Thanh khoản căn hộ thứ cấp Hà Nội tăng trở lại trong tháng 10/2026 ảnh: minh họa

Theo Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group, tháng 10/2026, thị trường căn hộ thứ cấp Hà Nội ghi nhận khoảng 750 giao dịch, tăng 23% so với tháng trước. Đây là tháng đầu tiên lượng giao dịch tăng trở lại sau bốn tháng liên tiếp giảm mạnh.

Dù vậy, mức thanh khoản hiện tại vẫn thấp hơn khoảng 33% so với bình quân 1.100 giao dịch/tháng trong 9 tháng đầu năm. Điều này cho thấy thị trường đã xuất hiện những tín hiệu cải thiện, song quá trình phục hồi vẫn còn thận trọng và chưa trở lại mặt bằng giao dịch trước đó.

Diễn biến theo quý cũng phản ánh rõ xu hướng điều chỉnh của thị trường. Cụ thể, lượng giao dịch căn hộ thứ cấp đạt khoảng 4.000 căn trong quý I/2026 và 3.900 căn trong quý II/2026, trước khi giảm mạnh còn 2.100 căn trong quý III/2026. Trong bối cảnh đó, mức tăng giao dịch trong tháng 10 được xem là tín hiệu tích cực, mở ra kỳ vọng thị trường từng bước cải thiện trong quý IV/2026.

Một trong những yếu tố có thể hỗ trợ thanh khoản vào giai đoạn cuối năm là nhu cầu mua nhà ở thực thường có xu hướng gia tăng. Khi Tết Nguyên đán đến gần, một bộ phận khách hàng có nhu cầu đẩy nhanh kế hoạch an cư, qua đó tạo thêm lực cầu cho thị trường. Tuy nhiên, khả năng chuyển hóa nhu cầu thành giao dịch thực tế vẫn phụ thuộc đáng kể vào mặt bằng giá và mức độ phù hợp của sản phẩm với khả năng tài chính của người mua.

Giá căn hộ điều chỉnh, người mua thêm cơ hội lựa chọn

Sau giai đoạn tăng mạnh trong năm 2025, thị trường căn hộ thứ cấp Hà Nội bắt đầu đảo chiều khi giá rao bán liên tục điều chỉnh từ đầu năm 2026. Đến quý III/2026, giá chào bán bình quân đạt khoảng 83 triệu đồng/m², giảm 8% so với cùng kỳ và thấp hơn khoảng 13% so với mức đỉnh ghi nhận trong quý IV/2025.

Theo One Mount Group, diễn biến giảm giá đang từng bước thu hẹp khoảng cách giữa kỳ vọng của người bán và khả năng chi trả của người mua. Đây có thể là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy giao dịch trong tháng 10, khi một bộ phận khách hàng từng trì hoãn kế hoạch mua nhà bắt đầu quay lại thị trường để tìm kiếm sản phẩm phù hợp hơn.

Việc giá chào bán điều chỉnh cũng tạo thêm dư địa cho người mua trong quá trình đàm phán, nhất là đối với những khách hàng có nhu cầu ở thực và đã chuẩn bị sẵn nguồn tài chính. Sau thời gian chờ đợi mặt bằng giá hợp lý hơn, người mua có thêm cơ sở cân nhắc giữa giá trị tài sản, chất lượng căn hộ và khả năng khai thác sử dụng lâu dài.

Tuy nhiên, giá giảm không đồng nghĩa với việc mọi sản phẩm đều dễ giao dịch. Theo đánh giá của One Mount Group, người mua hiện ngày càng thận trọng và cân nhắc nhiều yếu tố trước khi quyết định xuống tiền, trong đó có vị trí, chất lượng phát triển dự án và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế.

Đáng chú ý, những dự án đã bàn giao, hình thành cộng đồng cư dân ổn định đang có lợi thế nhất định. Thay vì chỉ dựa vào thông tin quảng bá hoặc tiến độ cam kết, người mua có thể trực tiếp kiểm chứng chất lượng xây dựng, hệ thống tiện ích, dịch vụ vận hành và môi trường sống tại dự án.

