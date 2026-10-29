Cần giúp người trẻ có đủ trí tuệ, bản lĩnh để mở ra những bước đi mới cho Phật giáo

Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương

"Theo tôi, lớp Phật tử trẻ không chỉ là thế hệ kế thừa, mà còn là lực lượng góp phần định hình tương lai Phật giáo Việt Nam. Điều quan trọng không phải chỉ là có bao nhiêu người trẻ đến chùa, mà là có bao nhiêu người thực sự đưa Phật pháp vào đời sống, chuyển hóa bản thân và phụng sự xã hội. Vì vậy, công tác hướng dẫn Phật tử trẻ cần chuyển từ truyền thừa sang trao quyền, từ truyền đạt giáo lý sang nuôi dưỡng năng lực thực hành, từ tổ chức sinh hoạt sang đào tạo những người có khả năng phụng sự và sáng tạo.

Tuy nhiên, muốn người trẻ kế thừa xứng đáng, thế hệ đi trước không chỉ trao lại gia tài tâm linh, mà còn phải trao niềm tin, cơ hội và trách nhiệm. Đừng chỉ đào tạo người trẻ tiếp bước tiền nhân, mà hãy giúp họ đủ trí tuệ và bản lĩnh để mở ra những bước đi mới cho Phật giáo trong thời đại hôm nay.

Từ thực tiễn công tác hướng dẫn Phật tử, tôi mong rằng Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần này không chỉ ghi nhận vai trò của cư sĩ trên phương diện tổ chức, mà cần tạo cơ sở để lực lượng cư sĩ phát huy đầy đủ năng lực, trí tuệ và tinh thần phụng sự. Chúng ta nên quan tâm ba vấn đề: Xác định rõ vị trí của cư sĩ trong cơ cấu Giáo hội; Mở rộng cơ hội tham gia đóng góp ý kiến, hoạch định và thực hiện Phật sự; Gắn quyền lợi với trách nhiệm, bảo đảm sự bình đẳng, minh bạch và phù hợp với giới luật, tôn chỉ của Giáo hội.

Công tác hướng dẫn Phật tử trẻ cần chuyển từ truyền thừa sang trao quyền, từ truyền đạt giáo lý sang nuôi dưỡng năng lực thực hành, từ tổ chức sinh hoạt sang đào tạo những người có khả năng phụng sự và sáng tạo.

Theo tôi, cư sĩ không chỉ là người hộ trì Tam bảo, mà còn là nguồn lực trí tuệ, nhân lực và xã hội quan trọng của Giáo hội. Hiến chương cần tạo điều kiện để cư sĩ không chỉ được mời gọi phụng sự, mà còn có cơ chế chính đáng để phát huy năng lực và chịu trách nhiệm đối với những Phật sự được giao. Đó là một trong những nền tảng để xây dựng Giáo hội vững mạnh từ sự đồng tâm, hiệp lực của cả Tăng Ni và cư sĩ Phật tử.

Bên cạnh đó, theo tôi, có ba vấn đề then chốt cần tiếp tục hoàn thiện trong Hiến chương tu chỉnh lần này đó là Phân định rõ chức năng, thẩm quyền và trách nhiệm của các cấp; Phát huy dân chủ, minh bạch trong lãnh đạo, điều hành; Tăng cường cơ chế đối thoại, giải quyết bất đồng trên tinh thần hòa hợp. Đặc biệt, tinh thần “Lục hòa cộng trụ” cần được xem là nền tảng trong tổ chức và vận hành Giáo hội. Hoàn thiện Hiến chương không chỉ nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, mà còn phải bảo đảm sự hài hòa giữa kỷ cương và dân chủ, giữa trách nhiệm cá nhân và sức mạnh tập thể, để Giáo hội phát triển ổn định, đoàn kết và bền vững.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, GHPGVN cần tạo những bước tiến mạnh mẽ trên ba phương diện: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản trị và hoằng pháp; Tăng cường giao lưu, hợp tác Phật giáo quốc tế; Phát huy hơn nữa vai trò nhập thế của Phật giáo trong các hoạt động giáo dục, từ thiện, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Chúng tôi kỳ vọng Giáo hội vừa kế thừa vững chắc truyền thống Phật giáo dân tộc, vừa chủ động thích ứng với thời đại, lấy trí tuệ, từ bi và tinh thần phụng sự làm nền tảng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước hòa bình, phát triển và thịnh vượng, đúng với phương châm 'Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội'".