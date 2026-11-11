Cần đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Gỡ vướng cho các dự án NOXH, nhà ở cho thuê

Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, ngày 30-9-2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 303/NQ-CP về giao chỉ tiêu phát triển NOXH, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030. Theo đó, Đà Nẵng được giao chỉ tiêu phát triển 26.279 căn, gồm 20.369 căn NOXH để bán và 5.910 căn nhà ở cho thuê. Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư đối với 10 dự án với quy mô khoảng 9.916 căn; giao chủ đầu tư 1 dự án với 831 căn; khởi công 4 dự án với 2.232 căn hộ và mở bán 4 dự án với 2.685 căn hộ. Trong 2 tháng cuối năm 2026, thành phố dự kiến khởi công thêm 8 dự án với khoảng 4.575 căn; hoàn thành 1 dự án và một phần của 2 dự án khác với khoảng 2.370 căn.

Giai đoạn 2026-2030, trên địa bàn thành phố hiện có 42 dự án NOXH độc lập và NOXH thuộc quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại đang được triển khai, với tổng quy mô 33.207 căn. Trong số này, dự kiến có 23.865 căn hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đã tiếp nhận và đang thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư đối với 13 dự án NOXH từ nguồn vốn ngoài ngân sách, với quy mô khoảng 13.819 căn.

Đối chiếu với chỉ tiêu được Chính phủ giao, tổng quy mô NOXH để bán của thành phố hiện đạt khoảng 29.910 căn, dự kiến hoàn thành 20.568 căn trong giai đoạn 2026-2030, cơ bản đáp ứng chỉ tiêu 20.369 căn. Tuy nhiên, đối với nhà ở cho thuê, tổng quy mô mới đạt khoảng 3.297 căn và dự kiến hoàn thành toàn bộ trong giai đoạn này, còn thiếu 2.613 căn so với chỉ tiêu 5.910 căn. Để bổ sung nguồn cung, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND thành phố thống nhất 3 vị trí với quy mô khoảng 3.000 căn để đầu tư nhà ở cho thuê từ nguồn Quỹ Nhà ở thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố cho biết, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án NOXH từ nguồn vốn ngoài ngân sách còn chậm do phải thực hiện nhiều thủ tục liên quan đến rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu, giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật kết nối. Trước thực tế này, Sở Xây dựng kiến nghị thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa các dự án NOXH, nhà ở cho thuê vào nhóm "luồng xanh", "luồng ưu tiên"; đồng thời triển khai song song các quy trình về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường. Qua đó, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục có liên quan.

Tại buổi làm việc, đại diện các nhà đầu tư nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, tập trung vào các vấn đề liên quan đến quy hoạch, quỹ đất, thủ tục đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng... Trên cơ sở các kiến nghị, lãnh đạo thành phố cùng đại diện các sở, ngành, địa phương trao đổi, định hướng giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai và hoàn thành theo kế hoạch.

Các nhà đầu tư nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam nhìn nhận, thành phố đang đối mặt với sự mất cân đối về cung - cầu NOXH giữa hai khu vực. Trong khi phía Bắc có nhu cầu rất lớn nhưng quỹ đất hạn chế thì phía Nam có quỹ đất rộng hơn nhưng nhu cầu thực tế thấp hơn. Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam đề nghị các nhà đầu tư mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất chuyển đổi một số khu đất thương mại - dịch vụ có hiệu quả khai thác thấp sang phát triển NOXH tại khu vực phía Nam. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, việc phát triển NOXH không thể chỉ chạy theo chỉ tiêu số lượng một cách máy móc mà cần thay đổi tư duy, xuất phát từ khảo sát nhu cầu thực tế của người dân và khả năng chi trả của từng nhóm đối tượng. Qua đó, bảo đảm các dự án sau khi hoàn thành thực sự đáp ứng nhu cầu về chỗ ở, tránh tình trạng đầu tư nhưng không phù hợp với nhu cầu thị trường. "Phát triển NOXH và nhà ở cho thuê là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa dân sinh to lớn. UBND thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư; đồng thời chỉ đạo sát sao các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao. Doanh nghiệp khi triển khai dự án NOXH phải cam kết, phối hợp với thành phố đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo đảm đúng tiêu chuẩn"- Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam nhấn mạnh.

Đà Nẵng cần đưa các dự án NOXH vào nhóm "luồng xanh".

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng khẳng định, Đà Nẵng là một trong những địa phương sớm triển khai các chỉ tiêu, chính sách ưu đãi của Trung ương về phát triển NOXH, hướng đến mục tiêu nhân văn là bảo đảm quyền có chỗ ở cho công nhân, người lao động, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế. Thời gian qua, HĐND và UBND thành phố đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực đất đai, tài chính phục vụ triển khai các dự án. Trên cơ sở những đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng đề nghị UBND thành phố và các sở, ngành tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; đồng thời rà soát nguồn lực triển khai các dự án NOXH cân đối nhu cầu vốn ngân sách hằng năm. Trong quá trình giải quyết thủ tục, các cơ quan, đơn vị cần đề cao trách nhiệm, không đùn đẩy, né tránh; hướng dẫn doanh nghiệp công khai, minh bạch, rõ ràng ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ ban đầu. Các xã, phường phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và chủ đầu tư trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời rà soát, xác định chính xác nhu cầu NOXH tại địa phương để có phương án bố trí phù hợp.

"Thường trực HĐND thành phố cam kết đồng hành cùng UBND thành phố trong việc ban hành, điều chỉnh các cơ chế, chính sách đặc thù; tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng, đất đai và ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp triển khai thực hiện các dự án"- Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.