Nhiều hội viên của một chuỗi phòng tập và yoga lớn đang lo lắng khi website, đường dây nóng đều không thể liên lạc, còn quyền lợi từ các khoản phí đã đóng chưa rõ ra sao. Vụ việc một lần nữa gióng lên cảnh báo về rủi ro khi trả trước số tiền lớn cho các dịch vụ dài hạn.