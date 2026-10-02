Căn hộ chưa có sổ hồng đối diện Keangnam, giá rao bán từ hơn 50 triệu đồng/m2

Khu đô thị Nam Trung Yên nằm gần đường Phạm Hùng, đối diện khu vực Keangnam và là một trong những khu đô thị tập trung nhiều chung cư ở khu vực phía Tây Hà Nội.

Những tòa chung cư đầu tiên tại đây chủ yếu là nhà tái định cư, với các tòa mang ký hiệu A, B. Một số tòa thương mại và chung cư được xây dựng sau như A10, A14, 30T Nguyễn Chánh có thiết kế mới hơn, chất lượng hoàn thiện tốt hơn.

Lợi thế của Nam Trung Yên là nằm trong khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh của Cầu Giấy, gần nhiều tuyến đường lớn và các khu văn phòng. Khu đô thị gần các tuyến đường lớn như Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chánh và Mạc Thái Tổ. Xung quanh dự án còn có trường học, chợ, công viên và nhiều dịch vụ phục vụ đời sống hàng ngày.

Khu đô thị Nam Trung Yên. Ảnh: Thạch Thảo

Tuy nhiên, khu đô thị cũng có những hạn chế do nhiều tòa nhà đã được đưa vào sử dụng trong thời gian dài. Một số tòa tái định cư có mật độ cư dân cao, không gian để xe hạn chế, đặc biệt đối với ô tô. Phí dịch vụ tại các tòa cũ tương đối thấp nhưng chất lượng vận hành và tiện ích giữa các tòa không đồng đều.

Chị Thanh, một môi giới bất động sản, cho biết sau nhiều năm hình thành, Nam Trung Yên đã thay đổi đáng kể về mặt bằng giá. Từ một khu đô thị chủ yếu gồm các tòa nhà tái định cư, nơi đây hiện có nhiều lựa chọn, từ chung cư cũ đến các tòa thương mại.

Theo môi giới, vị trí là một trong những yếu tố giúp mặt bằng giá căn hộ Nam Trung Yên duy trì ở mức cao.

Trong giai đoạn thị trường tăng nóng (năm 2025), môi giới cho hay giá rao bán căn hộ thương mại tại đây từng lên khoảng 100 triệu đồng/m2. Hiện mức giá đã giảm so với đỉnh, nhưng mặt bằng vẫn ở mức cao. Nhu cầu mua cũng chững lại, nhiều căn hộ được chủ nhà rao bán cả tháng nhưng chưa tìm được khách.

Thấp nhất hơn 50 triệu đồng/m2

Hiện giá căn hộ tại Nam Trung Yên phân hóa khá rõ giữa các tòa cũ và những chung cư thương mại được xây dựng mới hơn.

Tại các tòa tái định cư như B6, B10, B11 và A6, giá rao bán phổ biến khoảng 70-85 triệu đồng/m2. Căn 40-45m2 có giá khoảng 3,3-3,7 tỷ đồng; căn 2 phòng ngủ rộng 55-65m2 khoảng 3,9-5,2 tỷ đồng, trong khi căn 3 phòng ngủ 70-80m2 được chào giá khoảng 5,1-6 tỷ đồng.

Một số căn hộ chung cư xuống cấp. Ảnh: Thạch Thảo

Tại các tòa chung cư tái định cư chưa có sổ hồng, giá rao bán hiện phổ biến khoảng 55-75 triệu đồng/m2, tùy tình trạng pháp lý, thời điểm bàn giao, vị trí căn hộ và chất lượng tòa nhà.

Theo môi giới, chênh lệch giá giữa căn hộ có và chưa có sổ chủ yếu đến từ yếu tố pháp lý. Với những căn chưa có giấy chứng nhận, người mua thường thận trọng hơn do phải cân nhắc tình trạng pháp lý và khả năng hoàn tất thủ tục cấp sổ, nhất là khi giá trị căn hộ lên tới vài tỷ đồng.

Tại các tòa A10, A14 và 30T Nguyễn Chánh, giá căn hộ phổ biến khoảng 75-110 triệu đồng/m2, tùy vị trí, tầng và mức độ hoàn thiện nội thất. Căn hộ diện tích nhỏ khoảng 40-45m2 có giá khoảng 3,4-4,2 tỷ đồng. Căn 2 phòng ngủ diện tích 55-65m2 được chào bán khoảng 4,5-6,8 tỷ đồng.

Căn 3 phòng ngủ rộng 75-90m2 có giá khoảng 6-9 tỷ đồng. Những căn góc, diện tích lớn hoặc được trang bị nội thất cao cấp có thể có giá gần 10 tỷ đồng.

Chị Thanh nhận xét, thị trường căn hộ Nam Trung Yên đang có dấu hiệu trầm lắng, thanh khoản chậm hơn trước. Người mua quan tâm nhiều đến tình trạng pháp lý, chất lượng tòa nhà, chỗ để xe và vị trí căn hộ khi tìm mua nhà.

Những căn có vị trí đẹp, nội thất tốt và thuận tiện di chuyển thường được người mua quan tâm hơn, dù giá cao hơn các căn cùng diện tích tại tòa cũ. Một số nhà đầu tư đã mua căn hộ từ giai đoạn giá cao đang phải chuyển sang cho thuê trong thời gian chờ thị trường cải thiện, qua đó có thêm dòng tiền để giảm áp lực tài chính.