Cần dứt điểm việc bồi thường, tái định cư phục vụ Dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh

Báo cáo về tiến độ thực hiện nhiệm vụ đối với việc bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành vào đầu tháng 10 này, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Khánh xác nhận, trong 24 nhiệm vụ được giao, UBND phường đã hoàn thành 9 nhiệm vụ, 15 nhiệm vụ còn lại đang được thực hiện. Trong đó, ngoài một số hộ dân đang được vận động bàn giao mặt bằng trong tháng 10 này, có hàng chục trường hợp đang được xem xét, bố trí tái định cư.

Liên quan đến việc bố trí tái định cư cho các hộ dân đủ điều kiện tại dự án này, từ cuối tháng 8, ông Nguyễn Văn Tứ, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh đã đề nghị UBND các phường Tân Khánh, Vĩnh Tân, Tân Hiệp và phường Phú Lợi rà soát, làm việc về quỹ nền đất tái định cư. Việc này nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về tập trung giải quyết các trường hợp tái định cư tại phường Vĩnh Tân, Tân Khánh, ưu tiên bố trí gần nơi ở cũ nhằm tạo sự đồng thuận của người dân.

Số nhà xưởng phải xác minh pháp lý sử dụng đất và xây dựng mất nhiều thời gian.

Trước đó, Sở Xây dựng cũng đã nhiều lần nhắc nhở và chỉ rõ quỹ nền đất có thể bố trí tái định cư cho người dân ở khu vực phường Tân Khánh, Vĩnh Tân trong diện giải toả phục vụ xây dựng tuyến cao tốc. Theo đó, tại Khu tái định cư Phú Hoà có 18 nền đất được xác định có khả năng bố trí ngay để giải quyết nhu cầu tái định cư cho các trường hợp đủ điều kiện thuộc phường Tân Khánh. Sở Xây dựng đề nghị phường này khẩn trương rà soát, bố trí các trường hợp đủ điều kiện vào khu tái định cư này. Đối với Khu dân cư - tái định cư Tân Hiệp, hiện có khoảng 130 nền đất có khả năng bố trí tái định cư cho người dân bị giải toả tại phường Tân Khánh và Vĩnh Tân, nhưng cần hoàn thiện một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Nhằm đẩy nhanh việc bồi thường, tái định cư cho người dân trong phạm vi dự án, ông Nguyễn Văn Tứ đề nghị các phường rà soát toàn bộ các trường hợp thuộc diện tái định cư và lấy ý kiến về nguyện vọng tái định cư của những hộ dân thuộc diện này. Đồng thời hoàn thiện pháp lý và hạ tầng khu tái định cư trên nhằm tháo điểm nghẽn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ bàn giao mặt bằng để xây dựng tuyến cao tốc.

Nhà xưởng chậm di dời.

Ngay từ tháng 6, bà Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Tổ trưởng Tổ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn phường Tân Khánh cũng đã chỉ đạo đối với việc bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. Cụ thể, bà Trần Thị Diễm Trinh giao UBND phường chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường rà soát, điều chỉnh số liệu đảm bảo thống nhất, chính xác phục vụ việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Riêng đối với 16 trường hợp nhà xưởng trong phạm vi dự án cần rà soát để xác định việc chấp hành các quy định về xây dựng, bà Trinh yêu cầu những trường hợp xây dựng không phép hoặc vi phạm trật tự xây dựng, cần xử lý và tổ chức cưỡng chế. Ngoài ra, với 36 trường hợp chưa được phê duyệt phương án bồi thường, Ban Quản lý dự án khu vực Tân Uyên phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để UBND phường xem xét, phê duyệt. Tuy nhiên, đến ngày 5/9, phường Tân Khánh mới chỉ bàn giao mặt bằng đối với đoạn có chiều dài 1,6km cho chủ đầu tư và đơn vị thi công, chưa bằng một nửa trong tổng số 3,64km chạy qua địa bàn phường Tân Khánh.

Tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn chạy qua khu vực Bình Dương có chiều dài lên đến hơn 45,7km. Đây là tuyến cao tốc trọng điểm kết nối trực tiếp giữa TP Hồ Chí Minh với TP Đồng Nai và với khu vực Tây Nguyên. Song, tiến độ bàn giao mặt bằng ì ạch đang ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu hoàn thành tuyến giao thông trọng điểm này.