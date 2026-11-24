Cần hỗ trợ thực chất cho nông nghiệp hữu cơ
Năng suất giảm, chi phí tăng, mất nhiều năm cải tạo đất nhưng chưa có thu nhập ổn định,... là những rào cản khiến không ít nông dân, doanh nghiệp nản lòng khi chuyển sang sản xuất hữu cơ. Để nông nghiệp hữu cơ phát triển bền vững, cần chính sách hỗ trợ thực chất trong giai đoạn chuyển đổi, đồng thời tháo gỡ khó khăn về đất đai, đầu vào và thị trường.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/can-ho-tro-thuc-chat-cho-nong-nghiep-huu-co-246261124112725356.htm