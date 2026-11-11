Căn hộ 68m² giá chỉ 42 nghìn đồng, mua rồi mới biết không phải 'vớ được món hời'

Một căn hộ rộng khoảng 68m² tại Hạc Cương (tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) gần đây được đưa ra đấu giá trên một nền tảng thương mại điện tử với mức giá khởi điểm chỉ 1 nhân dân tệ (khoảng 3.800 đồng). Hơn 1.600 người tham gia cuộc đua đấu giá sôi nổi này và cuối cùng một người đàn ông đến từ tỉnh Chiết Giang đã giành chiến thắng với giá 11 nhân dân tệ (khoảng 42 nghìn đồng).

Ban đầu, người này tưởng mình đã “vớ được món hời”, nhưng các loại thuế chuyển nhượng, sau đó mới biết chi phí sưởi ấm mùa đông và phí quản lý biến căn hộ “giá rẻ” này thành một “củ khoai nóng bỏng tay” (cách người Trung Quốc nói về vấn đề khó giải quyết mà ai cũng muốn đẩy cho người khác).

Theo tờ Zonglan, nền tảng đấu giá tài sản của Alibaba rao bán một căn hộ rộng 16,6m² tại quận Công Nông, thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 5/11. Căn hộ này được trang bị đầy đủ nội thất, quyền sở hữu có hiệu lực đến năm 2078, không bị thế chấp hay kê biên. Giá trị thị trường ước tính ban đầu là khoảng 40 nghìn tệ (khoảng 153 triệu đồng).

Người đàn ông ở Chiết Giang mua được căn nhà rẻ đến khó tin, nhưng rồi phát hiện ra một cái bẫy gây sốc đằng sau việc sở hữu ngôi nhà đó. (Ảnh: Zonglan)

Cuộc đấu giá này có một quy định đặc biệt: Giá khởi điểm là 1 nhân dân tệ, mỗi lần trả giá tăng 0,01 tệ và mức giá trần tối đa là 11 tệ. Chỉ trong vòng 140 giây, sự kiện đã thu hút 1.677 người tham gia với tổng cộng 1.001 lượt trả giá. Cuối cùng, người đàn ông đến từ Chiết Giang đã thắng.

Ban tổ chức sau đó xác nhận đây không phải cuộc đấu giá giả, mà là một phần trong chương trình khuyến mãi dịp “Double Eleven” (11/11). Dù phần chênh lệch giá đã được nền tảng hỗ trợ, người thắng cuộc vẫn phải nộp khoảng 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7,7 triệu đồng) tiền thuế trước bạ - con số cao hơn 180 lần giá trúng thầu.

Tuy nhiên, rắc rối thực sự vẫn còn ở phía trước: Hạc Cương có mùa đông rất khắc nghiệt, riêng chi phí sưởi ấm hàng năm cho căn hộ này đã có thể lên tới gần 2.000 tệ. Nếu cộng thêm phí quản lý, khấu hao và chi phí bảo trì, tổng chi phí duy trì căn hộ mỗi năm sẽ không nhỏ.

Điều đáng lo ngại hơn nữa là tại Hạc Cương (Hegang), nguồn cung nhà ở đã qua sử dụng đang vượt xa nhu cầu. Ngay cả khi mua được căn nhà với giá rẻ, bạn cũng có thể không tìm được người mua nếu muốn bán lại trong tương lai. Việc thắng đấu giá căn hộ chỉ với 11 tệ tuy có vẻ như đổi một bữa ăn lấy cả ngôi nhà, nhưng trên thực tế bạn có thể phải gánh chịu các chi phí duy trì sở hữu lâu dài, nghĩa là nếu không dùng để ở thì căn nhà này sẽ chỉ là gánh nặng, bán cũng không xong.

Trong dịp lễ mua sắm 11/11 năm 2024, nền tảng của Alibaba cũng tổ chức đấu giá một bất động sản có tầm nhìn hướng biển tại Nhũ Sơn (Rushan), tỉnh Sơn Đông, với mức giá khởi điểm chỉ 11 nhân dân tệ. Mặc dù mức giá cực thấp này thu hút sự chú ý lớn, các chuyên gia cảnh báo rằng khi mua nhà, người mua không nên chỉ nhìn vào giá giao dịch mà cần đặc biệt lưu tâm đến các loại thuế, chi phí duy trì sở hữu và khả năng thanh khoản (khó khăn khi bán lại) - đây mới chính là những yếu tố then chốt cần được cân nhắc kỹ lưỡng.