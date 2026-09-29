Cần giải pháp căn cơ để nâng cấp Quốc lộ 63

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Các ổ voi, ổ gà đọng nước vào mùa mưa gây khó khăn cho phương tiện di chuyển.

Mặc dù ngành chức năng quản lý tuyến đã có động thái nâng cấp, nhưng việc nâng cấp theo từng đoạn và chắp vá. Người dân ở tỉnh Cà Mau kiến nghị chức năng đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, đồng thời thực hiện nâng cấp mở rộng toàn tuyến để đảm bảo đồng bộ, tăng hiệu quả khai thác.

Theo người dân tỉnh Cà Mau, hiện bước vào cao điểm mùa mưa nên việc di chuyển trên tuyến đường Quốc lộ 63 với nhiều ổ voi, ổ gà tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn giao thông, nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra nguyên nhân chính là do mặt đường bong tróc, đường hẹp.

Anh Phạm Xuân Thái, tài xế xe tải tỉnh Cà Mau thường xuyên di chuyển trên tuyến phường Tân Thành (Cà Mau) đến phường Rạch Giá (An Giang) cho hay, con đường này bình thường đã hẹp với chiều ngang nhiều nơi còn khoảng 4,6 – 5m (do người dân lấn chiếm lề đường), cộng với nhiều ổ voi, ổ gà nên việc di chuyển trên tuyến gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là bước vào mùa mưa mặt đường càng trở nên “ tệ” hơn rất nhiều.

“Tuyến đường càng xuống cấp khi bước vào những tháng mưa nhiều nên xe di chuyển qua đoạn này phải chạy chậm tốn nhiều thời gian, nhiên liệu cho một chuyến vận chuyển hàng hóa. Nhiều khi xe tải bị lọt lề đường khi hai xe qua mặt gây ùn tắc giao thông hàng giờ”, anh Phạm Xuân Thái, tài xế xe tải tỉnh Cà Mau bày tỏ.

Quốc lộ 63 đoạn qua phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau có nhiều điểm bong tróc, gây khó khăn khi di chuyển.

Còn đối với ông Nguyễn Văn Uyển xã Tân Lộc cho hay, bước vào mùa mưa thì mặt đường thường xuyên trũng nước, từ đó các "ổ voi, ổ gà" ngày càng xuất hiện lớn dần. Hiện nay nhiều đoạn cũng đã được đầu tư nâng cấp, nhưng việc triển khai thi công khá chậm, việc nâng cấp chưa đồng bộ nên chưa mang lại hiệu quả sử dụng tối đa nhất.

"Nâng cấp đường theo từng đoạn, khi đoạn này vừa nâng cấp hoàn thành thì đoạn đường khác tiếp tục hư hỏng, gần 3 năm qua người dân chưa có được một con đường bằng phẳng nguyên vẹn để di chuyển”, ông Nguyễn Văn Uyển, xã Tân Lộc thông tin.

Ông Uyển cũng đề xuất, cơ quan chức năng quản lý tuyến đường cần có giải pháp căn cơ hơn trong việc nâng cấp, tránh nâng cấp theo kiểu lắp vá; đồng thời mở rộng tuyến bởi vì tuyến đường quá hẹp, hai xe tải có tải trọng 5-10 tấn qua mặt thì xe gắn máy trên đường phải dừng di chuyển để đảm bảo an toàn.

Thông tin từ Khu quản lý đường bộ IV (Cục đường bộ Việt Nam), đơn vị đang triển khai thực hiện Dự án sửa chữa mặt đường và hệ thống an toàn giao thông các đoạn KM 95+907 – KM97+080, KM 100 – KM100+075, KM100 + 399 – KM 101+432, KM 101 + 583 – KM104+200 thuộc Quốc lộ 63 – Đường Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Hiện đang thực hiện các hạng mục đắp taluy một số đoạn, tiến hành cấp phối đá dăm. Bước vào mùa mưa nên tiến độ thi công chậm hơn so với kế hoạch đề ra, điều này cũng gây khó khăn cho người dân di chuyển.

Bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã Trí Phái cho hay, tuyến Quốc lộ 63 đi qua địa bàn khoảng 14 km (từ cống Đầu Nai đến trung tâm xã Trí Phải), đã nâng cấp trải nhựa nóng 3 đoạn chiều hơn 3 km. Tuy nhiên, vẫn còn một số đoạn chưa nâng cấp xuất hiện hư hỏng khá nhiều, người dân ở địa phương cũng nhiều lần kiến nghị sớm nâng cấp phần tuyến còn lại và mở rộng tuyến đường.

Mặt đường Quốc lộ 63 xuống cấp nghiêm trọng.

Người dân sống hai bên tuyến Quốc lộ 63 đang mong chờ ngành chức năng quản lý tuyến sớm có giải pháp căn cơ để nâng cấp và mở rộng toàn tuyến Quốc lộ 63 nhằm giúp việc lưu thông dễ dàng, hạn chế rủi ro tai nạn giao thông; phục vụ tốt hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cà Mau, tỉnh An Giang nói chung và các xã Trí Phải, Tân Lộc và phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) nói riêng.