Cần đánh giá thận trọng, toàn diện trong sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
Tại tọa đàm góp ý dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 26/8, nhiều chuyên gia, đại biểu Quốc hội và đại diện cơ quan quản lý cho rằng tác động của lĩnh vực thuốc lá không chỉ đối với người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư, công nghệ... Do vậy, cần đánh giá toàn diện trong sửa đổi luật.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/can-danh-gia-than-trong-toan-dien-trong-sua-doi-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-post1882921.tpo