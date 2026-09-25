Cần hành động sau khi 'nghe phụ nữ nói'

Các cán bộ Hội LHPN phường Hai Bà Trưng tại Hội nghị

Sáng 25/9, tại Hội LHPN phường Hai Bà Trưng, Hà Nội diễn ra Hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội 3 tháng cuối năm 2026 và tổ chức các hoạt động “Tháng lắng nghe phụ nữ nói” năm 2026.

Từ hội nghị, việc lắng nghe được triển khai tới các chi hội, diễn đàn trực tiếp và các kênh trực tuyến, tập trung vào những vấn đề phụ nữ đang quan tâm trong cuộc sống và công việc.

Chị Đỗ Thanh Vân, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm

"Phụ nữ cũng cần có thời gian cho mình, để phát triển bản thân, giao lưu và làm những điều mình yêu thích"- chị Đỗ Thanh Vân, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm bày tỏ. Khi chồng con cùng chia sẻ việc nhà, phụ nữ sẽ bớt đi một phần gánh nặng và có thời gian tham gia các hoạt động tại cơ sở, sinh hoạt câu lạc bộ, tập thể thao hoặc đơn giản là làm một việc mình yêu thích.

Ở nơi chị sinh hoạt, nhiều hội viên đang tìm cách tăng thu nhập, duy trì công việc hoặc bắt đầu một việc làm mới. Vì vậy, chị Vân mong phụ nữ được tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn, có thêm cơ hội việc làm và được tập huấn những kỹ năng sát với công việc hiện nay, như bán hàng online, livestream, giới thiệu sản phẩm trên nền tảng số.

"Có người có sản phẩm nhưng chưa biết bán hàng thế nào, có người muốn làm nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Nếu được hướng dẫn đúng, chị em sẽ tự tin hơn", chị nói.

Chị Đặng Thị Hồng Hà, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ tổ dân phố Đồng Nhân 55

Từ khu dân cư, chị Đặng Thị Hồng Hà, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ tổ dân phố Đồng Nhân 55, cũng nhìn thấy nhu cầu được chia sẻ của phụ nữ. Mỗi độ tuổi, mỗi hoàn cảnh có một mối quan tâm riêng. Có người cần được hướng dẫn khi gặp khó khăn, có người đơn giản muốn tìm một nơi để nói ra điều mình đang vướng mắc.

Những câu chuyện từ cơ sở là một phần lý do Hội LHPN phường Hai Bà Trưng triển khai "Tháng nghe phụ nữ nói" năm 2026, từ ngày 25/9 đến hết 30/10. Thay vì chỉ ghi nhận ý kiến trong các cuộc họp, Hội đặt việc lắng nghe ở nhiều nơi, từ các chi hội, diễn đàn trực tiếp đến các kênh trực tuyến.

Theo kế hoạch, 100% chi hội tổ chức sinh hoạt hội viên quý IV gắn với diễn đàn "Lắng nghe phụ nữ nói", tập trung vào những vấn đề gần với đời sống như việc làm, sinh kế, khởi nghiệp, vốn, kinh doanh hộ gia đình và bán hàng trên nền tảng số; y tế, giáo dục, an sinh xã hội; xây dựng gia đình, khu dân cư và chuyển đổi số.

Nhiều ý kiến đóng góp được đưa ra tại hội nghị

Một diễn đàn cấp phường dự kiến tổ chức trước ngày 10/10 tại trụ sở Đảng ủy phường, số 19 Thể Giao. Phụ nữ cũng có thể gửi ý kiến qua "Cổng Mặt trận số", fanpage Hội LHPN phường Hai Bà Trưng và mã QR được giới thiệu tại các chi hội.

Bà Nguyễn Thanh Tú, Chủ tịch Hội LHPN phường Hai Bà Trưng, cho rằng mỗi nhóm phụ nữ có một nhu cầu khác nhau và việc lắng nghe cần đi sát những nhu cầu đó.

"Cùng là câu chuyện về việc làm nhưng có người cần vốn để bắt đầu, có người cần một công việc phù hợp, có người cần được hướng dẫn kỹ năng bán hàng, sử dụng công nghệ để duy trì sinh kế. Vì vậy, việc nắm bắt ý kiến phải đi sát từng nhóm phụ nữ, từng khu dân cư", bà Tú nói.

Theo bà Tú, Hội cũng muốn mở rộng việc lắng nghe tới những phụ nữ trước đây ít tham gia hoạt động Hội. Bởi một câu chuyện của một cá nhân có thể cho thấy nhu cầu chung của nhiều phụ nữ trong khu dân cư. "Điều chúng tôi quan tâm là phụ nữ nói gì, vì sao họ có nhu cầu đó và Hội có thể làm gì từ những điều họ nói ra", bà Tú chia sẻ.

Hội nghị mở đầu các hoạt động “Tháng lắng nghe phụ nữ nói”, nơi những vấn đề từ đời sống phụ nữ được đưa ra trao đổi và tìm hướng giải quyết

Sau khi tiếp nhận, các ý kiến sẽ được phân loại, chuyển tới cơ quan, đơn vị liên quan và theo dõi kết quả.

Trong tháng 10, Hội dự kiến tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ - cộng đồng tại Công viên Thống Nhất, với sự tham gia của 6 câu lạc bộ trực thuộc. Đây là dịp để hội viên gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ thêm những nhu cầu trong đời sống cộng đồng.

"Tôi mong những người có trách nhiệm không chỉ lắng nghe phụ nữ nói gì mà quan tâm đến việc sau lắng nghe sẽ làm gì", chị Vân nói.