn thiện để thực hiện giao đất tái định cư. Mặt khác, hiện trạng quỹ đất tái định cư trên địa bàn thành phố hiện nằm rải rác, manh mún, nhiều đầu mối, cơ quan quản lý nên việc bố trí tái định cư cho các hộ dân ở một số dự án trọng điểm còn chậm, gặp vướng mắc kéo dài thời gian.