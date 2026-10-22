Cần 'hạ nhiệt' những căng thẳng trong trường học

Liên quan vụ nam sinh hành hung cô giáo ngay trong lớp học tại trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội), chuyên gia giáo dục Bùi Khánh Nguyên cho rằng, bên cạnh việc xử lý nghiêm hành vi bạo lực, cần nhìn nhận những vấn đề sâu xa đang tác động đến môi trường học đường.

Từ gần 30 năm quan sát và làm việc trong lĩnh vực giáo dục, ông Nguyên chỉ ra hai vấn đề đáng lo ngại hiện nay là sự rạn nứt trong các mối quan hệ và tình trạng căng thẳng kéo dài trong trường học.

Chuyên gia Bùi Khánh Nguyên lo ngại, khi học sinh coi việc học là gánh nặng, trường học trở thành nơi tạo thêm áp lực, các em dễ nảy sinh tâm lý bất mãn, chống đối, thậm chí có những hành vi thiếu kiểm soát.

Theo ông Nguyên, mối quan hệ giữa giáo viên với học sinh, gia đình với nhà trường và giữa học sinh với nhau đang xuất hiện những biểu hiện xuống cấp. Giáo viên chịu áp lực từ công việc ngoài chuyên môn, các phong trào thi đua; Phụ huynh có thể bất mãn trước tình trạng học thêm cưỡng ép, sự chèn ép hoặc phân biệt đối xử.

“Khi những mối quan hệ xấu đi, rất khó để học sinh còn tin tưởng trường học là môi trường tôn nghiêm, công bằng và trật tự” - ông Nguyên nhận định.

Vấn đề thứ hai là áp lực học đường ngày càng lớn. Chương trình học, thi cử, bệnh thành tích, học thêm tràn lan cùng những tác động tiêu cực từ mạng xã hội, gia đình và xã hội có thể khiến môi trường giáo dục luôn trong trạng thái “căng như dây đàn”.

Theo vị chuyên gia này, một môi trường giáo dục lành mạnh phải giúp học sinh yêu thích khám phá tri thức, được tôn trọng, đối xử công bằng và có cơ hội phát triển toàn diện, thay vì thường xuyên chịu áp lực.

Nam sinh trường THPT Mạc Đỉnh đánh cô giáo ngay trên bục giảng. Ảnh cắt từ clip

Từ vụ việc tại trường THPT Mạc Đĩnh Chi, chuyên gia Bùi Khánh Nguyên nhấn mạnh sự cần thiết phải nhìn nhận trách nhiệm của cả gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục nhân cách, kiểm soát cảm xúc và ngăn ngừa hành vi bạo lực ở học sinh.

Để phòng ngừa những vụ việc tương tự, các trường học cần chủ động “hạ nhiệt” căng thẳng ngay trong lớp học, giảm áp lực thành tích, đánh giá học sinh trung thực, duy trì kỷ cương và quan tâm hơn đến sức khỏe tinh thần của cả thầy lẫn trò.

“Dạy trẻ là dạy mình. Mỗi khi trẻ em đi sai đường, đó là cơ hội để nhà trường nhìn lại mình, thầy cô giáo soi lại mình và điều chỉnh” - chuyên gia Bùi Khánh Nguyên chia sẻ.