Ngay từ lối vào, điểm nhấn vách gạch kính từ những ô kính có hoa văn bề mặt khác nhau, xen kẽ các sắc đỏ và vàng đóng vai trò phân chia khu vực sảnh với phòng khách, đồng thời làm nền cho kệ tivi. Đặc tính xuyên sáng của gạch kính giúp hạn chế cảm giác bí bách thường gặp khi sử dụng vách ngăn đặc trong những căn hộ có diện tích vừa phải.

Gam màu kem và nâu gỗ được sử dụng xuyên suốt căn hộ. Nét cổ điển hiện diện qua hệ phào chỉ trên tường, những chiếc đèn gắn tường có chụp vải, tranh phong cảnh và đồ nội thất với các chi tiết chân tiện, đường cong hình vòm. Trên nền màu sắc nhẹ nhàng ấy, chiếc ghế bành bọc vải sọc nâu cùng những chiếc gối tựa có họa tiết khác nhau tạo thêm sự sinh động cho phòng khách.

Không gian sinh hoạt chung được tổ chức liên thông giữa phòng khách, bếp và khu vực ăn uống. Hệ tủ bếp màu kem với tay nắm ánh kim, cánh tủ soi huỳnh và những viên gạch ốp tường hình vuông mang dáng dấp của một gian bếp cổ điển. Bàn ăn bốn chỗ được đặt gần cửa kính lớn, nơi ánh sáng tự nhiên đi qua lớp rèm voan trắng. Bộ rèm hoa nhí và cặp đèn thả bằng kính mang đến vẻ mềm mại cho góc ăn uống.

Đáng chú ý, họa tiết sọc trên chiếc ghế bành được lặp lại ở đệm ghế ăn, ghế ngồi tại sảnh và ghế trang điểm trong phòng ngủ. Sự tiếp nối này tạo mối liên hệ giữa các khu vực, giúp tổng thể giữ được tính thống nhất dù sử dụng nhiều loại họa tiết.

Trong phòng ngủ, màu sắc được tiết chế hơn với chăn ga, đầu giường bọc vải và rèm cửa cùng tông màu trung tính. Hệ tủ cao sát trần kết hợp cánh đặc, kính gân và các khoang trưng bày hình vòm, vừa đáp ứng nhu cầu lưu trữ vừa tạo điểm nhấn cho không gian nghỉ ngơi.

Theo chia sẻ của nhóm thiết kế, khi xem bản vẽ, gia chủ từng băn khoăn về sự hài hòa giữa những chất liệu và họa tiết được lựa chọn. Tuy nhiên, khi căn hộ hoàn thiện, sự kết hợp có phần khác biệt ấy lại nhận được sự hài lòng của gia chủ.