Căn hộ Hà Nội giá vẫn neo cao, nhà đầu tư lướt sóng dần rút lui

Giá căn hộ Hà Nội “chạm trần” sức mua, cuộc chơi bắt đầu đổi chiều - Ảnh minh họa

Thị trường căn hộ Hà Nội quý III/2026 đang bước vào một nhịp điều chỉnh đáng chú ý. Sau giai đoạn giá tăng mạnh, mặt bằng giá cao bắt đầu tạo sức ép rõ hơn lên khả năng chi trả, khiến cả chủ đầu tư và người mua thay đổi cách tiếp cận. Nguồn cung mới được đưa ra thận trọng, thanh khoản giảm, trong khi dòng tiền có xu hướng rời khỏi những sản phẩm chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá ngắn hạn.

Theo Báo cáo Thị trường quý III/2026 của Knight Frank Việt Nam, diễn biến này không đơn thuần là sự chững lại của giao dịch, mà cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn tự sàng lọc. Người mua ngày càng quan tâm đến giá trị sử dụng, pháp lý, khả năng khai thác và chất lượng sản phẩm; còn chủ đầu tư phải cân nhắc kỹ hơn về thời điểm mở bán, cơ cấu sản phẩm và chính sách bán hàng.

Giá neo cao, nguồn cung và thanh khoản cùng chịu sức ép

Trong quý III/2026, Hà Nội ghi nhận 2.558 căn hộ mở bán mới, giảm 62% theo quý và 58% so với cùng kỳ năm trước. Tổng nguồn cung sơ cấp đạt 7.776 căn, gồm sản phẩm mới và lượng hàng tồn kho từ các đợt mở bán trước.

Điều đáng chú ý là nguồn cung mới giảm không hoàn toàn xuất phát từ việc thiếu dự án. Trong bối cảnh giá bán đã lên cao, chủ đầu tư có xu hướng thận trọng hơn, chủ động giãn tiến độ hoặc lựa chọn thời điểm đưa sản phẩm ra thị trường phù hợp với sức hấp thụ thực tế.

Ông Leo Nguyễn, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Tư vấn Chiến lược và Giải pháp cho khách thuê, Knight Frank Việt Nam cho biết, quyết định tung hàng ngày càng gắn với khả năng hấp thụ của người mua, thay vì chỉ dựa trên lượng dự án sẵn có. Đây là thay đổi quan trọng trong cách thị trường vận hành sau giai đoạn tăng trưởng nóng.

Cơ cấu nguồn cung mới cũng tiếp tục cho thấy sự mất cân đối. Phân khúc hạng sang chiếm 49% tổng nguồn cung mới, với các dự án như The Magnolia Private Residences và LUMIÈRE Essence Peak. Phân khúc cao cấp chiếm 40%, tập trung tại Le Parc Place và The Vista Văn La.

Như vậy, phần lớn sản phẩm mới vẫn thuộc nhóm có giá trị lớn, trong khi căn hộ bình dân và trung cấp tiếp tục khan hiếm. Khoảng trống này khiến bài toán tiếp cận nhà ở tại Hà Nội ngày càng khó đối với nhóm người mua có thu nhập trung bình, đồng thời đặt ra yêu cầu cân bằng lại cơ cấu nguồn cung trong thời gian tới.

Ở phía giá bán, thị trường chưa xuất hiện một đợt giảm giá trên diện rộng. Giá chào bán sơ cấp bình quân quý III/2026 đạt 4.349 USD/m², tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025 nhưng giảm nhẹ 0,15% so với quý II/2026.

Mức giảm rất nhẹ theo quý chủ yếu phản ánh sự thay đổi cơ cấu nguồn cung, khi một số dự án tại khu vực ngoại vi và rìa trung tâm có mức giá mềm hơn được đưa ra thị trường. Trong khi đó, tại nhiều dự án hiện hữu, chủ đầu tư vẫn duy trì giá niêm yết và chuyển sang sử dụng ưu đãi tài chính hoặc các gói bàn giao tinh gọn để giảm áp lực tổng giá trị hợp đồng.

Theo ông Leo Nguyễn, cách ứng xử này cho thấy dư địa giảm giá trực tiếp vẫn hạn chế. Khi chi phí đầu vào, chi phí phát triển dự án và kỳ vọng lợi nhuận còn cao, chính sách bán hàng trở thành công cụ hỗ trợ sức mua phổ biến hơn so với việc giảm mạnh giá niêm yết.

