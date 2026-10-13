Cần đầu tư cơ sở vật chất, công cụ công nghệ để người trẻ sáng tạo và bắt nhịp chuyển đổi số
Để đoàn viên thanh niên thực sự làm chủ kỹ năng số, các thủ lĩnh thanh niên ở Đà Nẵng đề xuất đầu tư cơ sở vật chất, trang bị công cụ công nghệ, mở rộng sân chơi trải nghiệm và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tạo điều kiện để người trẻ thực hành, sáng tạo và bắt nhịp chuyển đổi số.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/can-dau-tu-co-so-vat-chat-cong-cu-cong-nghe-de-nguoi-tre-sang-tao-va-bat-nhip-chuyen-doi-so-post1884467.tpo