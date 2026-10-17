Căn hộ mới ồ ạt bung hàng, chưa đến 40% được hấp thụ

Theo báo cáo của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), tại quý III/2026, nguồn cung căn hộ mới duy trì ở mức cao, thế nhưng tỷ lệ hấp thụ lại chưa được như kỳ vọng

Cụ thể, nguồn cung trong quý đạt gần 32.000 sản phẩm, trong khi khối lượng giao dịch đạt hơn 12.500 sản phẩm, tương ứng 39,3%, đa phần tập trung vào các dự án đáp ứng nhu cầu thật.

Theo VARS, các dự án có pháp lý rõ ràng, hạ tầng và tiện ích đồng bộ duy trì giao dịch tốt, trong khi nhóm sản phẩm đầu cơ, thiếu khả năng khai thác gặp khó khăn về thanh khoản.

“Thị trường không phải đóng băng, nhưng người mua thận trọng, khắt khe hơn trong quyết định giao dịch, đồng thời chịu tác động từ yếu tố tâm lý tháng Ngâu”, VARS nêu.

Nguồn cung căn hộ mới trong quý III/2026 đạt gần 32.000 sản phẩm, trong khi đó khối lượng giao dịch đạt hơn 12.500 sản phẩm, tương ứng 39,3%. Ảnh minh họa: VGP

Về giá bán, tại Hà Nội, giá bán bình quân căn hộ chung cư đạt khoảng 79,3 triệu đồng/m2, không thay đổi so với quý trước và tăng 97% so với quý I/2019. Điều đáng nói, trong cơ cấu nguồn cung căn hộ tại Hà Nội hiện tại chỉ toàn phân khúc “đắt đỏ” và tiệm cận “đắt đỏ”.

Báo cáo VARS cho thấy, 14,9% thuộc phân khúc siêu cao cấp, 53,6% thuộc phân khúc cao cấp và 31,5% thuộc phân khúc cận cao cấp. VARS nhấn mạnh: Hà Nội đang gia tăng nhanh chóng nguồn cung các sản phẩm siêu cao cấp, tập trung ở khu vực nội đô cũ và khu vực Tây Hồ.

Tại TP HCM, giá bán bình quân căn hộ chung cư đạt khoảng 88,3 triệu đồng/m2, đi ngang so với quý trước và tăng 69,8% so với quý I/2019.

Cũng giống như Hà Nội, mặt bằng giá duy trì tương đối ổn định trong bối cảnh người mua ngày càng thận trọng, ưu tiên các sản phẩm có mức giá phù hợp với khả năng tài chính.

Tuy nhiên, bất động sản nhà ở tại TP HCM cũng có điểm khác biệt vì có sự góp mặt của phân khúc trung cấp. Theo VARS, căn hộ siêu cao cấp chiếm 5,22% nguồn cung, cao cấp chiếm 13,51%, cận cao cấp chiếm 46,36% và trung cấp chiếm 34,9%.

Sự khác biệt này gắn với việc mở rộng địa giới hành chính, kéo theo nguồn cung mới gia tăng tại các khu vực vùng ven, đặc biệt là Bình Dương (cũ). Nhờ đó, thị trường có thêm các sản phẩm ở phân khúc giá thấp hơn so với nhóm cao cấp và siêu cao cấp, dù áp lực về giá nhà vẫn hiện hữu.

Tại Đà Nẵng, giá bán bình quân căn hộ chung cư đạt khoảng 68,9 triệu đồng/m2, không thay đổi so với quý trước và tăng 76,2% so với quý I/2019.

Mặc dù giá bán đã thiết lập mặt bằng mới sau giai đoạn tăng trưởng, thị trường cần thêm thời gian “làm quen” khi giá căn hộ duy trì ở mức cao, trong khi nhu cầu thực tế tập trung nhiều hơn vào các sản phẩm có mức giá hợp lý.