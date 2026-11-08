Cần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành ĐT.269C

Sau nhiều kiến nghị của người dân và sự vào cuộc của chính quyền, nhà thầu thi công đã quay trở lại thảm nhựa những đoạn đã đủ điều kiện.

Dự án sửa chữa, cải tạo tuyến ĐT.269C, đoạn từ Km2+100 đến Km7+900, được UBND huyện Phú Bình phê duyệt ngày 10/4/2025. Tuyến dài 5,8km, mặt đường rộng 8-9m; kết cấu bê tông nhựa C16 dày 7cm.

Tại khu dân cư, Dự án được thiết kế xây dựng rãnh dọc B600 thoát nước. Đáng chú ý, Dự án không bố trí kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, nhưng 100% hộ dân ven đường đã đồng thuận hiến đất để mở rộng tuyến.

Sự ủng hộ ấy tạo điều kiện để triển khai Dự án, tuy nhiên tiến độ thi công kéo dài khiến nhiều đoạn vẫn là nền cấp phối, chưa được thảm nhựa. Bụi phát tán khi phương tiện lưu thông ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của các hộ dân.

Trước kiến nghị của người dân, xã Phú Bình tổ chức tưới nước thường xuyên tại những vị trí thường phát tán bụi, nhất là khi trời nắng và ở khu vực đông dân cư. Cùng với xử lý bụi, xã yêu cầu nhà thầu huy động nhân lực, máy móc trở lại công trường, thảm nhựa những vị trí đã đủ điều kiện.

Xe chuyên dụng tưới nước để giảm bụi.

Sau khi chính quyền đôn đốc, nhà thầu đã thi công thêm hơn 600m mặt đường. Khối lượng này nằm trong tổng số 2.000m đã thảm nhựa theo báo cáo tiến độ, tương đương khoảng 34,5% chiều dài toàn tuyến. Đoạn đường vừa được thảm nhựa đã giúp việc đi lại thuận lợi hơn, tình trạng bụi bẩn kéo dài cũng từng bước được khắc phục.

Gia đình ông Trần Văn Dự ở xóm Quyên là một trong những hộ tự nguyện hiến gần 100m đất dọc tuyến để mở rộng đường. Ông phấn khởi khi đoạn đường trước nhà được cải thiện, nhưng mong những vị trí còn dang dở sớm hoàn thành

Trước đó, mặt đường mới được thảm khoảng 1.400m. Việc đôn đốc đã tạo chuyển biến, nhưng phần đường còn lại vẫn lớn, đòi hỏi nhà thầu duy trì thi công liên tục.

Đến nay, Dự án đã được thi công gần 5km móng cấp phối đá dăm, đạt hơn 80%; rãnh thoát nước đạt 90% khối lượng thiết kế. Tuy nhiên, mới có 2km trong tổng số 5,8km đường được thảm bê tông nhựa.

Ông Dương Ngọc Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Bình, cho biết địa phương yêu cầu nhà thầu tập trung thi công, ưu tiên thảm nhựa các vị trí đủ điều kiện; đồng thời duy trì biện pháp giảm bụi để hạn chế ảnh hưởng đến người dân. Thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 31/12/2026.

Nếu hết thời hạn mà công trình không hoàn thành, xã sẽ yêu cầu xử lý trách nhiệm nhà thầu theo quy định và điều khoản hợp đồng, trong đó có biện pháp chấm dứt hợp đồng, xử phạt vi phạm.

Tưới nước giúp giảm bụi trước mắt, nhưng để giải quyết dứt điểm, nhà thầu phải trở lại thi công, hoàn thành phần việc dang dở. Cam kết tiến độ cần gắn với trách nhiệm và biện pháp xử lý nếu tiếp tục chậm trễ.

Tuyến ĐT.269C hoàn thành sẽ tạo thuận lợi cho giao thông, vận chuyển hàng hóa, mở thêm cơ hội phát triển cho xã Phú Bình. Sớm đưa công trình vào sử dụng cũng là bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư công, đáp lại sự đồng thuận của người dân đã tự nguyện hiến đất.