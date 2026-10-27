Căn hộ trị giá 6,45 tỷ đồng Mr Pips tặng bạn gái cũ có thể bị thu hồi ra sao?

Theo thông tin được công bố tại phiên tòa xét xử vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng các đồng phạm ngày 27/10, trước đó vào tháng 4/2022, Nam sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua căn hộ tại dự án Masteri Thảo Điền, TP.HCM, với giá 6,45 tỷ đồng để tặng bạn gái B.T.N. Sau giao dịch, N. được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ. Đến năm 2024, sau khi hai người chia tay, Nam đòi lại căn hộ và N. đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản cho Nam. Từ vụ việc này, vấn đề đặt ra là nếu N. không đồng ý chuyển nhượng căn hộ, Nam có thể đòi lại tài sản theo quy định dân sự hay căn hộ vẫn có thể bị xử lý trong quá trình giải quyết vụ án hình sự?

Cho, tặng nhà rồi chia tay có thể đòi lại không?

Theo Điều 457 Bộ luật Dân sự năm 2015, hợp đồng cho, tặng tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho, tặng giao tài sản và chuyển quyền sở hữu cho bên được cho, tặng mà không yêu cầu đền bù.

Đối với bất động sản, việc cho, tặng phải đáp ứng các điều kiện về hình thức, hiệu lực và đăng ký theo quy định pháp luật. Khi giao dịch đã hoàn tất hợp pháp, người nhận đã trở thành chủ sở hữu thì người cho, tặng không thể chỉ vì chia tay hoặc thay đổi tình cảm mà mặc nhiên lấy lại tài sản.

Pháp luật có quy định về cho, tặng có điều kiện tại Điều 462 Bộ luật Dân sự năm 2015. Theo đó, bên cho, tặng có thể yêu cầu bên nhận thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi cho, tặng. Nếu nghĩa vụ phải thực hiện sau khi cho, tặng mà bên nhận không thực hiện, bên cho, tặng có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Tuy nhiên, việc áp dụng quy định này phụ thuộc vào thỏa thuận và điều kiện cụ thể của giao dịch. Việc hai người chấm dứt quan hệ tình cảm không tự động trở thành căn cứ để đòi lại tài sản.

Mr Pips trên bục khai báo. (Ảnh: Hoàng An/ TPO)

Do đó, nếu căn hộ được cho, tặng hợp pháp bằng nguồn tiền hợp pháp và không thuộc trường hợp có căn cứ thu hồi theo quy định, người nhận có quyền sở hữu tài sản sau khi hoàn tất thủ tục chuyển quyền. Người cho, tặng không thể đơn phương lấy lại căn hộ chỉ vì hai bên đã chia tay.

Nếu bạn gái cũ không trả, liệu căn hộ có thể bị thu hồi?

Trường hợp của Mr Pips có điểm khác biệt quan trọng: Theo tài liệu điều tra được công bố, số tiền dùng để mua căn hộ có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng trong vụ án đã sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua 32 bất động sản tại nhiều địa phương, với tổng giá trị hơn 373,8 tỷ đồng. Căn hộ tại Masteri Thảo Điền trước đó đứng tên B.T.N. nằm trong số tài sản được đề cập.

Vì vậy, việc xử lý căn hộ không chỉ phụ thuộc vào quan hệ cho, tặng tài sản giữa Nam và N. mà còn liên quan đến việc xác minh nguồn tiền, bản chất giao dịch và trách nhiệm xử lý tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Trong vụ việc này, vào năm 2024, sau khi hai người chia tay, Nam đòi lại căn hộ và N. đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản cho Nam.

Giả sử xảy ra trường hợp nếu N. không đồng ý chuyển nhượng căn hộ cho Nam sau khi chia tay, cơ quan tiến hành tố tụng vẫn có thể xem xét áp dụng biện pháp kê biên hoặc các biện pháp tố tụng khác khi đáp ứng điều kiện luật định. Việc xử lý tài sản sẽ được quyết định trên cơ sở chứng cứ và quy định pháp luật, chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của người đang đứng tên sở hữu.

Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về việc xử lý vật chứng, trong đó có tiền bạc, tài sản do phạm tội mà có. Tuy nhiên, để xác định căn hộ phải bị tịch thu, thu hồi hay xử lý theo phương án khác, cơ quan có thẩm quyền phải làm rõ nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản, đồng thời xem xét quyền, lợi ích hợp pháp của những người liên quan.

Nói cách khác, việc ai đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu không tự động loại căn hộ khỏi phạm vi xem xét của vụ án nếu có căn cứ cho thấy tài sản được mua bằng tiền phạm tội. Ngược lại, cũng không thể khẳng định căn hộ chắc chắn bị tịch thu chỉ vì Nam là người bỏ tiền mua.