Madison Huang đã lớn tiếng quát mắng các đồng nghiệp. Cha bà, ông Jensen Huang, CEO của Nvidia, dự kiến sẽ là diễn giả chính tại một hội nghị ở New Delhi vào tháng 2. Tuy nhiên, ngay trước thềm sự kiện, ông Huang đã rút lui và chỉ định một cộng sự thân tín lâu năm là Jay Puri thay mình tham dự.