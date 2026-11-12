Căn hộ 68 m² giá chưa đến 40.000 đồng gây sốt trong ngày hội giảm giá

Một người mua sắm Trung Quốc đã gây xôn xao trên mạng xã hội sau khi mua được một căn hộ rộng 68 mét vuông chỉ với giá 11 nhân dân tệ trong chương trình khuyến mãi mua sắm Ngày Độc Thân 11/11. Ảnh: QQ.com.

Một căn hộ hai phòng ngủ rộng 68 m² tại Trung Quốc vừa được bán với giá chỉ 11 nhân dân tệ (khoảng 1,7 USD, tương đương gần 40.000 đồng) trong dịp mua sắm Double 11 (ngày 11/11). Thương vụ có mức giá khó tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Double 11 do sàn thương mại điện tử Taobao khởi xướng năm 2009, được xem là phiên bản Black Friday của Trung Quốc. Chương trình giảm giá kéo dài suốt một tháng, thường kết thúc vào giữa tháng 11. Năm ngoái, tổng giá trị hàng hóa giao dịch trực tuyến trong dịp này vượt 1.600 tỷ nhân dân tệ (khoảng 240 tỷ USD).

Căn hộ nói trên nằm trên tầng 7 của một tòa nhà tại tỉnh Hắc Long Giang, vùng Đông Bắc Trung Quốc. Đây là căn hộ hai phòng ngủ, diện tích 68 m², được đưa ra đấu giá trên nền tảng Alibaba Auction. Taobao và Alibaba Auction đều thuộc tập đoàn Alibaba.

Phiên đấu giá bắt đầu với mức giá khởi điểm chỉ 1 nhân dân tệ. Mỗi lượt trả giá được tăng thêm 0,01 nhân dân tệ, nhưng mức giá tối đa được ấn định là 11 nhân dân tệ.

Theo dữ liệu từ nền tảng, có tới 1.677 người tham gia, với tổng cộng 1.001 lượt trả giá trước khi phiên đấu giá khép lại ngày 5/11.

Căn hộ cuối cùng thuộc về một người mua giấu tên đến từ khu vực Giang Tô - Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Người này giành chiến thắng nhờ là người đầu tiên đưa ra mức giá tối đa 11 nhân dân tệ (42.000 đồng). Tiền mua căn hộ và phí giao dịch trên nền tảng đều đã được thanh toán.

Trong buổi phát trực tiếp phiên đấu giá, người thắng cuộc cho biết chính anh cũng bất ngờ trước kết quả. Tuy nhiên, anh không có ý định chuyển đến Hắc Long Giang sinh sống.

Thay vào đó, anh dự định giữ căn hộ làm nơi nghỉ dưỡng, thỉnh thoảng ghé thăm trong những chuyến du lịch mùa đông.

Dù chỉ trả 11 nhân dân tệ để mua nhà, người này vẫn phải nộp thêm khoảng 2.000 nhân dân tệ (7,7 triệu đồng) tiền thuế trước bạ để hoàn tất thủ tục sang tên.

Theo các ứng dụng bất động sản địa phương, căn hộ có giá trị thị trường ước tính khoảng 40.000 nhân dân tệ (khoảng 154 triệu đồng). Giá bán lại trung bình của các căn hộ trong cùng khu chung cư vào khoảng 2.700 nhân dân tệ/m² (10,4 triệu đồng/m²).

Một quản lý của đơn vị tổ chức đấu giá nói với trang tin Fengmian News rằng đây là chương trình khuyến mãi Double 11 của Alibaba Auction. Nền tảng đã bù phần chênh lệch giữa giá đấu thành công và giá trị căn hộ.

Thương vụ nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, với nhiều ý kiến trái chiều.

“Tôi ghen tị quá. Sao đến khi phiên đấu giá kết thúc tôi mới biết chuyện này?”, một người dùng bình luận.

Một người khác cảnh báo: “Nếu ít khi đến ở, tiền phí quản lý hằng năm sẽ trở thành khoản chi vô ích”.

“Giống như mua được một tòa lâu đài với giá 1 USD: mua thì rẻ, nhưng không thể kham nổi chi phí duy trì”, một người dùng khác nhận xét.

Các chuyên gia pháp lý cũng khuyến cáo người mua không nên vội vàng trước những lời chào bán bất động sản với giá rẻ bất thường.

Ông Wang Yuchen, luật sư tại Công ty Luật Jinsu ở Bắc Kinh, lưu ý những căn nhà có giá siêu rẻ có thể tiềm ẩn nhiều rắc rối. Người mua có thể gặp tình trạng giấy tờ sở hữu không rõ ràng, thuế chưa nộp, phí tồn đọng hoặc phải gánh chi phí pháp lý rất lớn nếu xảy ra tranh chấp.

Đây không phải lần đầu tiên tại Trung Quốc xuất hiện những phiên đấu giá nhà với mức giá thấp đến khó tin.

Tháng 11/2024, một phụ nữ từng mua căn hộ ven biển rộng 40 m² tại thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, với giá 11 nhân dân tệ. Khi đó, giá trị căn hộ này chưa đến 50.000 nhân dân tệ.

Theo những người trong ngành, các phiên đấu giá nhà giá rẻ như vậy chủ yếu nhằm thu hút sự chú ý, tạo hiệu ứng truyền thông trước khi triển khai những đợt bán bất động sản tiếp theo.

Theo SCMP