Nghị quyết đã chỉ rõ: phải chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; xử lý việc chậm, việc tồn đọng, điểm nghẽn; không để tình trạng đăng ký thi đua hình thức, chậm triển khai, chậm chuyển biến. Đây là yêu cầu rất đáng chú ý, bởi một trong những hạn chế kéo dài trong hoạt động quản lý nhà nước hiện nay chính là khâu tổ chức thực hiện. Chủ trương đã có, nhiệm vụ đã giao nhưng kết quả ở một số lĩnh vực vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong các nhiệm vụ trọng tâm, áp lực lớn nhất thuộc về lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, có những vướng mắc cần sự phối hợp của nhiều cơ quan nên đòi hỏi tất cả phải chủ động kết nối triển khai nhanh. Các sở, ngành cần rà soát lại từng nhiệm vụ được giao, chỉ ra vướng mắc nằm ở khâu nào, thẩm quyền giải quyết thuộc cấp nào. Việc thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết, không đẩy lên cấp trên. Việc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất phương án, không để hồ sơ nằm chờ mà không có thời hạn xử lý.

Đặc biệt, nguyên tắc "6 rõ" cần được thực hiện nghiêm. Giao nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả. Những nhiệm vụ chậm tiến độ phải được kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm.

Đồng thời, công tác cải cách hành chính cần được chú trọng hơn nữa. Kết quả được thể hiện qua việc người dân và doanh nghiệp giảm được thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí giải quyết hồ sơ. Khi gặp vướng mắc được giải quyết kịp thời.

Các cơ quan quản lý cũng cần thay đổi cách làm việc với doanh nghiệp. Đồng Nai đặt mục tiêu tăng trưởng cao, việc thu hút đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không thể kêu gọi doanh nghiệp mở rộng đầu tư trong khi những vướng mắc về thủ tục, đất đai, quy hoạch, xây dựng chưa được giải quyết kịp thời. Mỗi kiến nghị cần có đầu mối tiếp nhận, thời hạn xử lý và cơ quan chịu trách nhiệm. Tránh tình trạng doanh nghiệp phải đi nhiều nơi, hỏi nhiều cơ quan nhưng cuối cùng vẫn không biết ai giải quyết.

Ở cấp xã, phường, yêu cầu đặt ra cũng rất lớn. Nghị quyết yêu cầu mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn ít nhất 3 nhiệm vụ trọng tâm, việc khó, điểm nghẽn hoặc vấn đề tồn đọng để tập trung xử lý. Đây là cách làm cần thiết, bởi nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân lại phát sinh ngay từ cơ sở. Đó có thể là vi phạm đất đai, xây dựng, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị hoặc những kiến nghị kéo dài chưa được giải quyết. Chính quyền cơ sở phải nắm chắc tình hình, xử lý từ sớm, không để việc nhỏ tích tụ thành vấn đề phức tạp.

Từ nay đến hết năm 2026, khối lượng công việc còn rất lớn. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch, thu ngân sách nhà nước đạt 150 ngàn tỷ đồng, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, huy động các nguồn lực phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh… đều là những chỉ tiêu cần có kết quả cụ thể. Nghị quyết đã chỉ rõ nhiệm vụ, giải pháp. Vấn đề còn lại là quyết tâm đạt mục tiêu và năng lực tổ chức thực hiện của từng đơn vị.