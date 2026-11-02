Căn hộ gây sốc với bồn cầu xổm ngay cạnh bếp, khách thuê 'chạy mất dép'

Căn hộ khiến cư dân mạng Trung Quốc bàng hoàng hỏi nhau “Ai mà dám sống ở đó chứ?” nằm tại thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Để tiết kiệm chi phí và diện tích, chủ nhà đã bố trí không gian theo kiểu khiến người ở phải chịu đựng mùi nhà vệ sinh ngay khi đang nấu nướng.

Căn hộ chỉ rộng khoảng 20 m². Để tận dụng tối đa diện tích, chủ nhà đã đặt bếp và nhà vệ sinh vào cùng một khu vực, với một bồn cầu xổm nằm lộ thiên ngay sát bồn rửa bát. Giữa hai khu vực này hoàn toàn không có vách ngăn, khiến những người đến xem nhà phải sững sờ. Ban đầu, họ bị thu hút bởi mức giá thuê rẻ, nhưng cuối cùng đều từ bỏ vì thiết kế quá kỳ quặc.

Ông Liêu, người môi giới nhà cho thuê tại Trung Sơn, cho biết một khách hàng của ông đã tìm thấy căn nhà tự xây có giá thuê khá rẻ trên mạng. Sau khi cân nhắc về giá thuê và chi phí sinh hoạt, người này quyết định đến xem trực tiếp. Tuy nhiên, khi bước vào, người này ngỡ ngàng phát hiện bếp và phòng vệ sinh được bố trí liền nhau, bồn cầu xổm nằm ngay khu vực bàn bếp. Sự thiếu riêng tư này là điều không thể chấp nhận được đối với khách hàng.

Căn hộ có thiết kế kỳ lạ với diện tích chỉ khoảng 3,3 mét vuông, nhà vệ sinh nằm ngay sát cạnh bếp. (Ảnh: Beijing News)

Qua hình ảnh thiết kế được công bố, có thể thấy dù căn hộ nhỏ này có đủ các tiện nghi cơ bản cho việc nấu nướng và vệ sinh, nhưng chủ nhà đã hy sinh sự phân tách không gian tối thiểu để nhồi nhét mọi công năng sinh hoạt vào một diện tích hạn hẹp. Đặc biệt, việc bếp nằm sát bồn cầu xổm không chỉ gây mất riêng tư mà còn làm dấy lên lo ngại về vấn đề vệ sinh.

Một người từng có ý định thuê nhà thừa nhận rằng, giá thuê căn hộ rất hấp dẫn, nhưng phải chuẩn bị ba bữa ăn mỗi ngày ngay cạnh nhà vệ sinh là điều không thể chấp nhận được, vì vậy cuối cùng anh đã quyết định không thuê căn hộ này nữa.

Chủ nhà có lẽ hy vọng sẽ tối ưu hóa không gian bằng cách kết hợp nhà bếp và phòng tắm, nhưng điều này lại vô tình thành trở ngại cho việc cho thuê. Tính đến ngày 1/11, căn nhà vẫn bị bỏ trống và chưa tìm được khách thuê.

Thông tin về căn hộ này làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi, nhiều cư dân mạng nói thẳng rằng cách bố trí như vậy vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc an toàn vi sinh, vi khuẩn và mùi hôi từ nhà vệ sinh chắc chắn sẽ bám vào thức ăn trong lúc chế biến, chẳng trách người thuê nhà rời đi ngay sau khi đến thăm. Một số người hài hước bình luận nấu nướng trong căn bếp kiểu này chắc hẳn sẽ tạo ra một “hương vị độc đáo”.