Căn hộ bốc cháy ngùn ngụt, người đàn ông nhảy từ tầng 2 xuống đất

10 xe cứu hỏa và 70 lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường vụ cháy bùng phát trên đường Seven Sisters ở Finsbury Park.

8 người đã phải sơ tán, trong khi một người đàn ông nhảy từ tầng 2 xuống. Anh ta được đưa đến bệnh viện vì những vết thương nhẹ. Ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt, nguyên nhân vẫn chưa được xác định.

10 xe cứu hỏa và 70 lính cứu hỏa đã được điều động đến đám cháy bùng phát trên đường Seven Sisters ở Finsbury Park (Ảnh: Metro).

Đoạn clip cho thấy đám đông người dân đang tụ tập tại quán Shish Shack.

Một nhân chứng, Elle Hodgson, nói với Metro: "Nó khác hẳn mọi thứ tôi từng thấy trước đây. Bạn có thể cảm nhận được sức nóng bốc lên từ ngọn lửa.

4 vòi cứu hỏa phun nước vào ngôi nhà từ các góc độ khác nhau nhưng ngọn lửa dường như vẫn tiếp tục lan rộng. Những người sống cách đó 3 nhà đang lo lắng nhìn ra cửa sổ trong khi một đám đông khoảng 100 người đang theo dõi".

Chỉ huy trưởng trạm Adam Lawson cho biết: "Người dân địa phương được khuyến cáo nên đóng kín cửa sổ và cửa ra vào. Lưu lượng giao thông rất đông đúc, người lái xe và người đi bộ nên tránh khu vực này".