Đây là yếu tố ngày càng quan trọng trong bối cảnh người mua có xu hướng ưu tiên giá trị sử dụng thực chất thay vì quyết định giao dịch dựa trên kỳ vọng tăng giá. Những dự án có chất lượng đã được kiểm chứng, vị trí thuận lợi và mức giá phù hợp với khả năng tài chính sẽ có nhiều cơ hội duy trì thanh khoản.

Bên cạnh đó, sự phân hóa giữa các dự án có thể tiếp tục diễn ra rõ nét. Những sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu an cư, có pháp lý và chất lượng được người mua đánh giá tích cực sẽ có lợi thế hơn so với các căn hộ có mức giá chưa tương xứng với giá trị sử dụng. Điều này cho thấy thị trường thứ cấp đang chuyển dần sang giai đoạn người mua có nhiều quyền lựa chọn và cân nhắc kỹ hơn trước khi giao dịch.

Thanh khoản quý IV được kỳ vọng tăng gần 10%

Về triển vọng những tháng cuối năm, One Mount Group dự báo lượng giao dịch căn hộ thứ cấp Hà Nội trong quý IV/2026 đạt khoảng 2.300 giao dịch, tăng gần 10% so với quý III/2026.

Với khoảng 750 giao dịch đã ghi nhận trong tháng 10, dự báo trên tương ứng lượng giao dịch bình quân khoảng 775 căn/tháng trong hai tháng cuối năm. Như vậy, thị trường được kỳ vọng duy trì nhịp giao dịch ổn định, cải thiện nhẹ so với quý trước và chưa xuất hiện những biến động lớn trong ngắn hạn.

Mức dự báo này cho thấy triển vọng phục hồi của thị trường vẫn thiên về sự cải thiện từng bước, thay vì tăng trưởng đột biến. Sau giai đoạn điều chỉnh trong quý II và quý III/2026, người mua đang có thêm cơ hội tiếp cận sản phẩm với mức giá hợp lý hơn, trong khi nhu cầu nhà ở thực tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thanh khoản.

Ở góc độ trung và dài hạn, tiến độ triển khai hạ tầng được kỳ vọng tạo nền tảng cho triển vọng phát triển của các đô thị ngoài trung tâm. Việc cải thiện kết nối giao thông và khả năng tiếp cận các tiện ích đô thị có thể gia tăng sức hấp dẫn của những khu vực mới, đồng thời mở rộng lựa chọn nhà ở cho người dân.

Tuy nhiên, tác động của hạ tầng đến thị trường bất động sản cần được nhìn nhận trong dài hạn, gắn với tiến độ triển khai thực tế và khả năng hình thành các khu đô thị có chất lượng sống đồng bộ. Đối với thị trường thứ cấp, yếu tố hạ tầng chỉ thực sự chuyển hóa thành thanh khoản khi đi cùng mức giá phù hợp, chất lượng dự án và nhu cầu sử dụng thực tế.

Theo One Mount Group, sau giai đoạn điều chỉnh trong quý II và quý III/2026, thị trường căn hộ thứ cấp Hà Nội đã bắt đầu xuất hiện những tín hiệu tích cực. Mặt bằng giá rao bán hợp lý hơn và nhu cầu ở thực tiếp tục là những yếu tố hỗ trợ hoạt động giao dịch trong giai đoạn cuối năm.

Thị trường được kỳ vọng duy trì nhịp giao dịch ổn định, tăng trưởng nhẹ trong quý IV/2026 và đầu năm 2027. Trong đó, sức cầu nhiều khả năng tập trung vào các dự án có chất lượng đã được kiểm chứng, đáp ứng tốt nhu cầu an cư và có mức giá phù hợp với kỳ vọng của khách hàng.

Nhìn tổng thể, sự cải thiện thanh khoản trong tháng 10/2026 cho thấy thị trường căn hộ thứ cấp Hà Nội đang từng bước tìm lại nhịp giao dịch sau thời gian điều chỉnh. Dù chưa đủ cơ sở để khẳng định một chu kỳ phục hồi mạnh, diễn biến giá và sự trở lại của nhu cầu mua nhà ở thực đang tạo tiền đề cho thị trường ổn định hơn trong thời gian tới.