Cần giải pháp chuyển đổi phương tiện xe tự chế tại các làng nghề

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) dẫn dự báo của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) dự báo năm 2026 sẽ là một trong 4 năm nóng nhất từng được ghi nhận, trong bối cảnh hiện tượng El Nino đang phát triển mạnh, góp phần làm gia tăng nhiệt độ toàn cầu, đẩy nhanh quá trình nóng lên của đại dương và làm trầm trọng thêm các hiện tượng thời tiết cực đoan.