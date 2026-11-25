Căn hộ cho thuê: Từ thị trường đến bài toán quản lý | Vấn đề kinh tế | 25/11/2026
Những điều chỉnh trong chính sách, pháp luật về đất đai và nhà ở đang góp phần tháo gỡ rào cản, tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh căn hộ cho thuê. Đây không chỉ là cơ hội khai thác hiệu quả nguồn lực bất động sản mà còn góp phần phát triển dịch vụ lưu trú, du lịch và thu hút chuyên gia quốc tế.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/can-ho-cho-thue-tu-thi-truong-den-bai-toan-quan-ly-van-de-kinh-te-25-11-2026-24626112517013605.htm