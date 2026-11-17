Theo báo cáo của DKRA Consulting, thị trường căn hộ sơ cấp trong tháng 10 ghi nhận 115 dự án đang triển khai, với tổng nguồn cung 12.502 căn, tăng 9% so với tháng trước. Lượng tiêu thụ đạt 1.738 căn, tương đương tỷ lệ hấp thụ khoảng 14%, tăng 2,2 lần so với tháng 9.

TP.HCM chiếm 87,5% nguồn cung căn hộ

TP.HCM tiếp tục dẫn đầu về nguồn cung sơ cấp với khoảng 10.935 căn, chiếm 87,5% tổng nguồn cung toàn thị trường. Đồng Nai chiếm 8,2%, trong khi Tây Ninh chiếm 4,3%. Xét theo phân khúc, căn hộ hạng B tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, tương đương 50,3% nguồn cung sơ cấp. Nguồn cung phân khúc này tập trung chủ yếu tại Bình Dương (cũ) và Đồng Nai.

TP.HCM chiếm 87,5% nguồn cung căn hộ

Theo DKRA Consulting, tỷ lệ hấp thụ sơ cấp đạt khoảng 14%, tăng 7 điểm phần trăm so với tháng trước. Giao dịch chủ yếu tập trung tại các dự án mở bán mới trong tháng, trong bối cảnh tâm lý người mua nhà cải thiện vào giai đoạn cuối năm và thị trường kỳ vọng vào định hướng hạ lãi suất của Ngân hàng Nhà nước.

Nguồn cung mới tiếp tục phân hóa, tập trung chủ yếu tại khu Nam TP.HCM (cũ) và Đồng Nai. Dù sức cầu cải thiện, mặt bằng giá bán sơ cấp vẫn neo ở mức cao. Theo DKRA, các chính sách ưu đãi, chiết khấu thanh toán nhanh và phương thức thanh toán theo tiến độ đang được chủ đầu tư duy trì nhằm hỗ trợ người mua và thúc đẩy quyết định xuống tiền.

Nhà phố, biệt thự tiêu thụ chỉ 5% nguồn cung

Trái ngược với diễn biến tích cực hơn của phân khúc căn hộ, thị trường nhà phố, biệt thự tiếp tục ghi nhận thanh khoản thấp. Trong tháng 10, nguồn cung sơ cấp đạt 8.700 căn, tăng khoảng 3% so với tháng trước. Tuy nhiên, nguồn cung mới chỉ chiếm khoảng 5% tổng nguồn cung sơ cấp, giảm 56% so với tháng trước.

Nhà phố, biệt thự tiêu thụ chỉ 5% nguồn cung

Phần lớn sản phẩm đang được chào bán đến từ các dự án đã mở bán trước đó, trong khi lượng dự án mới gia nhập thị trường tiếp tục hạn chế. Lượng tiêu thụ trong tháng đạt 435 căn, tương đương khoảng 5% tổng nguồn cung sơ cấp và tăng 1,3 lần so với tháng trước. Dù sức cầu có cải thiện, quy mô giao dịch vẫn ở mức thấp.

Đáng chú ý, giao dịch tập trung cục bộ tại TP.HCM và Tây Ninh, với tỷ trọng lên tới 99%. Về giá bán, mặt bằng sơ cấp duy trì xu hướng đi ngang so với tháng trước và tiếp tục ở mức cao trong bối cảnh chi phí đầu vào còn lớn. Các chủ đầu tư tiếp tục áp dụng chính sách chiết khấu và hỗ trợ lãi suất ngân hàng nhằm cải thiện thanh khoản.

Ở thị trường thứ cấp, giá bán giảm trung bình 8% so với tháng trước. Theo DKRA, hoạt động giao dịch vẫn đối mặt nhiều thách thức khi mặt bằng lãi suất còn ở mức cao.

DKRA Consulting dự báo thị trường nhà phố, biệt thự trong ngắn hạn tiếp tục phân hóa rõ nét cả về nguồn cung và sức cầu. Thanh khoản có thể cải thiện trong những tháng cuối năm, song vẫn phụ thuộc đáng kể vào điều kiện tín dụng và chính sách bán hàng của chủ đầu tư.

Bức tranh bất động sản nghỉ dưỡng trầm lắng

Ở nhóm bất động sản nghỉ dưỡng, bức tranh còn trầm lắng hơn. Biệt thự nghỉ dưỡng có nguồn cung sơ cấp giảm 10% và lượng tiêu thụ giảm hơn 86% so với quý trước, với nguồn hàng chủ yếu là tồn kho tại các dự án cũ.

Riêng condotel ghi nhận diễn biến tích cực hơn khi nguồn cung sơ cấp tăng 20% và lượng tiêu thụ tăng 5,4 lần, nhưng DKRA lưu ý giao dịch tập trung tại một dự án mở bán mới trong quý, với miền Trung chiếm phần lớn thị trường, nên chưa thể coi là tín hiệu phục hồi trên diện rộng. Đây là phân khúc thiên về đầu tư, ít liên quan trực tiếp đến nhu cầu an cư của phần lớn gia đình.