Cần giải pháp cương quyết hơn để giảm tiêu thụ thuốc lá

Theo đại biểu Vũ Văn Tiến (đoàn Hải Phòng), việc sửa đổi luật lần này không chỉ là bổ sung một số quy định mà cần tạo ra những công cụ đủ mạnh để giảm tiêu dùng thuốc lá và giảm những chi phí mà gia đình, xã hội đang phải chi trả do tác hại của thuốc lá.

Trong đó, đối với cảnh báo sức khỏe trên bao thuốc, đại biểu Vũ Văn Tiến đề nghị nâng diện tích cảnh báo lên ít nhất 85% diện tích bao bì, tiến tới bao bì trơn, đồng thời, thường xuyên đổi mới cả hình ảnh và nội dung cảnh báo để nâng cao hiệu quả phòng ngừa. Thay vì những thông điệp chung chung, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, cảnh báo trên bao thuốc lá có thể chỉ rõ những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe như nguy cơ bệnh tật, tác hại của khói thuốc đối với trẻ em và những người xung quanh...

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Để bảo đảm môi trường không khói thuốc, ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, quy định pháp luật hiện hành đã xác định các địa điểm cấm hút thuốc, nghĩa vụ của người hút thuốc và trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc. Dự thảo luật tiếp tục mở rộng phạm vi bảo vệ tại các cơ sở giáo dục theo hướng áp dụng quy định cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên đối với cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó, cần cụ thể hóa hơn trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc, đồng thời, rà soát chế tài theo hướng đủ sức răn đe đối với hành vi vi phạm và cả trường hợp buông lỏng quản lý, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm theo quy định.

Cùng với đó, đại biểu Quốc hội cũng đề nghị kiểm soát thuốc lá thông qua chính sách thuế, giá và hạn chế trưng bày tại điểm bán. Cụ thể, cần tiếp tục điều chỉnh chính sách thuế, giá theo hướng giảm khả năng chi trả đối với thuốc lá. Cần cấm thực chất việc trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức tại điểm bán, hạn chế tối đa các trường hợp ngoại lệ.

Có thể thấy, việc triển khai đồng bộ các giải pháp, từ nâng cao nhận thức cộng đồng, thay đổi thái độ và hành vi đến tác động trực tiếp vào "túi tiền" của người hút thuốc, sẽ góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, hướng tới giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.