Tuy nhiên, khi giá nhà tiếp tục neo cao trong khi thu nhập không tăng tương ứng, khả năng hấp thụ sẽ trở thành phép thử quan trọng đối với những dự án mới. Đây cũng là lý do người mua ngày càng cân nhắc kỹ trước khi quyết định xuống tiền.

Quý III/2026, toàn thị trường tiêu thụ 2.960 căn hộ, giảm 40% theo quý và 52% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ đạt 38%. Dù vậy, lượng căn bán được vẫn cao hơn số căn mở bán mới trong quý, nhờ sự đóng góp từ hàng tồn kho của các dự án đã ra mắt trước đó.

Người mua sàng lọc, thị trường tìm lại giá trị thực

Điểm đáng chú ý nhất của thị trường căn hộ Hà Nội hiện nay không nằm ở sự suy giảm đơn thuần của thanh khoản, mà ở sự thay đổi trong tâm lý và tiêu chí của người mua.

Các quy định liên quan đến thời hạn sử dụng chung cư cũng được quan tâm hơn khi khách hàng đánh giá sản phẩm. So với giai đoạn thị trường tăng nóng, khi kỳ vọng tăng giá và tâm lý đám đông có thể thúc đẩy quyết định nhanh, người mua hiện nay có xu hướng yêu cầu nhiều hơn về giá trị thực mà căn hộ mang lại.

Ông Leo Nguyễn cho rằng, sự thận trọng này không đồng nghĩa nhu cầu nhà ở biến mất. Ngược lại, đây là dấu hiệu cho thấy người mua đang tái định vị tiêu chí lựa chọn. Khi khả năng tăng giá trong ngắn hạn không còn đủ sức thuyết phục, sản phẩm phải chứng minh được công năng, chất lượng và khả năng tạo giá trị khai thác trong dài hạn.

Trong giai đoạn 2026-2027, nguồn cung căn hộ Hà Nội dự kiến tiếp tục được bổ sung. Khoảng 35.000 căn hộ mới được kỳ vọng gia nhập thị trường đến cuối năm 2027, trong đó hơn 1/3 nguồn cung mới tập trung tại khu vực phía Tây.

Phía Tây tiếp tục giữ vai trò chủ lực nhờ quỹ đất lớn và sự phát triển của các đại đô thị ngoại thành. Trong khi đó, Tây Hồ và Thanh Xuân vẫn là những khu vực đáng chú ý nhờ quỹ đất cận trung tâm ngày càng hạn chế. Khi các khu đô thị phía Đông và phía Tây dần hoàn thiện, nguồn cung mới được dự báo mở rộng về phía Bắc, với Đông Anh và Mê Linh có thêm dư địa phát triển.

Theo ông Leo Nguyễn, sự dịch chuyển này cho thấy bài toán nguồn cung trong những năm tới sẽ gắn chặt với quá trình mở rộng không gian đô thị và phát triển hạ tầng. Khi quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, những khu vực mới chỉ có thể thu hút dòng vốn phát triển dự án nếu bảo đảm kết nối giao thông, tiện ích và khả năng hình thành cộng đồng dân cư.

Nhìn tổng thể, quý III/2026 có thể xem là một bước ngoặt của thị trường căn hộ Hà Nội. Nguồn cung mới giảm, thanh khoản suy yếu trong khi giá vẫn ở mức cao cho thấy khoảng cách giữa kỳ vọng của bên bán và khả năng chi trả của bên mua đang rõ nét hơn.

Tuy nhiên, đây không nhất thiết là tín hiệu tiêu cực. Sau giai đoạn tăng trưởng nhanh, thị trường cần một khoảng lùi để xác lập lại quan hệ cung - cầu và sàng lọc những sản phẩm không còn phù hợp với nhu cầu thực tế. Áp lực từ mặt bằng giá vì thế có thể trở thành động lực thúc đẩy chủ đầu tư tính toán thận trọng hơn, đồng thời giúp người mua có thêm cơ sở lựa chọn.

Về dài hạn, dòng tiền được kỳ vọng quay trở lại những sản phẩm có giá trị thực, phục vụ nhu cầu ở và tạo khả năng khai thác bền vững. Khi đó, cuộc cạnh tranh trên thị trường căn hộ Hà Nội sẽ không chỉ nằm ở câu chuyện tăng giá, mà chuyển dần sang chất lượng sản phẩm, giá trị sử dụng và khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực.