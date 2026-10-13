Cần đầu tư cơ sở vật chất, công cụ công nghệ để người trẻ sáng tạo và bắt nhịp chuyển đổi số

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Hy Lạp ngày 12/10 đã công bố kế hoạch thiết lập một khung pháp lý mới nhằm cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập vào các dịch vụ mạng xã hội như Instagram, TikTok và Facebook. Dự luật dự kiến chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 nhằm góp phần định hình chính sách bảo vệ trẻ em trên không gian mạng ở quy mô toàn châu Âu.