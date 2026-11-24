Luật được Quốc hội thông qua ngày 21.11, bổ sung ngoại lệ cho thuê để ở hoặc lưu trú trong quy định cấm sử dụng căn hộ vào mục đích không phải để ở. Quyền cho thuê lưu trú được ghi nhận cùng yêu cầu đáp ứng điều kiện an ninh, trật tự theo quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. Mốc áp dụng là ngày 1.7.2027.

Ảnh minh họa: Công Triệu/Tuổi trẻ

Khoản thu riêng và phần sử dụng chung

Trong phản ánh ngày 23.11, đại diện ban quản trị một chung cư tại TP.HCM nêu lo ngại: nếu hoạt động lưu trú làm tăng chi phí vận hành nhưng khoản tăng được chia đều, những hộ không kinh doanh cũng phải đóng góp. Tuy nhiên, việc áp phí cao hơn với căn hộ cho thuê cần căn cứ, cách tính minh bạch và đúng thẩm quyền, không thể do ban quản trị đơn phương quyết định.

Đây là điểm cần được bàn bằng số liệu vận hành. Có bao nhiêu lượt khách, khâu bảo vệ và vệ sinh có phát sinh thêm công việc, tiện ích nào tăng mức sử dụng? Nếu chưa làm rõ, thu thêm dễ thành một cách ngăn cản kinh doanh; còn chia đều mọi khoản phát sinh lại khó thuyết phục người không tạo ra chi phí.

Một căn hộ có thể thuộc sở hữu riêng, nhưng sinh hoạt phía ngoài cánh cửa nằm trong quan hệ với cả tòa nhà. Sự công bằng phải được thể hiện trong cách tổ chức và thanh toán những phần dùng chung ấy.

Quyền khai thác tài sản đi cùng trách nhiệm quản lý

Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, đề nghị sớm có hướng dẫn thống nhất về tiêu chí căn hộ được khai thác lưu trú, khai báo khách, phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm và thuế. Đây là những nội dung cần làm rõ để quyền của chủ nhà có thể thực hiện cùng với yêu cầu an toàn, riêng tư của cư dân.

Khoảng thời gian trước khi luật có hiệu lực vì thế cần được dùng để chuẩn bị quy trình cụ thể: khách được đăng ký ra sao, ai tiếp nhận phản ánh, chủ căn hộ phải phối hợp thế nào khi có sự cố. Càng rõ trách nhiệm từ đầu, cư dân càng bớt phải giải quyết bất đồng bằng những cuộc tranh cãi ở sảnh hay trên nhóm chat.

Quy định mới mở thêm cách khai thác căn hộ. Để cơ hội ấy tồn tại bền vững, người hưởng lợi từ việc cho thuê cần nhìn thấy cả phần việc mình phải làm trong cộng đồng đang sống chung. Doanh thu có thể thuộc về một chủ nhà, sự yên ổn của tòa nhà thì cần được gìn giữ cho tất cả.