Cần Đăng lắng nghe, giải quyết kiến nghị của người dân

Người dân Cần Đăng nêu ý kiến kiến nghị tại diễn đàn.

Tại diễn đàn do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cần Đăng tổ chức, người dân bày tỏ phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời thẳng thắn phản ánh những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống.

Trong đó, người dân đề nghị địa phương sớm có giải pháp thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường; tăng cường tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đối với sản xuất nông nghiệp, giá phân bón, vật tư tăng cao trong khi đầu ra nông sản thiếu ổn định đang tạo thêm áp lực cho người sản xuất.

Các ý kiến, kiến nghị được lãnh đạo xã tiếp thu, giải đáp và giải quyết theo thẩm quyền. Qua đó, những vấn đề từ thực tiễn đời sống được phản ánh trực tiếp đến chính quyền, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc tại cơ sở.

Lãnh đạo xã Cần Đăng tham dự diễn đàn “Lắng nghe dân nói”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cần Đăng Nguyễn Duy Tân yêu cầu các ban, ngành xã tăng cường sâu sát địa bàn, thường xuyên lắng nghe ý kiến người dân, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân.

Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” là dịp để chính quyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, qua đó nâng cao trách nhiệm phục vụ, củng cố niềm tin của Nhân dân và góp phần xây dựng xã Cần Đăng ngày càng phát triển.