Tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Một trong những sửa đổi đáng chú ý của Luật là việc tổ chức lại hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Theo đó, Luật chỉ quy định ba loại quy hoạch sử dụng đất.