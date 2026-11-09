Cần giải pháp chuyển đổi phương tiện xe tự chế tại các làng nghề
Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), từ ngày 15/8 – 14/9/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 216 trường hợp xe tự sản xuất, lắp ráp. Mặc dù lực lượng chức năng nhiều lần ra quân tuyên truyền, vận động và xử lý nhưng xe tự chế vẫn được sử dụng để vận chuyển hàng hóa tại nhiều làng nghề ở Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/can-giai-phap-chuyen-doi-phuong-tien-xe-tu-che-tai-cac-lang-nghe-246261109150716105.htm