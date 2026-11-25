Airbnb là nền tảng trực tuyến kết nối người có nhu cầu thuê chỗ ở với chủ nhà hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trú. Thông qua nền tảng này, khách có thể thuê căn hộ, nhà riêng hoặc phòng ở theo ngày, theo tuần thay vì lưu trú tại khách sạn truyền thống.

Tại Việt Nam, mô hình cho thuê căn hộ chung cư theo ngày, ngắn hạn qua các nền tảng như Airbnb từng phát triển tại nhiều đô thị lớn và điểm du lịch. Tuy nhiên, hoạt động này gặp vướng mắc pháp lý do Luật Nhà ở năm 2023 nghiêm cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, trừ trường hợp cho thuê để ở.

Ngày 21/11, Quốc hội đã thông qua Luật Nhà ở sửa đổi, trong đó bổ sung ngoại lệ đối với quy định trên. Cụ thể, Điều 3 quy định không được sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, trừ trường hợp cho thuê để ở hoặc lưu trú. Điều 12 cũng bổ sung quyền của chủ sở hữu nhà ở, bao gồm quyền cho thuê lưu trú bên cạnh quyền cho thuê để ở.

Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2027. Theo quy định mới, chủ sở hữu sử dụng căn hộ để cho thuê lưu trú phải đáp ứng các điều kiện về an ninh, trật tự theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. Thay đổi này được kỳ vọng tạo thêm phương án khai thác căn hộ cho các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là không phải căn hộ nào cũng có thể hưởng lợi như nhau và việc được phép cho thuê ngắn ngày cũng không đồng nghĩa với khả năng tạo ra lợi nhuận cao hơn.

Theo ông Lê Quốc Kiên, Chuyên gia tư vấn tài chính và bất động sản độc lập, nhóm căn hộ có khả năng hưởng lợi rõ nhất từ việc được khai thác lưu trú ngắn ngày là những dự án nằm tại khu vực trung tâm, tập trung đông khách du lịch, khách công tác và có nhu cầu lưu trú cao.

Xét về phân khúc, căn hộ trung - cao cấp, có đơn giá từ khoảng 80 triệu đồng/m2 trở lên, tương đương 4 - 5,6 tỷ đồng đối với căn hộ diện tích 50 - 70 m2, có thể hưởng lợi nhiều hơn. Đây cũng là nhóm sản phẩm có tỷ trọng người mua với mục đích đầu tư thường cao hơn so với phân khúc bình dân.

Ngược lại, tại những dự án chủ yếu phục vụ nhu cầu ở thực, việc mở rộng hình thức khai thác lưu trú ngắn ngày có thể không tạo ra nhiều thay đổi.

(Ảnh minh họa: Hạ Vũ).

Không nên lấy doanh thu Airbnb làm cơ sở tính lợi nhuận đầu tư

Dù có thêm phương án khai thác, ông Kiên cho rằng nhà đầu tư vẫn nên lấy dòng tiền cho thuê dài hạn làm thước đo chính khi quyết định xuống tiền.

Với mặt bằng giá căn hộ hiện nay, tỷ suất khai thác cho thuê khoảng 3%/năm là mức cần cân nhắc, 4% là mức chấp nhận được và 5% được xem là tốt.

Khi tính toán hiệu quả, nhà đầu tư chỉ nên lấy doanh thu tương đương 10 tháng cho thuê trong năm, thay vì tính đủ 12 tháng. Hai tháng còn lại được xem là khoản dự phòng cho chi phí môi giới, thời gian căn hộ bỏ trống giữa hai kỳ thuê, sửa chữa sau khi nhận lại nhà và khấu hao nội thất.

Chẳng hạn, với một căn hộ trị giá 6 tỷ đồng, nếu cho thuê được 18 triệu đồng/tháng, dòng tiền khai thác theo cách tính trên đạt 180 triệu đồng/năm, tương đương tỷ suất 3%. Nếu giá thuê đạt 24 triệu đồng/tháng, tỷ suất tăng lên 4%; còn với mức 30 triệu đồng/tháng, tỷ suất đạt 5%. Các mức tính này chưa bao gồm chi phí lãi vay và những nghĩa vụ thuế phát sinh.

