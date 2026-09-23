Cần Giờ mở Tuyến đường nghệ thuật giới thiệu văn hóa, lịch sử vùng biển

Nghi thức khai mạc triển lãm

Sáng 23.9, tại tuyến đường Lê Thương, UBND xã Cần Giờ, TP.HCM khai mạc Tuyến đường nghệ thuật và không gian trưng bày hình ảnh, hiện vật về văn hóa, lịch sử Cần Giờ, phục vụ Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026.

Chương trình có sự tham dự của ông Kha Văn Phước, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cần Giờ; đại diện các cơ quan, đơn vị, Hội Vạn Lạch Lăng Ông Thủy tướng, các vị bô lão, bà con ngư dân cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân địa phương.

Tuyến đường nghệ thuật mang chủ đề “Cần Giờ - Bản sắc biển - Hướng tới tương lai”, diễn ra từ ngày 23-27.9.2026 tại tuyến đường Lê Thương và Công viên Cần Thạnh. Không gian triển lãm “Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ - Giữ hồn di sản, vươn tầm tương lai” giới thiệu tư liệu, hình ảnh và hiện vật gắn với quá trình hình thành, phát triển của vùng đất và đời sống cư dân ven biển.

Các nội dung được giới thiệu theo bốn nhóm, gồm Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đời sống lao động, văn hóa biển và quá trình phát triển của địa phương; công tác khôi phục, bảo vệ rừng ngập mặn Cần Giờ; các loại hình đánh bắt cùng công cụ lao động truyền thống của cư dân vùng sông, biển.

Tại tuyến đường còn có mô hình “Check-in Nghinh Ông - Chạm hồn biển Cần Giờ”, tạo không gian để người dân và du khách tham quan, tìm hiểu và lưu lại hình ảnh trong những ngày diễn ra lễ hội.

Các đại biểu tham quan triển lãm

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Kha Văn Phước, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cần Giờ đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường và mỹ quan trong suốt thời gian tổ chức.

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu các giá trị văn hóa, lịch sử đặc trưng của Cần Giờ, nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Nghinh Ông gắn với phát triển du lịch bền vững.

Tuyến đường nghệ thuật và không gian triển lãm là một trong những hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026, góp phần đưa các giá trị văn hóa, lịch sử của Cần Giờ đến gần hơn với người dân và du khách.