Cần đánh giá kỹ tác động của đề xuất xóa nợ thuế
Chiều 17/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội ban hành chính sách đặc thù về xử lý xóa tiền thuế nợ để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong thực hiện Luật Quản lý thuế nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/can-danh-gia-ky-tac-dong-cua-de-xuat-xoa-no-thue-10443909.html