"Tôi không khuyến khích nhà đầu tư lấy doanh thu từ hoạt động cho thuê lưu trú ngắn ngày để tính tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng khi mua căn hộ, bởi cần phân biệt rõ giữa lợi nhuận từ đầu tư sở hữu bất động sản và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú trên bất động sản đó. Đây là hai hoạt động có tính chất, chi phí và mức độ rủi ro khác nhau", ông Kiên lưu ý.

Trên thực tế, phần lớn chủ nhà có thể tự khai thác cho thuê dài hạn nhưng để kinh doanh lưu trú ngắn ngày hiệu quả lại cần chuyên môn, thời gian và bộ máy vận hành. Do đó, một phương án phổ biến là chủ nhà cho các đơn vị hoặc cá nhân kinh doanh lưu trú chuyên nghiệp thuê nguyên căn để tự tổ chức khai thác.

Ví dụ, chủ nhà chocác đơn vị hoặc cá nhân kinh doanh lưu trú chuyên nghiệp thuê một căn hộ trống với giá 18 triệu đồng/tháng. Các đơn vị hoặc cá nhân kinh doanh lưu trú chuyên nghiệp này sẽ tự đầu tư nội thất và khai thác lưu trú với giá 1,2 - 1,5 triệu đồng/đêm.

Sau khi tính tiền thuê nhà, khấu hao nội thất, phí nền tảng đặt phòng, chi phí tìm kiếm khách hàng, điện nước, dọn dẹp và vận hành, giả sửcác đơn vị hoặc cá nhân kinh doanh lưu trú chuyên nghiệp cần đạt công suất khoảng 20 ngày/tháng mới hòa vốn thì chỉ khi vượt ngưỡng này, hoạt động kinh doanh mới bắt đầu có lợi nhuận.

Trong khi đó, thu nhập theo hợp đồng của chủ nhà vẫn là 18 triệu đồng/tháng. Phần lợi nhuận phát sinh thêm, nếu có, thuộc về hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú củacác đơn vị hoặc cá nhân kinh doanh lưu trú chuyên nghiệp, chứ không phải thu nhập thụ động từ việc sở hữu căn hộ.

Vì vậy, giá trị lớn nhất của việc mở rộng khả năng khai thác lưu trú ngắn ngày là giúp chủ sở hữu có thêm nhóm khách thuê, tăng khả năng khai thác và có thể cải thiện tính thanh khoản của bất động sản, thay vì mặc định mang lại tỷ suất sinh lời cao hơn.

Căn hộ lưu trú có thể cạnh tranh với khách sạn, căn hộ dịch vụ

Ở góc độ thị trường, ông Kiên cho rằng việc cho phép khai thác căn hộ phục vụ lưu trú ngắn ngày không nhất thiết tạo áp lực giảm giá thuê dài hạn, thậm chí có thể tạo tác động ngược lại.

Nguyên nhân là chủ nhà có thêm nhóm khách thuê là các cá nhân, đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú chuyên nghiệp. Những khách thuê này có thể chấp nhận mức giá cao hơn nếu bài toán kinh doanh vẫn đảm bảo hiệu quả.

Chẳng hạn, một căn hộ trị giá 6 tỷ đồng trước đây chỉ có thể cho thuê với giá 15 triệu đồng/tháng. Khi xuất hiện thêm nhu cầu thuê để kinh doanh lưu trú, mức giá có thể được cải thiện lên 18 triệu đồng/tháng. Nếu tính trên cơ sở khai thác 10 tháng mỗi năm, tỷ suất cho thuê tăng từ 2,5% lên 3%.

Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh sẽ rõ hơn đối với phân khúc căn hộ dịch vụ và khách sạn. Theo ông Kiên, khoảng hai năm trước, khi xuất hiện thông tin về việc hạn chế sử dụng căn hộ chung cư để kinh doanh lưu trú ngắn ngày, nhiều cá nhân kinh doanh lưu trú chuyên nghiệp đã phải thu hẹp hoặc dừng hoạt động, chấp nhận thanh lý hợp đồng thuê nhà trước thời hạn, mất tiền đặt cọc, thậm chí thanh lý cả nội thất đã đầu tư.

Khoảng trống nguồn cung lưu trú sau đó được các mô hình căn hộ dịch vụ và khách sạn khai thác. Khi căn hộ chung cư được phép tham gia trở lại thị trường, các đơn vị này sẽ phải cạnh tranh trực tiếp hơn về giá phòng, chất lượng dịch vụ và khả năng thu hút khách.

Dù vậy, điều chuyên gia quan tâm hơn cả là tính nhất quán và ổn định lâu dài của chính sách. Nếu việc khai thác lưu trú được xem là lợi thế giúp chủ đầu tư bán hàng, người mua sử dụng để tính toán hiệu quả đầu tư nhưng chính sách lại thay đổi theo hướng hạn chế sau một vài năm, những người chịu thiệt hại trực tiếp sẽ là nhà đầu tư và các đơn vị hoặc cá nhân kinh doanh lưu trú chuyên nghiệp đã bỏ vốn.

Ông Lê Quốc Kiên, Chuyên gia tư vấn tài chính và bất động sản độc lập. (Ảnh: NVCC).

Kinh doanh Airbnb không phải mô hình đầu tư mới

Về xu hướng mua căn hộ để kinh doanh lưu trú chuyên nghiệp, ông Kiên nhận định đây không phải mô hình mới trên thị trường. Trước khi hoạt động này bị hạn chế, đã có nhiều nhà đầu tư mua một hoặc nhiều căn hộ để trực tiếp tổ chức kinh doanh lưu trú ngắn ngày. Một bộ phận phải tạm dừng hoặc chuyển hướng khai thác chủ yếu do vướng mắc pháp lý và điều kiện quản lý tại các tòa nhà, chứ không hẳn vì mô hình không hiệu quả.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần phân biệt giữa việc mua căn hộ để sở hữu một tài sản tạo dòng tiền thụ động và mua căn hộ để trực tiếp kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Với hình thức thứ hai, ngoài bài toán đầu tư bất động sản, người kinh doanh còn phải giải quyết nhiều vấn đề như tìm kiếm khách hàng, quản lý công suất phòng, kiểm soát chi phí vận hành và cạnh tranh với các đơn vị lưu trú khác.

Bên cạnh đó, việc khai thác còn phụ thuộc vào các hướng dẫn về điều kiện kinh doanh, khai báo khách, phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm và nghĩa vụ thuế. Quy chế quản lý, sử dụng tại từng chung cư cũng có thể tạo ra những khác biệt về điều kiện vận hành.

Ngay cả khi được pháp luật cho phép, hoạt động này vẫn có khả năng phát sinh mâu thuẫn giữa nhóm chủ nhà muốn kinh doanh lưu trú và cư dân mua nhà để ở, do khách lạ ra vào thường xuyên có thể ảnh hưởng đến an ninh, không gian sinh hoạt chung và hạ tầng tòa nhà.

Ngoài ra, công suất phòng ngắn ngày còn phụ thuộc vào mùa du lịch, sức mua và mức độ cạnh tranh giữa các căn hộ trong cùng khu vực. Nếu cá nhân kinh doanh lưu trú chuyên nghiệp liên tục không đạt công suất hòa vốn, chủ nhà cũng có nguy cơ bị đề nghị giảm giá thuê hoặc trả nhà trước thời hạn.

Do đó, khả năng khai thác Airbnb có thể trở thành một lợi thế bổ sung cho căn hộ, nhưng không nên là yếu tố duy nhất quyết định việc mua bất động sản. Hiệu quả đầu tư vẫn cần được đánh giá trên dòng tiền cho thuê, giá mua, chi phí vận hành và những rủi ro liên quan đến chính sách.