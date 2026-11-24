Hổ phách thường được biết đến với sắc vàng, cam hoặc nâu cùng độ trong suốt khác nhau. Trong thiết kế nội thất, những đặc tính ấy có thể được tái hiện thông qua nhiều loại vật liệu như nhựa resin, thủy tinh, gạch kính, kính đúc hay đá onyx mà không nhất thiết phải sử dụng hổ phách thật.

Đứng trước nhiều khả năng biểu đạt về vật liệu, nhóm thiết kế chủ động tiết chế để tạo nên một không gian mang sắc thái riêng. Một ý niệm thú vị về ánh sáng được phát triển. Đó là cảm giác về một khối vật chất dường như đang lưu giữ ánh sáng bên trong mình. Sắc vàng cam vốn gắn liền với vẻ đẹp của hổ phách được tiếp cận trong mối quan hệ với độ đục và sự tán xạ ánh sáng, trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt quá trình hình thành ý tưởng nội thất.

Từ đó căn hộ một phòng ngủ được triển khai xuyên suốt với cấu trúc và hình thức có phần ngẫu hứng tương tự như hình thái tự nhiên. Các đường cong uốn, các khoảng chuyển tiếp, các vật liệu có đặc tính của hổ phách từ màu sắc đến kết cấu được đưa vào không gian với sự tính toán kỹ lưỡng.

Không gian chung bao gồm sảnh bếp, bàn ăn và phòng khách được thiết kế hình tròn, ngăn cách với phòng làm việc riêng qua một bức tường cong. Phòng làm việc được tổ chức với bàn làm việc liền mạch với hệ kệ mở men theo bức tường cong ngăn cách với phòng khách.

Khu vực phòng ngủ tiếp tục ý tưởng ban đầu với những đường cong, nội thất có hình dạng ngẫu hứng và màu nâu hổ phách. Một chiếc gương soi được sử dụng làm vách ngăn ước lệ giữa khu vực thay đồ và giường ngủ.