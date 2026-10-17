Cần giảm lãi suất cho vay 1,5-2% đối với sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên

Chiều 16/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm, trong đó yêu cầu khẩn trương triển khai các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất, phấn đấu giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cuộc họp có sự tham dự của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn, lãnh đạo Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các ngân hàng thương mại.

Bảo đảm an toàn hệ thống và hỗ trợ tăng trưởng

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, tại cuộc họp, Phó Thủ tướng ghi nhận sự phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính trong điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và hỗ trợ tăng trưởng.

Phó Thủ tướng yêu cầu NHNN chỉ đạo tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên (ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân)

Tuy nhiên, diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới tiếp tục tạo áp lực đối với điều hành lãi suất, tỷ giá và kiểm soát lạm phát. Mặt bằng lãi suất cho vay còn cao, làm tăng chi phí vốn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, người dân. Trong khi đó, rủi ro nợ xấu vẫn tiềm ẩn, đặt ra yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt nhưng phải bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, nhất là Kết luận số 106 ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương.

Chính sách tiền tệ cần được điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác; kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đồng thời hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Giảm lãi suất thực chất, hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Phó Thủ tướng nhấn mạnh là khẩn trương triển khai các giải pháp thực chất, hiệu quả, kịp thời nhằm giảm mặt bằng lãi suất. Theo đó, yêu cầu đặt ra là giảm lãi suất cho vay từ 1,5–2% đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện để doanh nghiệp giảm chi phí tài chính, duy trì sản xuất, mở rộng đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ngân hàng Nhà nước phải nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm trong thực hiện các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất thời gian qua; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật và chỉ đạo về lãi suất. Những tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm yêu cầu ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay hoặc có hành vi cạnh tranh lãi suất không lành mạnh phải được kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo thẩm quyền.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ (ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân)

Phó Thủ tướng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về hiệu quả triển khai các giải pháp giảm lãi suất cho vay, ổn định mặt bằng lãi suất và bảo đảm thanh khoản cho các ngân hàng thương mại.

Cùng với đó, các tổ chức tín dụng phải tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên; tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ngân hàng Nhà nước cũng cần thực hiện tái cấp vốn với lãi suất hợp lý cho các ngân hàng tham gia chương trình cho vay nhà ở xã hội.

Kiểm soát rủi ro, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh yêu cầu giảm lãi suất, Phó Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, xử lý hiệu quả nợ xấu và hạn chế nợ xấu phát sinh. Công tác thanh tra, giám sát hoạt động cấp tín dụng cần được tăng cường, nhất là đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, trong đó có bất động sản.

Việc cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng phải tiếp tục gắn với xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm công khai, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật. Các tổ chức tín dụng yếu kém, ngân hàng thương mại thuộc diện kiểm soát đặc biệt cần được xử lý, cơ cấu lại theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, cần khẩn trương nhận diện và xử lý triệt để tình trạng sân sau, sở hữu chéo, sở hữu ngầm, thao túng, chi phối hoạt động của các tổ chức tín dụng; kiên quyết xử lý vi phạm, không để rủi ro tích tụ và lan truyền, ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng.

Chính phủ yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Đối với các ngân hàng thương mại, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiêm túc thực hiện quy định pháp luật và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất, tín dụng và an toàn hoạt động; tiếp tục tiết giảm chi phí, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát rủi ro. Việc công khai, minh bạch lãi suất theo quy định cũng là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm quyền lợi của khách hàng và nâng cao trách nhiệm của tổ chức tín dụng.

Việc giảm lãi suất cho vay được đặt ra đồng thời với yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ này sẽ góp phần cải thiện khả năng tiếp cận vốn, giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp, người dân, qua đó hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.