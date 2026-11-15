Căn hộ TP.HCM sôi động cuối năm, nguồn cung và giao dịch cùng cải thiện

Theo báo cáo thị trường tháng 10/2026 của DKRA Group, TP.HCM và vùng phụ cận ghi nhận 115 dự án đang triển khai bán hàng sơ cấp, với tổng nguồn cung khoảng 12.502 căn, tăng 9% so với tháng trước. Riêng TP.HCM đóng góp 10.935 căn, chiếm 87,5% tổng nguồn cung.

Đáng chú ý, lượng căn hộ tiêu thụ trong tháng đạt 1.738 căn, gấp 2,2 lần tháng 9. Tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 14%, tăng 7 điểm phần trăm so với tháng trước. Diễn biến này cho thấy sức mua đã có dấu hiệu cải thiện, tạo thêm động lực để các doanh nghiệp bất động sản đẩy nhanh kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn cuối năm.

Nguồn cung có thể tăng thêm 10.000 căn

Theo DKRA, trong quý IV/2026, thị trường có thể đón thêm 7.000 - 10.000 căn hộ mở bán mới. Nguồn cung dự kiến tập trung tại khu Đông, khu Nam TP.HCM và các đô thị thuộc Bình Dương cũ.

Cùng với triển vọng nguồn cung tăng, nhiều doanh nghiệp bất động sản đang đẩy mạnh hoạt động ra mắt dự án và chuẩn bị các đợt bán hàng mới tại TP.HCM. Tại phường Tam Bình, Vạn Xuân Group vừa triển khai dự án Happy One Elite với tổng vốn đầu tư khoảng 2.036 tỷ đồng, dự kiến cung cấp 784 sản phẩm, gồm căn hộ, căn hộ lưu trú và thương mại dịch vụ.

Ở khu Tây TP.HCM, Tập đoàn Bcons vừa công bố những hình ảnh đầu tiên của dự án Bcons Riverside tại khu vực Quận 8 cũ, nằm trên đường Phú Định. Tại khu Đông, MIK Group đang giới thiệu dự án Imperia Sensa Park trên trục Võ Chí Công, gần sông Rạch Chiếc. Dự án có quy mô khoảng 5 ha, gồm 922 căn hộ tại hai tòa tháp cùng khu nhà ở thấp tầng.

Trong khi đó, dự án Ivy Central tại phường Đông Hòa có quy mô 441 căn hộ, trong đó 353 căn được thông tin đã đủ điều kiện bán. Giá chào bán từ các đơn vị phân phối khoảng 49,5 triệu đồng/m².

Ở phân khúc nhà ở xã hội, dự án Long Trường dự kiến tiếp nhận hồ sơ mua, thuê từ ngày 12/11 đến 14/12/2026, bổ sung 344 căn để bán và 118 căn cho thuê, với giá bán gần 24,5 triệu đồng/m².

Sự xuất hiện của nhiều dự án tại các khu vực cho thấy nguồn cung đang được mở rộng cả về địa bàn lẫn loại hình sản phẩm. Bên cạnh các khu đô thị quy mô lớn, thị trường còn có thêm dự án tại những khu dân cư hiện hữu, qua đó đáp ứng đa dạng hơn nhu cầu của người mua.

Doanh nghiệp bước vào cuộc cạnh tranh mới

Theo DKRA Consulting, sự cải thiện về nguồn cung và lượng tiêu thụ trong tháng 10 là tín hiệu tích cực đối với thị trường căn hộ phía Nam. Đáng chú ý, giao dịch tập trung chủ yếu tại các dự án mới mở bán, có chính sách thanh toán linh hoạt và sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Diễn biến này cho thấy trong bối cảnh nguồn cung trở lại, lợi thế cạnh tranh giữa các dự án không còn chỉ nằm ở vị trí hay quy mô mà còn phụ thuộc vào giá bán, chất lượng sản phẩm, pháp lý và khả năng hỗ trợ tài chính cho người mua.

Việc nhiều dự án đồng loạt trở lại trong những tháng cuối năm được kỳ vọng giúp thị trường lấy lại nhịp giao dịch, đồng thời tạo ra cuộc cạnh tranh rõ nét hơn giữa các doanh nghiệp trong việc thu hút dòng tiền của khách hàng.

Về giá bán, DKRA ghi nhận giá căn hộ sơ cấp bình quân tại TP.HCM trong tháng 10 khoảng 69,3 triệu đồng/m². Tuy nhiên, mặt bằng giá có sự phân hóa đáng kể giữa các khu vực và phân khúc, tùy thuộc vào vị trí, chất lượng sản phẩm và thời điểm triển khai dự án.