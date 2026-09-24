Cần Giờ khai hội Nghinh Ông với nhiều hoạt động văn hóa biển đặc sắc

Màn biểu diễn lân sư rồng thu hút người xem tại Công viên Cần Thạnh.

Theo đó, lễ thượng đại kỳ tại Công viên Cần Thạnh mở đầu chuỗi hoạt động trọng tâm của Lễ hội Nghinh Ông TP Hồ Chí Minh năm 2026. Trong ngày khai hội, các tiết mục biểu diễn lân sư rồng và võ nhạc góp thêm sắc màu cho không gian lễ hội. Người dân, du khách có dịp tìm hiểu các nghi thức gắn với đời sống ngư dân, đồng thời tham gia những hoạt động văn hóa tại địa phương.

Đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác – Cần Giờ.

Lễ hội bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ cá Ông (cá voi) của cư dân vùng biển Cần Giờ, có lịch sử từ năm Quý Sửu 1913. Với ngư dân, đây là dịp bày tỏ lòng thành kính đối với Thần Nam Hải, gửi gắm ước mong sóng yên biển lặng, đánh bắt thuận lợi và gia đình bình an. Trải qua nhiều thế hệ, những nghi thức ấy trở thành một phần trong đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng dân cư ven biển.

Đại biểu dâng hương tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Chiến khu Rừng Sác trong khuôn khổ Lễ hội Nghinh Ông.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cần Giờ, cho biết lễ hội Nghinh Ông thể hiện lòng biết ơn của con người đối với thiên nhiên, đồng thời nhắc nhớ hành trình khai phá, lập nghiệp bền bỉ của các thế hệ cư dân Cần Giờ. Lễ hội cũng là dịp tưởng nhớ các bậc tiền nhân và những Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên vùng đất Rừng Sác.

Các đại biểu, lãnh đạo xã Cần Giờ dẫn đầu đoàn thỉnh đại kỳ lễ hội.

Bên cạnh lễ thượng đại kỳ, chương trình năm nay có lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác – Cần Giờ và Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Chiến khu Rừng Sác cùng các nghi lễ truyền thống gồm lễ Nghinh Ông, cúng tiền hiền, hậu hiền, bạn cũ lái xưa, cúng đại lễ, hát bội và lễ mừng công ngư dân. Mỗi hoạt động góp phần thể hiện lòng tri ân đối với người đi trước cũng như những người gắn bó với nghề biển.

Nghi lễ thỉnh đại kỳ .

Phần hội được tổ chức với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động thể dục thể thao, trò chơi dân gian, giới thiệu ẩm thực và triển lãm. Tại Công viên Cần Thạnh cùng một số tuyến đường ở Cần Giờ, không gian trưng bày hình ảnh, hiện vật giới thiệu quá trình hình thành lễ hội, văn hóa biển và đời sống cư dân địa phương. Các hoạt động này tạo thêm điểm tham quan cho du khách, đồng thời giúp người trẻ hiểu hơn về một lễ hội đã gắn bó lâu đời với quê hương mình.

Ban tổ chức kêu gọi người dân cùng giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, đón tiếp du khách thân thiện và ứng xử văn minh trong suốt thời gian diễn ra lễ hội; qua đó, những giá trị truyền thống của lễ hội Nghinh Ông tiếp tục được gìn giữ trong đời sống cộng đồng, song hành với hình ảnh một Cần Giờ mến khách, nghĩa tình.

Nghi thức thượng đại kỳ tại Công viên Cần Thạnh mở đầu Lễ hội Nghinh Ông TP Hồ Chí Minh năm 2026.

Không khí trang nghiêm tại lễ thượng đại kỳ ở Công viên Cần Thạnh

Lá đại kỳ được kéo lên trong nghi thức thượng đại kỳ ngày 24/9 tại xã Cần Giờ.